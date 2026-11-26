Cái tên Haite từ Trung Quốc đang trở thành ẩn số thú vị có thể giúp sức Vietjet vươn lên những nấc thang mới cho hàng không Việt Nam.

Vietjet và Tập đoàn Công nghệ cao Haite Trung Quốc vừa có một thỏa thuận ký kết chiến lược đáng chú ý, được đánh giá sẽ mang lại những nấc giá trị mới cho ngành hàng không Việt Nam.

Theo đó, hai bên đặt mục tiêu hợp tác phát triển hệ sinh thái bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay (MRO), bảo dưỡng linh kiện và hệ thống điện tử hàng không, cũng như đào tạo nhân lực kỹ thuật tại Việt Nam.

Đặc biệt, cái tên Haite được nhận định là rất phù hợp với điều kiện thực tế của Vietjet nói riêng và bối cảnh năng lực MRO nội địa của Việt Nam nói chung.

Nếu đặt cạnh các tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc như AVIC Shenyang, AVIC Xi'an, AVIC Chengdu hay AECC Aviation Power, Haite có quy mô nhỏ hơn đáng kể.

Tuy nhiên, trong phân khúc dịch vụ kỹ thuật hàng không thương mại, chuyên gia của hãng tư vấn Alton Aviation Consultancy vẫn xếp Haite vào nhóm các nhà cung cấp MRO thân máy bay nổi bật về năng lực tại Trung Quốc, ngang hàng với các cái tên nổi tiếng như GAMECO, STAECO, Ameco và Sichuan.

Ba trụ cột năng lực kỹ thuật tạo nên sức hút của Haite

Thay vì quy mô tài sản, giá trị khiến Vietjet tìm đến Haite tập trung ở ba năng lực chuyên biệt mà số lượng nhà cung cấp đạt chuẩn đồng bộ tại châu Á còn hạn chế.

Thứ nhất là năng lực MRO thân hẹp đạt bộ ba phê chuẩn quốc tế lớn tại Thiên Tân. Thông qua công ty con sở hữu 100% vốn là Tianjin Haite Aircraft Engineering Co., Ltd., Haite cung cấp dịch vụ bảo dưỡng kỹ thuật và sơn tàu bay cho các dòng phổ biến như Airbus A321 và Boeing 737.

Theo hồ sơ của Aviation Week và các báo cáo ngành hàng không châu Âu tại Trung Quốc, Haite sở hữu đồng thời năng lực và chứng chỉ bảo dưỡng của cả ba nhà chức trách lớn gồm CAAC (Trung Quốc), FAA (Mỹ) và EASA (châu Âu).

Ngoài hàng không thương mại, liên doanh ExecuJet Haite còn vận hành xưởng sơn và bảo dưỡng chuyên biệt cho dòng tàu bay thương gia theo chuẩn CAAC, FAA và EASA.

Thứ hai là năng lực cải hoán tàu bay chở khách thành chở hàng (P2F). Đây là phân khúc kỹ thuật đòi hỏi trình độ thiết kế kết cấu và phê chuẩn hàng không phức tạp hơn nhiều so với bảo dưỡng định kỳ thông thường.

Haite đã hợp tác với đối tác kỹ thuật châu Âu Elbe Flugzeugwerke (EFW) tại cơ sở Tianjin Haite trong chương trình chuyển đổi Airbus A321 P2F. Song song đó, tập đoàn cũng ký thỏa thuận phát triển gói STC cải hoán chở hàng cho dòng Boeing 737NG.

Thứ ba là hệ sinh thái huấn luyện và chế tạo thiết bị mô phỏng bay kết hợp với công nghệ phương Tây.

Theo số liệu Aviation Week công bố năm 2023, Haite vận hành 4 trung tâm đào tạo hàng không đặt tại Côn Minh, Thiên Tân, Thẩm Dương và Singapore (cơ sở Singapore thành lập từ năm 2011), với tổng cộng 26 vị trí lắp đặt và 13 buồng mô phỏng bay toàn phần đạt chuẩn Level-D — cấp độ mô phỏng cao nhất trong huấn luyện phi công.

Đáng chú ý, Haite nắm giữ 50% cổ phần trong liên doanh ACCEL (Tianjin) Flight Simulation System Co., Ltd. cùng tập đoàn công nghệ hàng không Mỹ Collins Aerospace (trước là Rockwell Collins) để trực tiếp phát triển và cung cấp hệ thống mô phỏng bay.

Vì sao Haite là mảnh ghép hoàn hảo cho Vietjet?

Tính trong năm 2025, quy mô đội tàu bay vận hành trong hệ sinh thái Vietjet đạt 135 chiếc.

Khi đội bay mở rộng nhanh trong khi hạ tầng bảo dưỡng nặng tại Việt Nam còn thiếu, Vietjet từng phải đưa tàu bay ra nước ngoài để thực hiện đại tu định kỳ, gây tốn kém chi phí bay chuyển trường và kéo dài thời gian tàu bay nằm đất chờ lịch.

Để giải quyết nút thắt này, ngày 19/8/2025, Vietjet đã khởi công tổ hợp hangar bảo dưỡng số 3 và số 4 tại Sân bay Quốc tế Long Thành với quy mô thiết kế bảo dưỡng đồng thời 10 tàu bay.

Hợp tác với Haite được đánh giá sẽ giúp Vietjet rút ngắn kinh nghiệm trong việc vận hành hangar quy mô lớn, tiếp nhận quy trình bảo dưỡng linh kiện, điện tử hàng không tại chỗ và kinh nghiệm đạt các chứng chỉ quốc tế để không chỉ tự phục vụ đội bay nội bộ mà còn cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các hãng hàng không trong khu vực.

Cơ cấu đội bay hiện hữu và kế hoạch đặt hàng của Vietjet có độ trùng khớp cao với danh mục thế mạnh kỹ thuật của Haite trên cả hai họ tàu bay thân hẹp phổ biến nhất thế giới là Airbus A320/A321 và Boeing 737.

Đáng chú ý, Vietjet hiện vẫn vận hành 50 tàu bay Airbus A320ceo và A321ceo sử dụng động cơ CFM56-5B.

Trong bối cảnh hàng trăm tàu bay thế hệ mới (A321neo và Boeing 737-8) chuẩn bị gia nhập đội bay trong thập kỷ tới, định hướng hợp tác về "cải tiến tàu bay" và "quản lý vòng đời tàu bay" với Haite — đơn vị nắm giữ STC cải hoán A321 P2F và phát triển B737NG P2F — mang lại cho Vietjet một lựa chọn thương mại chiến lược để kéo dài vòng đời khai thác tài sản hoặc tái cấu trúc tàu bay cũ sang khai thác hàng hóa khi cần thiết.

Đầu năm 2026, Vietjet tái định vị trung tâm đào tạo nội bộ thành Học viện Hàng không Victoria (VIAA) nhằm phục vụ nhu cầu nhân lực không chỉ cho Vietjet mà còn cho thị trường hàng không khu vực.

Trong bối cảnh Vietjet chuẩn bị tiếp nhận lô 200 tàu bay Boeing 737 MAX và mở rộng quy mô kỹ sư bảo dưỡng cho trung tâm tại Long Thành, việc bắt tay với Haite tạo điều kiện thuận lợi để hai bên phối hợp nâng cấp chương trình huấn luyện nhân lực kỹ thuật và mở rộng hạ tầng mô phỏng bay trong giai đoạn tiếp theo.

Lợi ích chiến lược cho Việt Nam

Theo số liệu phân tích được công bố trên Tạp chí Hàng không, năng lực MRO nội địa của Việt Nam hiện chỉ đáp ứng khoảng 23% nhu cầu thực tế, đồng nghĩa khoảng 77% chi phí bảo dưỡng tàu bay của toàn ngành vẫn phải chi trả cho các cơ sở kỹ thuật ở nước ngoài.

Sự phụ thuộc này khiến các hãng hàng không nội địa chịu thiệt kép về chi phí chuyển trường, thời gian tàu bay ngừng khai thác và rủi ro chuỗi cung ứng — vấn đề mà Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ước tính đã gây tốn kém ít nhất 11 tỷ USD cho các hãng bay toàn cầu riêng trong năm 2025.

Trong bối cảnh thị trường vận tải hàng không Việt Nam năm 2026 được dự báo đạt 95 triệu lượt khách (tăng 13%) và 1,6 triệu tấn hàng hóa (tăng 15%), đội bay thương mại toàn quốc dự kiến tăng từ khoảng 260 chiếc hiện nay lên gần 400 chiếc vào năm 2030, đưa quy mô thị trường nhu cầu MRO trong nước tăng bình quân 11%/năm lên mức khoảng 7,4 tỷ USD vào năm 2030.

Việc Vietjet đầu tư cụm hangar tại Long Thành và liên kết công nghệ với Haite góp phần giữ lại phần giá trị gia tăng đáng kể ngay trong nền kinh tế nội địa.

Nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay (VAECO — đơn vị thành viên 100% vốn của Vietnam Airlines) giữ vai trò doanh nghiệp đầu tàu gần như duy nhất trong mảng bảo dưỡng nội trường quy mô lớn tại Việt Nam, sở hữu 6 hangar tại Nội Bài, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, đội ngũ 800 kỹ sư có chứng chỉ, phục vụ đội bay Vietnam Airlines cùng hơn 80 hãng hàng không quốc tế.

Khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đi vào khai thác thương mại, phân khu bảo dưỡng E-01 sẽ quy tụ đồng thời cả hai doanh nghiệp lớn nhất ngành hàng không Việt Nam.

Sự hiện diện song song của VAECO và tổ hợp Vietjet – Haite thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh về giá thành, tiến độ quay vòng tàu bay và chất lượng dịch vụ tại Việt Nam.

Khi cả hai hệ thống hangar cùng vận hành theo chuẩn quốc tế tại cửa ngõ trung chuyển Long Thành, Việt Nam có điều kiện thu hút thêm khách hàng hàng không khu vực, từng bước chuyển từ nước nhập khẩu dịch vụ MRO sang trung tâm cung ứng kỹ thuật hàng không tại Đông Nam Á.