Công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ không chỉ giải quyết bài toán cung ứng điện năng trước mắt mà còn đại diện cho năng lực khoa học - công nghệ của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ điện năng gia tăng đột biến phục vụ các ngành công nghệ cao, điện hạt nhân đã chính thức quay trở lại trung tâm của chiến lược an ninh năng lượng quốc gia.

Bên cạnh kế hoạch tái khởi động các dự án nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn tại Ninh Thuận, sự xuất hiện của công nghệ Lò phản ứng mô-đun nhỏ ( Small Modular Reactor - SMR ) đang tạo nên một làn sóng quan tâm mạnh mẽ.

Mới đây, hai tập đoàn năng lượng trụ cột là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã chủ động bước vào giai đoạn nghiên cứu, đánh giá chuyên sâu công nghệ này nhằm sẵn sàng cho bước chuyển mình của hạ tầng năng lượng Việt Nam.

Công nghệ SMR là gì?

Lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) là các lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới có công suất phát điện tối đa khoảng 300 MW mỗi mô-đun, tương đương một phần ba hoặc nhỏ hơn so với công suất của các lò phản ứng truyền thống (thường từ 1.000 MW đến 1.600 MW).

Từ "mô-đun" (modular) thể hiện triết lý thiết kế đột phá: toàn bộ cấu kiện chính của lò phản ứng được chế tạo, kiểm định chuẩn hóa ngay tại nhà máy sản xuất, sau đó được vận chuyển nguyên khối bằng đường biển, đường sắt hoặc xe tải chuyên dụng đến công trường để lắp ráp.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) phân loại SMR thành 6 nhóm công nghệ chính, trải dài từ các cải tiến của lò phản ứng thế hệ III+ đến những thiết kế thế hệ IV hoàn toàn mới.

Đẳng cấp công nghệ của SMR nằm ở tính năng "an toàn thụ động". Khi xảy ra sự cố mất toàn bộ nguồn điện nhà máy (tương tự thảm họa Fukushima), SMR không cần sự can thiệp của con người hay nguồn điện dự phòng từ máy phát Diesel.

Hệ thống sẽ tự động làm mát lõi lò phản ứng dựa trên các nguyên lý vật lý tự nhiên như tuần hoàn tự nhiên, đối lưu nhiệt và trọng lực.

Nhiều thiết kế SMR được ngâm hoàn toàn trong một bể nước ngầm khổng lồ dưới lòng đất, giúp hấp thụ toàn bộ nhiệt dư trong nhiều tuần mà không làm phát tán phóng xạ ra môi trường.

SMR khó nhưng mang lợi ích lớn

Mặc dù mang lại triết lý vận hành linh hoạt, SMR là một hệ thống công nghệ có độ phức tạp kỹ thuật cực cao. Việc thu nhỏ kích thước nhưng vẫn phải đảm bảo mật độ công suất và an toàn tuyệt đối đặt ra những thách thức lớn về khoa học vật liệu và nhiệt thủy lực.

Về mặt kỹ thuật, các lò SMR thế hệ IV hoạt động ở nhiệt độ cực cao hoặc sử dụng môi trường kim loại lỏng, muối nóng chảy có tính ăn mòn hóa học rất mạnh.

Điều này đòi hỏi các hợp kim siêu bền và công nghệ kiểm tra không phá hủy ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giám sát vi vết nứt vật liệu theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, việc vận hành các lò phản ứng dùng nhiên liệu viên sỏi như HTR-PM đòi hỏi hệ thống nạp - rút nhiên liệu liên tục tự động hóa ở mức độ tinh vi.

Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (Vinatom) cùng Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) đang phải sử dụng các công cụ phần mềm mô phỏng tiên tiến như RELAP5 và MCNP để phân tích các kịch bản sự cố mất chất tải nhiệt và đánh giá an toàn BEPU cho các thiết kế SMR.

Về mặt kinh tế, SMR đặt ra bài toán so sánh phức tạp với các nhà máy điện hạt nhân truyền thống quy mô lớn.

Đánh giá từ lãnh đạo Vinatom cho thấy, trong giai đoạn đầu thử nghiệm, chi phí sản xuất điện của SMR có thể cao gần gấp đôi so với các lò phản ứng công suất lớn truyền thống do chưa đạt đến quy mô sản xuất hàng loạt và chi phí nhiên liệu chuyên dụng cao.

Tuy nhiên, các báo cáo tài chính quốc tế dự báo khi công nghệ SMR bước vào giai đoạn thương mại hóa diện rộng, suất đầu tư và chi phí có thể giảm đáng kể về mốc 65 USD/MWh. Khi đó, SMR sẽ hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với các nguồn năng lượng sạch khác.

Hiệu quả chiến lược và cơ hội bứt phá cho Việt Nam

Việc ứng dụng SMR mang lại những giá trị chiến lược đa chiều cho Việt Nam trong quá trình chuyển dịch năng lượng.

Trước hết, công nghệ này giải quyết triệt để bài toán nguồn điện nền sạch để hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050.

Khi tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời tăng nhanh, tính biến thiên phụ thuộc thời tiết của chúng đòi hỏi một nguồn điện nền ổn định để giữ vững tần số và điện áp lưới điện quốc gia.

SMR cung cấp nguồn điện phát thải bằng 0 với khả năng linh hoạt điều phối công suất theo phụ tải, đóng vai trò là "mỏ neo" vận hành an toàn cho hệ thống điện.

Bên cạnh đó, SMR giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư và giảm thiểu rủi ro tài chính. Thay vì phải huy động ngay lập tức từ 6 đến 9 tỷ USD cho một nhà máy truyền thống với thời gian thi công kéo dài hàng thập kỷ, mô hình SMR cho phép các doanh nghiệp phân kỳ đầu tư từng mô-đun từ 2,1 đến 3,6 tỷ USD.

Mô-đun hoàn thành trước sẽ đi vào vận hành phát điện thương mại, tạo ra dòng tiền trực tiếp để tài trợ cho việc xây dựng các mô-đun tiếp theo trên cùng một mặt bằng.

Đối với hạ tầng công nghệ cao, SMR mở ra giải pháp cung cấp điện trực tiếp cho các trung tâm dữ liệu AI và các khu phức hợp sản xuất bán dẫn.

Đây là những ngành sản xuất đòi hỏi nguồn điện chất lượng cao, không được phép gián đoạn dù chỉ trong khoảnh khắc. Việc đặt các nhà máy SMR gần các vùng phụ tải trọng điểm giúp loại bỏ tổn thất truyền tải đường dài và bảo đảm an toàn điện năng tuyệt đối.

Ngoài ra, khả năng đa ứng dụng của SMR mang lại giá trị gia tăng lớn cho nền kinh tế công nghiệp. Nguồn nhiệt lượng nhiệt độ cao phát ra từ lò phản ứng có thể được khai thác trực tiếp cho các quá trình công nghiệp như ngọt hóa nước biển quy mô lớn cho vùng duyên hải khô hạn, cung cấp hơi nước nhiệt độ cao cho các tổ hợp lọc hóa dầu của Petrovietnam, và đặc biệt là điện phân nước để sản xuất Hydro xanh.

Hydro được sản xuất từ năng lượng SMR được dự báo sẽ có giá thành cạnh tranh trực tiếp với Hydro sản xuất từ khí thiên nhiên có thu gom carbon.

Cuối cùng, chương trình SMR đóng vai trò là đòn bẩy nâng cấp năng lực công nghiệp nặng và cơ khí chế tạo trong nước.

Thông qua việc tham gia vào chuỗi cung ứng phụ trợ cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và các dự án SMR tương lai, các doanh nghiệp Việt Nam như Petrovietnam hay PECC2 sẽ từng bước làm chủ tiêu chuẩn kỹ thuật hạt nhân khắt khe của IAEA và ASME. Năng lực chế tạo kết cấu thép, bồn bể áp lực và thi công xây lắp công nghiệp của Việt Nam nhờ đó sẽ có bước bứt phá vượt bậc.

Các quốc gia đã áp dụng và triển khai thành công SMR

Trên bản đồ năng lượng nguyên tử thế giới, cuộc đua triển khai thương mại SMR đang diễn ra mạnh mẽ tại các cường quốc công nghệ, chuyển dịch nhanh chóng từ phòng thí nghiệm ra thực địa.

Liên bang Nga khẳng định vị thế đi đầu khi đưa nhà máy điện hạt nhân nổi thương mại đầu tiên trên thế giới Akademik Lomonosov vào hoạt động ổn định từ năm 2020, cung cấp điện và nhiệt năng cho vùng duyên hải hẻo lánh.

Đồng thời, Nga đang đẩy mạnh dự án lò nhanh BREST-OD-300 để khép kín chu trình nhiên liệu hạt nhân và phát triển dòng lò nổi thế hệ mới RITM-200M.

Trung Quốc chứng minh năng lực thương mại hóa công nghệ thế hệ IV với dự án HTR-PM tại Shidaowan. Lò phản ứng làm mát bằng khí Heli này vận hành liên tục từ năm 2023 với cơ chế nạp nhiên liệu viên sỏi độc đáo. Dự án ACP100 tại Hải Nam cũng đang hoàn thiện những khâu kiểm thử hơi phi hạt nhân cuối cùng để chuẩn bị vận hành vào năm 2026.

Tại Bắc Mỹ, sự hợp tác giữa Mỹ và Canada đang đặt nền móng cho dòng lò BWRX-300 tại công trường Darlington, mở ra mô hình cấp phép thương mại liên quốc gia. Các công ty công nghệ tiên phong như TerraPower cũng đang thử nghiệm các mô hình lò muối nóng chảy MCFR và lò Natrium nhằm cung cấp năng lượng sạch cho nền kinh tế tương lai.

Trong khi đó, một số quốc gia Đông Nam Á cũng đã bắt đầu đưa SMR vào tầm nhìn tương lai.

Định hướng chiến lược và lộ trình thực thi cho Việt Nam

Để đón đầu làn sóng công nghệ SMR và bảo đảm an toàn năng lượng quốc gia, Việt Nam đang xem xét triển khai một lộ trình thực thi bài bản và đồng bộ.

Trước hết, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hai dự án nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 vẫn là nền tảng bắt buộc. Các dự án này tạo ra quy chuẩn pháp lý, hạ tầng an toàn phóng xạ và là "trường học thực tế" để đào tạo đội ngũ nhân lực kỹ thuật hạt nhân cho đất nước.

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Về mặt tổ chức thực hiện, việc thành lập liên danh hợp tác giữa EVN và Petrovietnam là bước đi cần thiết để phát huy tối đa thế mạnh của từng tập đoàn.

Liên danh này sẽ chịu trách nhiệm hợp tác chuyển giao công nghệ với các đối tác quốc tế lớn, chuẩn hóa chuỗi cung ứng cơ khí trong nước và chuẩn bị hạ tầng đấu nối lưới điện.

Đồng thời, các tổ chức nghiên cứu chuyên sâu như Vinatom cần tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ về công cụ mô phỏng số và phân tích an toàn độc lập, đảm bảo Việt Nam hoàn toàn chủ động về mặt khoa học công nghệ trong mọi kịch bản phát triển.

Công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ không chỉ giải quyết bài toán cung ứng điện năng trước mắt mà còn đại diện cho năng lực khoa học - công nghệ của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Sự chủ động nhập cuộc của EVN và Petrovietnam chính là nền móng để Việt Nam làm chủ nguồn năng lượng hạt nhân an toàn, hiện đại và bền vững.