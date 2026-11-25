Vì sao một trong những quốc gia phát triển bậc nhất về mặt kỹ thuật như Nga lại nhìn thấy tiềm năng to lớn ở thứ này?

Nga đang xem xét đưa truyền thanh hữu tuyến (đài truyền thanh có dây) quay trở lại giữa thời buổi công nghệ hiện đại. Vấn đề này đang gây tranh cãi khi nhiều chuyên gia cho rằng đây là thứ công nghệ "cổ lỗ sĩ", nhiều quốc gia đã khai tử.

Nhưng vì sao một trong những quốc gia phát triển bậc nhất về mặt kỹ thuật như Nga lại nhìn thấy tiềm năng to lớn ở những chiếc loa truyền thanh và người Hà Lan cũng chung quan điểm này như thế nào?

Phương Tây "khai tử" đường dây truyền thanh

Thực chất, công nghệ này chưa bao giờ là "đặc sản" độc quyền của Liên Xô. Trái lại, nó từng hiện diện ở hầu khắp các quốc gia. Truyền thanh có dây là hình thức truyền thanh được lắp đặt ngay tại trong chính căn hộ thông qua các đường dây giống như truyền hình cáp hay Internet.

Đặc điểm của chúng là vẫn hoạt động ngay cả khi điện trong nhà bị cắt, mạng di động tê liệt, điện thoại sập nguồn, thậm chí không thể bị phá hoại bằng cuộc tấn công mạng. Công cụ này rất phù hợp trong các tình huống khẩn cấp.

Trải qua nhiều năm, truyền thanh có dây bị đóng cửa ở gần như mọi nơi, kể cả là châu Âu, khi phát thanh vô tuyến, truyền hình và sau đó là Internet tỏ ra tiện lợi hơn, trong khi các đường dây cũ kỹ lại gây cản trở cho những dịch vụ mới.

Nước Đức từng sử dụng hệ thống phát thanh qua đường dây điện thoại từ năm 1924 đến năm 1963. Dịch vụ Telefonrundspruch của Thụy Sĩ ra đời năm 1931, chuyên truyền tải các chương trình phát thanh tới những thung lũng miền núi nơi sóng dài và sóng trung khó bắt tín hiệu.

Đến năm 1969, dịch vụ này có tới 400.000 máy thu thanh, nhưng vào cuối thập niên 1990 nó đã bị xóa sổ do mạng lưới dây dẫn gây nhiễu cho các công nghệ kỹ thuật số ISDN và ADSL.

Hệ thống Filodiffusione của Ý — vốn truyền tải sáu kênh chương trình qua dây điện thoại — đã tồn tại được đến tận năm 2023. Nó bị suy yếu bởi sóng phát thanh FM và việc hợp pháp hóa phát thanh thương mại vào những năm 1970, rồi sau đó là sự không tương thích với công nghệ DSL.

Dịch vụ phát thanh cáp trả phí Rediffusion tại Malta cũng ngừng hoạt động vào giữa thập niên 70. Tại Mỹ và Canada, truyền thanh hữu tuyến chỉ tồn tại như một phần bổ trợ cho truyền hình cáp và chưa bao giờ trở thành một hạ tầng cảnh báo khẩn cấp.

Sức sống mãnh liệt hơn bao giờ hết

Trái ngược hoàn toàn, Trung Quốc đã khiến tất cả phải bất ngờ khi không chỉ giữ lại công nghệ cũ mà còn nâng cấp nó lên tầm hiện đại.

Những chiếc loa phóng thanh từng đóng vai trò là công cụ tuyên truyền nay đã được họ cải tạo thành hệ thống phát thanh cảnh báo khẩn cấp quốc gia dành cho khu vực nông thôn.

Phần cứng hiện nay đã vận hành trên nền tảng mạng IP và mạng di động thế hệ thứ tư (4G) thay vì chạy dây cáp truyền thống.

Một nghiên cứu tại tỉnh Quảng Đông cho thấy: tính đến năm 2021, tại 54 huyện của tỉnh này có tới 8.538 cụm loa phóng thanh đang hoạt động. Nhiều dữ liệu chỉ ra rằng hệ thống truyền thanh hữu tuyến hiện đại hóa này đã giúp giảm đáng kể số người thương vong trong các trận bão lớn.

Đáng chú ý, chi phí nâng cấp hệ thống này chỉ tốn của người Trung Quốc một khoản tiền không đáng kể. Bản thân mỗi thiết bị đầu cuối bao gồm cả chi phí lắp đặt có giá chưa đầy 1.000 nhân dân tệ, cộng thêm 500 nhân dân tệ phí bảo trì hằng năm. Hệ thống này đặc biệt hữu ích đối với người cao tuổi — nhóm đối tượng khó tiếp cận với các ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Còn về phần Triều Tiên, đây vẫn là quốc gia duy nhất bắt buộc phải lắp đặt mạng lưới truyền thanh hữu tuyến trong các khu nhà ở xây mới, dù mục đích sử dụng của chúng rộng hơn nhiều so với việc chỉ dùng để cảnh báo nguy hiểm.

Đặt cược vào tin nhắn cảnh báo di động

Phần lớn các quốc gia trên thế giới đã từ bỏ truyền thanh hữu tuyến để chọn Cell Broadcast (quảng bá di động) làm công cụ chủ lực. Công nghệ này gửi cảnh báo tới tất cả điện thoại nằm trong vùng phủ sóng của các trạm phát sóng gốc (cụ thể mà không cần đăng ký, không qua tin nhắn SMS và không giới hạn số lượng người nhận. Điện thoại sẽ nhận được tín hiệu dựa trên vị trí địa lý thực tế của thiết bị chứ không phụ thuộc vào danh tính chủ thuê bao.

Các giải pháp hoàn thiện hiện nay rất đa dạng. Tại Mỹ có hệ thống WEA (Wireless Emergency Alerts — Cảnh báo khẩn cấp không dây) và Emergency Alert System (Hệ thống cảnh báo khẩn cấp) dành cho truyền hình và phát thanh.

Châu Âu phát triển hàng loạt dịch vụ cấp quốc gia như FR-Alert ở Pháp hay Emergency Alerts tại Vương quốc Anh. Israel với hệ thống Tzeva Adom (Báo động Đỏ) có thể dùng radar xác định điểm rơi của tên lửa chỉ trong vòng 1–3 giây và chỉ kích hoạt còi báo động tại những khu vực có mối đe dọa rõ rệt.

Trong khi đó, tại Nhật Bản, loa phóng thanh vẫn rất thịnh hành. Hệ thống J-Alert truyền tín hiệu qua vệ tinh: chỉ mất 1 giây để tín hiệu tới được chính quyền các địa phương và mất từ 4–20 giây để đến với người dân.

Ngay sau đó, loa phóng thanh đường phố, còi báo động, truyền hình, đài phát thanh và điện thoại di động sẽ đồng loạt kích hoạt. Mạng lưới loa tại các khu vực ven biển và nông thôn dày đặc, luôn hoạt động ổn định để dự phòng cho trường hợp tin nhắn cảnh báo qua mạng không thể gửi tới vì một lý do nào đó.

Cú xoay chuyển bất ngờ

Vào đầu năm 2024, chính phủ Hà Lan tuyên bố mạng lưới 4.200 còi báo động trên toàn quốc sẽ bị tháo dỡ vào cuối năm 2025. Giới chức Hà Lan đưa ra những con số dẫn chứng: còi báo động chỉ tiếp cận được tối đa 75% dân số, trong khi hệ thống tin nhắn cảnh báo NL-Alert bao phủ tới 92% người dân.

Khi đó, người đứng đầu cơ quan an ninh thành phố Rotterdam đã lên tiếng phản đối gay gắt kế hoạch tháo dỡ này. Ông chỉ ra rằng 8% dân số trong khu vực không nhận được cảnh báo tương đương với 100.000 người (và tính trên phạm vi cả nước là khoảng 1,4 triệu người), do đó cần phải duy trì đồng thời cả hai hệ thống.

Về bản chất, vị quan chức an ninh của Rotterdam đã lặp lại đúng những lập luận của phía Nga: trên lý thuyết, một kênh cảnh báo có thể tiếp cận được nhiều người hơn hẳn, nhưng kênh còn lại vẫn tiếp tục vận hành ngay cả khi một sự cố thực tế làm tê liệt hoàn toàn các công nghệ tối tân nhất.

Kết quả là hệ thống còi báo động ở Hà Lan đã không bị tháo dỡ. Trái lại, ban đầu thời hạn hoạt động của chúng được gia hạn đến năm 2028, và sau đó chính phủ Hà Lan thậm chí còn công bố xây dựng một mạng lưới còi báo động mới phối hợp cùng Bộ Quốc phòng.

Mạng lưới này sẽ đóng vai trò là kênh cảnh báo bổ sung trong trường hợp xảy ra các mối đe dọa quân sự hoặc sự cố sập mạng di động. Vậy là lịch sử lại phát triển theo hình xoáy ốc.

Bài học từ đảo Guernsey

Vào năm 1937, trên hòn đảo Guernsey thuộc Anh, người ta đã lắp đặt 13 còi báo động phòng vệ dân sự nhằm mục đích cảnh báo các tình huống khẩn cấp quy mô lớn.

Cho đến năm 2010, hệ thống còi này vẫn nằm dưới sự quản lý và bảo trì của Ủy ban Phòng vệ Dân sự và được kiểm tra định kỳ. Thế nhưng sau đó, chính quyền quyết định loại bỏ hệ thống này với lý do thiết bị đã hết niên hạn sử dụng.

Tất nhiên, những người phản đối việc tháo dỡ đã lên tiếng đấu tranh. Họ tổ chức tuần hành và thu thập được hơn 2.000 chữ ký vào bản kiến nghị giữ lại hệ thống còi báo động.

Tuy nhiên, rốt cuộc các loa cảnh báo vẫn bị dỡ bỏ. Nhưng cùng lúc đó, chính quyền lại cho rằng việc xây dựng một hệ thống gửi cảnh báo khẩn cấp hàng loạt tới điện thoại di động tương tự như của Anh là quá đắt đỏ.

Thay vào đó, thông báo khẩn cấp được phát qua truyền thông địa phương, mạng xã hội của chính quyền và tin nhắn SMS thông qua các nhà mạng viễn thông.

Guernsey không phải là một thiên đường nhiệt đới êm ả như hòn đảo trong quảng cáo sô-cô-la Bounty. Nơi đây thường xuyên hứng chịu những trận bão dữ dội: vào năm 2014, từng xuất hiện những con sóng cao tới 12 mét, khiến 300 ngôi nhà bị mất điện, trong khi sức gió giật có thể đạt vận tốc lên tới 145 km/h.

Chẳng cần phải nói cũng biết điều gì sẽ xảy ra nếu mạng Internet và sóng di động đồng loạt sập, khiến người dân không nhận được cảnh báo kịp thời.

Lời kết

Một ví dụ điển hình từng xảy ra tại Moscow vào tháng 5/2005. Sau sự cố nghiêm trọng tại trạm biến áp Chagino, hàng triệu người dân đã rơi vào cảnh mất điện. Mạng di động chập chờn, còn Internet thì tê liệt hoàn toàn.

Thế nhưng, mạng lưới truyền thanh hữu tuyến vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, và Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã nhiều lần phát đi thông báo tới cư dân thủ đô thông qua chính kênh liên lạc này.

Trong một tình huống như vậy, không một hệ thống hiện đại nào của châu Âu — từ NL-Alert cho đến FR-Alert — có thể đảm bảo vận hành thông suốt không gián đoạn.