Thay vì sử dụng các loại vũ khí tối ưu để đánh trúng điểm yếu chí tử của từng kết cấu cụ thể, việc Nga phân tán tên lửa trên diện rộng đã làm giảm đáng kể hiệu quả phá hủy mục tiêu.

Trong suốt gần 5 năm diễn ra xung đột tại Ukraine, các lời kêu gọi của giới quân sự về việc Nga nên cắt đứt tuyến hậu cần của Ukraine qua hệ thống cầu bắc qua sông Dnieper thường vấp phải lập luận rằng các công trình thời Liên Xô được xây dựng kiên cố tới mức có thể chống chịu cả đòn tấn công hạt nhân, nên tên lửa thông thường khó có thể phá hủy.

Tuy nhiên, vụ sập nhịp vòm ô tô trên cầu Crimea sau cuộc tập kích hiệp đồng của Ukraine, cùng các đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo của Nga nhằm vào các cầu vượt ở Kiev gần đây, đã đặt ra những góc nhìn thực tế hơn về đặc điểm kết cấu và phương thức tác chiến đối với các mục tiêu cầu cống.

Theo phân tích của giới chuyên gia kỹ thuật, vấn đề không nằm ở khả năng chống chịu tuyệt đối của các cây cầu tại Ukraine, mà liên quan trực tiếp đến đặc thù cơ học kết cấu và cách thức phân bổ hỏa lực.

Thay vì sử dụng các loại vũ khí tối ưu để đánh trúng điểm yếu chí tử của từng kết cấu cụ thể, việc Nga phân tán tên lửa trên diện rộng đã làm giảm đáng kể hiệu quả phá hủy mục tiêu.

Tranh luận về phương thức tập trung hỏa lực

Quan điểm cho rằng quân đội Nga cần tăng cường đánh phá hệ thống cầu cống và hạ tầng giao thông của Ukraine đang được nhiều nhà phân tích quân sự Nga đề cập, với nhận định Moscow vẫn duy trì mức độ kiềm chế nên không thể phá hủy một cách dứt điểm.

Chia sẻ góc nhìn này, ông Yakov Kedmi, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Nativ của Israel, nhận định Nga hoàn toàn có đủ năng lực kỹ thuật để vô hiệu hóa hệ thống cầu tại Kiev cũng như lưới điện của Ukraine nhằm đáp trả các cuộc tập kích từ đối phương.

Theo ông Kedmi, tại Kiev hiện có sáu cây cầu giữ vai trò huyết mạch và chúng có thể đã bị phá hủy ngay sau vụ tấn công đầu tiên nhằm vào cầu Crimea. Vị chuyên gia này cho rằng nếu Ukraine với sự hỗ trợ của phương Tây có thể phát triển các loại tên lửa gây hư hại cho cầu Crimea, thì Nga cũng sở hữu năng lực kỹ thuật và quân sự tương đương.

Cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Israel phân tích rằng Moscow không cần phân tán nguồn lực bằng những đợt tập kích lẻ tẻ, định kỳ. Thay vì phóng 1 đến 2 tên lửa Iskander vào mỗi cây cầu trong vòng 20 ngày, Nga tập trung hỏa lực, phóng đồng loạt 20 quả Iskander vào duy nhất một mục tiêu để đạt được hiệu quả.

Đặc điểm kết cấu của các cây cầu vượt sông và thực tế tiêu chuẩn Liên Xô

Theo Topcor, thực tế, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng các cây cầu bắc qua sông Dnieper thời Liên Xô được thiết kế để chịu được vụ nổ hạt nhân là không có cơ sở kỹ thuật.

Lập luận này xuất hiện từ mùa hè năm 2022 nhằm trấn an dư luận khi cầu Antonovsky bị pháo kích, và sau đó được dùng để lý giải cho việc các cây cầu ở Kiev chưa bị tấn công.

Không có bất kỳ quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng nào của Liên Xô quy định cầu dân sự phải chống chịu được vũ khí hạt nhân; chúng chỉ được tính toán để chịu tải trọng của các đoàn tàu siêu nặng, áp lực băng trôi và đảm bảo khả năng thay thế nhanh các bộ phận hư hỏng.

Mỗi loại kết cấu cầu trên sông Dnieper đều có những điểm yếu riêng biệt nếu bị tấn công bằng vũ khí chính xác cao. Đối với cầu dây văng như cầu Nam và cầu Bắc ở Kiev, điểm nhạy cảm nằm ở các đòn đánh ngang vào trụ tháp hoặc các cốc neo dây văng; chỉ cần làm đứt một vài sợi cáp ở một phía sẽ gây mất cân bằng lực căng nghiêm trọng, khiến các dây cáp còn lại tự kéo gãy trụ tháp.

Với cầu vòm như cầu Darnytskyi mới, cầu Podilskyi ở Kiev hay cầu Merefa-Kherson, điểm yếu tập trung ở các nút gối tựa và thanh căng phía dưới; một đầu đạn hạng nặng đánh trực diện vào điểm tiếp giáp giữa vòm và trụ cầu dưới lòng sông có thể hất văng toàn bộ giàn vòm khỏi gối con lăn xuống nước, tương tự trường hợp cầu Crimea.

Trong khi đó, cầu dầm và cầu giàn như cầu Kryukov, cầu Amur hay nhịp nâng ở Zatoka dễ bị tổn thương nhất trước tác động hiệp đồng giữa đòn đánh thẳng đứng của đầu đạn xuyên phá vào bệ kê gối cầu trên đỉnh trụ và lực xô ngang làm dịch chuyển kết cấu nhịp.

Riêng với các đập thủy điện lớn, để làm tê liệt giao thông qua đập, mục tiêu cần nhắm tới là các nhịp cầu nhẹ bắc phía trên cửa xả lũ và các cánh cổng âu tàu thay vì khối bê tông đập dày hàng mét.

Giải pháp kết hợp hỏa lực và đòn đánh ngang bằng tên lửa Oniks

Theo các phân tích quân sự, để có thể đánh sập dứt điểm từng cây cầu, Nga sẽ phải tránh việc phân tán cơ số đạn theo kiểu rải đều vài quả tên lửa cho mỗi thành phố hoặc dùng tên lửa đánh vào các mục tiêu nhỏ lẻ như trạm xăng, cũng như không chỉ phụ thuộc vào tên lửa đạn đạo Iskander lao bổ nhào từ trên cao.

Dựa trên đặc điểm kết cấu của các cây cầu qua sông Dnieper và tình trạng suy giảm đạn phòng không của Ukraine, phương án khả thi là đưa vào đội hình tập kích hiệp đồng dòng tên lửa siêu thanh P-800 Oniks và phiên bản tầm xa Oniks-M (tầm bắn tới 800 km) trang bị đầu đạn xuyên bê tông chuyên dụng.

Cú đánh ngang từ bên hông của dòng tên lửa chống hạm cải tiến này được xem là lời giải trực diện cho bài toán sức bền vật liệu của cầu.

Về mặt động lực học, quả tên lửa Oniks nặng 3 tấn lao ở giai đoạn cuối ở độ cao siêu thấp từ 10 đến 15 mét trên mặt nước với vận tốc trên Mach 2 (khoảng 2.400 km/h).

Bên cạnh sức công phá của 300 kg thuốc nổ trong vỏ đạn xuyên bê tông, nó tạo ra một lực va chạm động năng ngang cực lớn vào mạn trụ tháp cầu dây văng, trụ cầu dưới nước hoặc nút gối tựa của giàn cầu, đủ sức hất văng kết cấu khỏi bệ đỡ.

Ngoài ra, ở độ cao 10–15 mét so với mặt nước, tên lửa siêu thanh chỉ xuất hiện khỏi đường chân trời vô tuyến khoảng 3 đến 5 giây trước khi chạm mục tiêu, khiến các hệ thống phòng không như Patriot khó kịp phản ứng.

Về mặt triển khai địa lý, các tổ hợp tên lửa bờ biển cơ động Bastion-P có thể bao quát phần lớn các cây cầu trọng yếu. Các tiểu đoàn Bastion bố trí ở bờ biển phía tây Crimea có thể phóng tên lửa bay bám mặt biển Đen và lòng sông Dnieper để tấn công cầu Zatoka (cách 250–280 km), các cầu ở Nikolaev (220–250 km), cùng hệ thống cầu và đập thủy điện DnieproGES ở Zaporozhye (320–360 km).

Với biến thể Oniks-M, tầm bắn vươn tới cả các cây cầu tại Dnepropetrovsk và Kremenchug (450–520 km). Nếu cơ động các tổ hợp Bastion trang bị Oniks-M tới khu vực biên giới tỉnh Bryansk, toàn bộ các cây cầu tại Kiev — gồm Darnytskyi, Podilskyi, cầu Bắc và cầu Nam — đều nằm trong tầm bắn ngang dọc theo lòng hồ chứa nước Kiev và sông Dnieper với cự ly từ 280 đến 330 km.

Khi phối hợp tên lửa Oniks cùng bầy đàn UAV phản lực tốc độ cao Geran-4/5 và tên lửa mồi bẫy Dan-T để làm tiêu hao đạn phòng không đối phương, kết hợp với tên lửa đạn đạo Iskander-M mang đầu đạn xuyên phá 480 kg lao từ trên xuống và tên lửa hành trình, một loạt bắn tập trung từ 15 đến 20 quả tên lửa hạng nặng vào một mục tiêu duy nhất có khả năng đánh sập bất kỳ kết cấu cầu nào.

Tiếp đó, việc duy trì UAV tấn công túc trực phía trên khu vực bị phá hủy sẽ ngăn chặn các đoàn tàu công binh sửa chữa của đối phương thiết lập cầu tạm.