Dù khá quen thuộc với những chiếc bánh donut với hình dáng tròn nhưng không phải ai cũng biết vì sao chiếc bánh này lại có một lỗ tròn ở chính giữa.

Bánh donut là một loại bánh ngọt được rán hoặc nướng, dùng như món tráng miệng hay món ăn vặt. Bánh donut rất phổ biến ở các nước phương Tây, nó được tạo hình trông như chiếc nhẫn vì có hình tròn và lỗ nhỏ ở giữa.

Bánh donut có nguồn gốc từ đâu?

Donut (còn được viết là doughnut) là loại bánh được chế biến chủ yếu từ bột mì, đường, trứng, sữa và men nở hoặc chất tạo nở. Bánh thường được chiên ngập dầu, sau đó phủ thêm đường, socola, kem hoặc các loại topping tùy sở thích.

Ngày nay bánh donut thường được xem là một biểu tượng ẩm thực của Mỹ nhưng nguồn gốc của món bánh này có liên quan đến nhiều nền văn hóa khác nhau.

Bánh donut được tạo hình trông như chiếc nhẫn vì có lỗ tròn ở giữa. (Ảnh: Getty Images)

Theo trang History, nguồn gốc của bánh rán có từ hàng nghìn năm trước. Theo cuốn sách “ Glazed America: A History of the Doughnut” của Paul R. Mullins, bột chiên xuất hiện tại nhiều nền văn hóa, bao gồm ẩm thực Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, La Mã và Hy Lạp. Ông viết rằng các loại bánh ngọt đã phát triển trên khắp thế giới, từ bánh beignet của Pháp và bánh sopapillas của Mexico đến bánh bismarck nhân mứt của Đức và bánh malasadas của Hawaii.

Tờ Washington Post đưa tin: “ Bất cứ khi nào và ở đâu có nguồn cung cấp dầu hoặc mỡ, việc chiên bột đều xuất hiện. Sách dạy nấu ăn trên khắp thế giới đều tôn vinh các loại bánh chiên, bánh rán ”.

Những món chiên rán đó có thể là họ hàng xa của bánh rán ngày nay, song các nhà sử học cho rằng không một nền văn hóa nào có thể tuyên bố sở hữu phiên bản hiện đại của nó.

Mullins viết: “ Món bánh rán chắc chắn đã ra đời từ thời tiền sử ”. Tuy nhiên, ông lưu ý thêm rằng “không thể xác định một nhóm văn hóa hay khu vực cụ thể nào đã phát minh ra bánh rán ”.

Theo Krondl, tổ tiên có mối liên hệ gần gũi nhất với bánh rán kiểu Mỹ thường được coi là bánh olykoek của Hà Lan, hay còn gọi là “bánh dầu”, được những người định cư Hà Lan mang đến Bắc Mỹ vào thế kỷ 17.

Tờ New York Times dẫn chứng việc Anna Joralemon bán bánh olykoek trong cửa hàng của bà ở New Amsterdam vào năm 1673. Hơn 200 năm sau, những chiếc bánh rán miễn phí được phát cho đám đông chen chúc đến đảo Ellis, cũng như sau này được phát cho những người đói khổ trong thời kỳ Đại suy thoái.

Vì sao bánh donut có lỗ ở giữa?

Có khá nhiều câu chuyện được đưa ra để giải thích cho chiếc lỗ tròn nhỏ ở giữa bánh donut. Nhưng phổ biến nhất là chuyện về Hanson Gregory, thuyền trưởng Mỹ được cho là người “phát minh” ra lỗ tròn trên bánh donut.

Hanson Gregory từng trả lời Washington Post trong một phỏng vấn độc quyền vào tháng 3/1916 về sự ra đời của lỗ tròn trên bánh rán. Theo đó, ông thích ăn bánh rán khi lái tàu. Đó là một loại bánh ngọt chiên, vỏ giòn. Tuy nhiên, Gregory cảm thấy khó chịu vì những chiếc bánh rán bị ngấm dầu mỡ và thường chín ở các cạnh bên ngoài trước, phần bột vẫn luôn sống ở giữa.

Hanson Gregory và tấm bảng ghi chép thành tựu của ông. (Ảnh: Scalar.usc.edu)

Điều này khiến thuyền trưởng Gregory nảy ra ý tưởng khoét phần bột giữa để bánh chín và giòn đều hơn. Từ đó, chiếc bánh donut có hình tròn khoét một lỗ ở giữa ra đời. Bằng cách khoét một lỗ ở giữa, người ta đã tạo ra được chiếc bánh rán lý tưởng - một chiếc bánh mà cả bên trong và bên ngoài đều chín đều. Sau đó, phương pháp này dần được lan truyền rộng rãi tại Mỹ.

Câu chuyện về Hanson Gregory được nhắc đến rộng rãi trong nhiều tài liệu lịch sử. Năm 1947, một tấm bia đồng được dựng tại quê nhà để ghi nhận đóng góp của ông đối với hình dáng bánh donut hiện đại.

Bên cạnh đó, còn một nguyên nhân khác. Thời kỳ trước, những người làm bánh và bán hàng rong thường bán bánh mì tròn xếp chồng lên nhau trên những thanh dài hoặc xâu trên một sợi dây dài. Một số người cho rằng những lỗ trên bánh rán được tạo ra để xâu những chiếc bánh rán lại với nhau.

Theo The Spruce Eats, năm 1920, người nhập cư gốc Nga Adolph Levitt đã tạo ra máy làm bánh rán tự động đầu tiên. Chiếc máy này có thể sản xuất khoảng 900 chiếc bánh rán mỗi giờ. Ngày nay, những chiếc máy đó được cải tiến hơn, sản xuất 9.600 chiếc mỗi giờ và hơn 10 tỷ chiếc mỗi năm.

Quy trình làm bánh rán tự động mang tính tương lai này được giới thiệu tại Hội chợ Thế giới năm 1934 ở Chicago.

Hội chợ quảng cáo bánh rán là “ món ăn nổi tiếng của Thế kỷ Tiến bộ” . Ngay lập tức, chúng trở thành món ăn nổi tiếng trên khắp cả nước. Kể từ đó, bánh rán đã trở thành món ăn sáng và ăn nhẹ thơm ngon được người Mỹ yêu thích.