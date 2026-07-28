Vì sao Ba Lan yêu cầu Ukraine cung cấp ngay công nghệ sản xuất UAV?

Ngày 27/7, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã lên tiếng yêu cầu Ukraine ngay lập tức chuyển giao công nghệ sản xuất máy bay không người lái (UAV) nội địa.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ba Lan đã từng đề xuất với Ukraine một cách tiếp cận mang tính đối tác. theo đó Ba Lan sẽ chuyển giao máy bay MiG-29 để đổi lấy quyền tiếp cận công nghệ và kinh nghiệm của Ukraine trong lĩnh vực UAV.

Phía Ukraine đã đồng ý, nhưng đến nay chính quyền Ukraine vẫn chưa thực hiện cam kết này.

Theo thông báo chính thức mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz, Ukraine chỉ còn vài tuần để đưa ra quyết định cuối cùng về yêu cầu này của Ba Lan.

“Nếu chính quyền Ukraine từ chối tích hợp và trao đổi công nghệ UAV, Ba Lan sẽ từ bỏ việc chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 cho Không quân Ukraine, và bán những máy bay chiến đấu này cho Bulgaria”, ông Kosiniak-Kamysz nói.

Phía Ba Lan biện minh cho lập trường cứng rắn của mình bằng cách viện dẫn sự cần thiết phải tăng cường an ninh quốc gia và phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng, dựa trên kinh nghiệm từ cuộc xung đột hiện tại.

Hiện chính quyền Ukraine và các đại diện của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận công khai nào về tuyên bố này từ phía đối tác Ba Lan.

Các chuyên gia cho biết, bất đồng này nảy sinh trong bối cảnh Ukraine đang nỗ lực thiết lập các cơ sở sản xuất UAV và hệ thống tác chiến điện tử chung với nhiều đối tác châu Âu khác, trong đó có Anh.