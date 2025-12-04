Vì một lý do, Trung Quốc có thể trở thành quốc gia xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới trong 5 năm tới

Cụ thể, trang này phân tích, sự bùng nổ của thị trường xe điện (EV) Trung Quốc đang rất mạnh mẽ. Chính phủ các nước phương Tây đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn các dòng xe EV Trung Quốc xâm nhập vào thị trường.

Tuy nhiên, các quốc gia này lại không chú ý đến 1 điều, đó là các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang âm thầm đưa một lượng lớn xe xăng (ICE) vào các thị trường mới nổi.

Các hãng xe Trung Quốc đang từng bước chiếm lĩnh thị trường toàn cầu.

Nguyên nhân được lý giải là, thị trường xe động cơ đốt trong tại quốc gia tỉ dân đang dần bị xe điện chiếm lĩnh. Chính sách điện hóa ngành sản xuất ô tô của Bắc Kinh và hỗ trợ xe điện trong nhiều năm đã tạo ra một cuộc chiến giá cả khốc liệt. Cuộc chiến này đã làm giảm mạnh doanh số bán xe xăng tại thị trường nội địa.

Mặc dù thất thế trước xe điện, nhưng các tập đoàn, công ty liên doanh sản xuất và lắp ráp ô tô động cơ đốt trong không có ý định rút lui một cách dễ dàng.

Hàng triệu xe chạy bằng xăng đang được đưa tới các thị trường mà trước đây các hãng xe Châu Âu từng chiếm ưu thế.

Theo số liệu báo cáo của hãng tin Reuters, từ năm 2020, 3/4 tổng lượng ô tô xuất khẩu của Trung Quốc là xe chạy bằng xăng.

Trung Quốc đã tăng tốc, từ mức xuất khẩu 1 triệu xe mỗi năm, quốc gia này có thể đạt hơn 6,5 triệu xe trong năm nay. Với thành tích này, Trung Quốc có thể trở thành nhà xuất khẩu ô tô hàng đầu thế giới.

Họ tập trung vào những quốc gia có hạ tầng xe điện chưa phát triển mạnh còn người tiêu dùng cũng có ngân sách eo hẹp hơn như: Đông Âu, Nam Mỹ, châu Phi và Đông Nam Á.

Beijing X7 - Mẫu xe từng được thị trường Việt Nam đón nhận nhiệt tình.

Trước đây, các thương hiệu lớn như SAIC, Dongfeng, BAIC và Changan từng dựa vào liên doanh với các công ty như GM, Nissan, và Honda.

Nhưng hiện tại, các mối quan hệ hợp tác này đang dần suy yếu. Carscoops lấy dẫn chứng doanh số bán hàng của SAIC - GM tại Trung Quốc đã giảm mạnh từ hơn 1 triệu xe mỗi năm xuống chỉ còn khoảng 400.000 xe.

Ngược lại, ở thị trường nước ngoài, tình hình lại hoàn toàn khác. Năm ngoái, SAIC đã xuất khẩu hơn một triệu xe. Chery tăng doanh số toàn cầu từ 700.000 xe năm 2020 lên hơn 2,5 triệu xe năm 2024. Phần lớn số xe này là xe chạy bằng xăng.

Các nhà sản xuất ô tô phương Tây cuối cùng cũng phải thừa nhận một vấn đề, đó là họ đang bị các đối thủ Trung Quốc vượt mặt. Nhưng đối thủ lại không phải là những chiếc EV mới mà là những chiếc xe xăng giá rẻ.

Tại Mexico, các thương hiệu Trung Quốc đang chiếm khoảng 14% thị phần. Họ đang giành khách hàng từ Chevrolet và Ford. Tại Nam Phi, họ kiểm soát 16% thị trường. Các thương hiệu này hầu như không bán xe điện tại đây. Tại Chile, một phần ba tổng số xe mới là xe Trung Quốc. Phần lớn trong số đó là xe chạy bằng xăng.

Một mẫu xe bán tải đến từ Trung Quốc

Riêng tại thị trường Việt Nam, các nhà sản xuất ô tô lớn đế từ Trung Quốc như: MG, BYD, Geely, Omoda - Jaecoo cũng đã nhập cuộc mạnh mẽ từ những năm 2022 - 2023.

Họ liên tiếp ra mắt nhiều mẫu xe mới từ xe năng lượng mới như: Xe điện, xe hybrid cho đến các xe thuần xăng. Những mẫu xe này phần lớn đều có giá bán cạnh tranh hơn so với các đối thủ đến từ phương Tây, trang bị nhiều công nghệ hiện đại và có ngoại thất khá bắt mắt.

Các chuyên gia tư vấn đã đưa ra dự báo với Reuters. Theo đó, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc sẽ tăng thêm 4 triệu xe bán ra ở nước ngoài vào năm 2030. Kết hợp với tăng trưởng nội địa, có thể giúp Trung Quốc chiếm gần một phần ba thị trường ô tô toàn cầu. Quá trình này cũng được dự đoán sẽ diễn ra trong vòng 5 năm tới.