Ông Phạm Nhật Vượng có hành động mới ở nước đông dân nhất thế giới

VinFast công bố chiến lược táo bạo tại Ấn Độ

Ông Phạm Nhật Vượng và VinFast đang mở rộng quy mô tại Ấn Độ - thị trường đông dân nhất thế giới với hàng loạt bước đi mới đầy tham vọng.

VinFast đặt mục tiêu “mỗi 6 tháng một mẫu xe mới”: sau hai mẫu VF6 và VF7 vừa ra mắt, hãng sẽ đưa mẫu MPV điện Limo Green tới Ấn Độ vào đầu 2026, cạnh tranh với những xe EV gia đình nổi bật tại đó.

Không chỉ dừng lại ở ô tô, VinFast còn chuẩn bị tung ra xe hai bánh điện gồm các dòng Evo, Feliz, Klara, Vero vào quý II/2026, nhằm đối đầu các thương hiệu như TVS, Bajaj, Ola Electric.

Hơn thế, hãng này dự kiến triển khai dịch vụ gọi xe EV mang tên GSM tại Ấn Độ từ đầu 2026, sử dụng 100% xe VinFast bao gồm cả mẫu Limo Green.

Chiến lược táo bạo này cho thấy ông Phạm Nhật Vượng và VinFast không chỉ xem Ấn Độ là thị trường xuất khẩu đơn thuần, mà là tâm điểm cho bước tiến toàn cầu nhằm đa dạng hóa sản phẩm, phương tiện và dịch vụ, tận dụng quy mô dân số và nhu cầu di chuyển cao.

VinFast sắp trang bị động cơ xăng cho xe điện?

VinFast đang xem xét bổ sung động cơ xăng cỡ nhỏ cho một số dòng xe điện, với mục tiêu hỗ trợ sạc pin và kéo dài quãng đường di chuyển. Quyết định này đánh dấu một sự thay đổi chiến lược quan trọng sau khi VinFast công bố ngưng sản xuất xe xăng từ năm 2022.

Hãng hiện chưa xác nhận sẽ tự phát triển công nghệ REEV hay tiếp nhận công nghệ từ bên ngoài, và sẽ công bố thông tin chính thức vào thời điểm thích hợp. Việc cân nhắc trang bị động cơ xăng nhằm giải tỏa tâm lý e ngại về “cự ly pin” từ người dùng, đồng thời thúc đẩy doanh số tại các thị trường quốc tế đang phát triển, nơi cơ sở hạ tầng sạc điện còn hạn chế.

Gãy đôi sau tai nạn, mẫu xe điện Trung Quốc gây bất ngờ vì pin không phát nổ

Một vụ tai nạn hi hữu vừa xảy ra tại ngoại ô Thượng Hải khi chiếc SUV‑coupe điện Nio EC6 gặp va chạm mạnh vào hàng rào bê tông. Toàn bộ phần đuôi xe tách rời khỏi cabin, nhưng điều đáng chú ý là buồng hành khách vẫn giữ nguyên vẹn, hai người trên xe thoát ra an toàn và không bị thương nặng. Khối pin lithium‑ion của xe không phát cháy hay có dấu hiệu “thoát nhiệt”. Điều hiếm gặp khi xảy ra va chạm nghiêm trọng trên xe điện.

EC6 bản 2025 trang bị động cơ kép 360 kW và pin 100 kWh, cho tầm di chuyển tối đa 630 km. Vụ việc đang được cảnh sát địa phương điều tra, nhưng đã gây chú ý lớn trong bối cảnh nhiều mẫu xe điện Trung Quốc liên tục gặp sự cố cháy pin. Đây được xem là minh chứng rằng thiết kế khung và hệ thống pin của Nio đã được cải tiến đáng kể, đảm bảo an toàn cho người dùng ngay cả khi tai nạn nghiêm trọng xảy ra.

Mitsubishi Destinator ra mắt Việt Nam — Giá giảm, trang bị ADAS

Mitsubishi Motors Việt Nam vừa giới thiệu mẫu SUV 7 chỗ Destinator, với hai phiên bản Premium và Ultimate. Giá niêm yết lần lượt 780 và 855 triệu đồng, ưu đãi tháng 12 giảm xuống 739 và 808 triệu đồng. Destinator được kỳ vọng thay thế Outlander, cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX‑5, Hyundai Tucson.

Xe có kích thước 4.680 × 1.840 × 1.780 mm, trục cơ sở 2.815 mm, gầm 214 mm, bố trí đủ 3 hàng ghế. Nội thất trang bị màn hình giải trí 12,3 inch, màn hình kỹ thuật số 8 inch, điều hòa 2 vùng + cửa gió cho cả 3 hàng, âm thanh 6 hoặc 8 loa tùy phiên bản.

Destinator dùng động cơ xăng Turbo 1.5L MIVEC (163 PS, 250 Nm) kết hợp hộp số vô cấp CVT. Cả hai phiên bản đều có mâm 18", đèn LED toàn phần, ADAS Diamond Sense với các tính năng hỗ trợ lái, cảnh báo, camera 360°, kiểm soát hành trình thích ứng, và nhiều túi khí. Mẫu xe mới của Mitsubishi được đánh giá cao về khả năng vận hành, tiện nghi và an toàn.

Elon Musk đào trúng 'mỏ vàng': Doanh số Tesla tại đây lập kỷ lục

Elon Musk vừa “đào trúng mỏ vàng” khi doanh số của Tesla tại Na Uy lập kỷ lục ngoạn mục dù năm chưa kết thúc.

Theo dữ liệu từ OFV, tháng 11 năm nay Tesla bán được 6.215 xe điện mới tại Na Uy, đưa tổng lượng đăng ký trong 11 tháng lên 28.606 chiếc — vượt kỷ lục trước đó của một hãng lớn tại châu Âu.

Doanh số xe Tesla tại Na Uy từ đầu 2025.

Mẫu bán chạy nhất là Tesla Model Y, dù hãng đang đối mặt với nhiều sóng gió tại châu Âu (sụt giảm doanh số, tẩy chay vì tranh cãi về chính trị).

Trong khi đó, thị trường châu Âu đang chứng kiến doanh số Tesla giảm mạnh, tương phản rõ nét với cột mốc mới tại Na Uy.

Sự kiện này được xem là “cứu cánh” hiếm hoi cho Tesla trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức, cho thấy rằng một số thị trường vẫn tin tưởng và đón nhận xe điện Tesla bất chấp tranh cãi.

* Tổng hợp từ nhiều nguồn