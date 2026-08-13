'Vị khách' nặng 1 tấn ở miễn phí 34 đêm, phá biển báo, hàng rào rồi để lại hóa đơn hơn 20.000 USD: Chính quyền xóa nợ vì quá đáng yêu

Sau 34 đêm “nghỉ dưỡng” tại Tasmania, Neil để lại biển báo bị đè bẹp, hàng loạt cọc tiêu và hàng rào hư hỏng, khiến chính quyền địa phương phải chi hơn 31.000 AUD khoảng 20.500 USD.

Thế nhưng khi “hóa đơn” được gửi tới, vị khách nặng khoảng 1 tấn này lại được xóa sạch khoản nợ, với một trong những lý do được ghi rõ là… “độ đáng yêu xuất chúng”.

34 đêm của “vị khách” không đặt phòng

Neil the Seal không phải một du khách bình thường. Đây là một con hải tượng phương nam (southern elephant seal) thuộc nhóm hải cẩu lớn nhất thế giới. Neil nổi tiếng tại Tasmania, Australia, thường xuyên thu hút sự chú ý mỗi lần xuất hiện trên bờ.

Neil không chỉ nằm yên trên bãi biển. Con vật có thói quen bò lên những khu vực gần đường sá và “tương tác” với đủ loại vật dụng của con người. Ảnh: 7NEWS

Trong chuyến ghé thăm gần đây, Neil ở lại khu vực thuộc Clarence City Council suốt 34 đêm, gồm 15 đêm tại Seven Mile Beach và 19 đêm tại Goats Beach. Khoảng thời gian này đủ dài để chính quyền địa phương phải triển khai một chiến dịch quản lý không nhỏ dành cho “vị khách” nặng khoảng 1 tấn này.

Neil không chỉ nằm yên trên bãi biển. Con vật có thói quen bò lên những khu vực gần đường sá và “tương tác” với đủ loại vật dụng của con người.

Neil không chỉ nằm yên trên bãi biển. Con vật có thói quen bò lên những khu vực gần đường sá và “tương tác” với đủ loại vật dụng của con người. Ảnh: AAP

Sau khi Neil trở về biển, chính quyền Clarence kiểm kê thiệt hại và phát hiện một biển báo giao thông bị đè bẹp, 10 cọc tiêu bị quật đổ cùng một đoạn hàng rào bị hư hỏng. Chi phí vật liệu để sửa chữa và thay thế những thứ này vào khoảng 1.297,70 AUD.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là một phần nhỏ của hóa đơn.

Phá hơn 1.000 AUD đồ đạc, nhưng “hóa đơn” lên tới hơn 31.000 AUD

Tổng chi phí mà Clarence City Council thống kê sau 34 đêm Neil lưu lại lên tới 31.540,53 AUD.

Khoản tiền lớn nhất không đến từ những thứ Neil trực tiếp phá hỏng, mà từ nguồn lực cần thiết để quản lý sự xuất hiện của nó.

Việc một con hải tượng nặng khoảng 1 tấn nằm gần khu dân cư, cộng thêm lượng người đổ tới xem, khiến chi phí thực tế tăng lên hàng chục lần. Ảnh: AAP

Neil đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội, vì vậy mỗi lần con vật lên bờ đều có thể kéo theo đám đông hiếu kỳ đến xem, chụp ảnh và quay video. Nhân viên hội đồng thành phố phải dành tổng cộng 275,5 giờ làm việc để quản lý giao thông, kiểm soát đám đông, sửa chữa hư hại và xử lý những vấn đề phát sinh. Có thời điểm, lực lượng an ninh phải được bố trí 24 giờ mỗi ngày.

Nói cách khác, bản thân Neil chỉ trực tiếp gây ra hơn 1.000 AUD thiệt hại vật chất. Nhưng việc một con hải tượng nặng khoảng 1 tấn nằm gần khu dân cư, cộng thêm lượng người đổ tới xem, khiến chi phí thực tế tăng lên hàng chục lần.

Nhân viên hội đồng thành phố phải dành tổng cộng 275,5 giờ làm việc để quản lý giao thông, kiểm soát đám đông, sửa chữa hư hại và xử lý những vấn đề phát sinh. Ảnh: ABC News

Thay vì âm thầm thanh toán khoản tiền này, chính quyền Clarence quyết định biến câu chuyện thành một trò đùa.

Họ lập hẳn một “hóa đơn thuế” dành cho Neil the Seal, liệt kê những chi phí mà vị khách đặc biệt đã gây ra. Con số cuối cùng: 31.540,53 AUD. Nhưng Neil không phải móc ví.

Hơn 31.000 AUD được xóa sạch vì… “độ đáng yêu xuất chúng”

Trong “hóa đơn” dành cho Neil, Clarence City Council đồng thời liệt kê hàng loạt “khoản tín dụng” mà con hải tượng đã mang lại cho địa phương.

Neil được ghi nhận vì đóng vai trò như một “đại sứ du lịch”, mang lại độ phủ truyền thông trên toàn quốc, tạo niềm vui cho cộng đồng, thu hút lượng lớn tương tác trên mạng xã hội và xuất hiện trong hàng nghìn bức ảnh.

Đặc biệt, một trong những “đóng góp” được chính quyền ghi vào hóa đơn là: “Exceptional cuteness” – độ đáng yêu xuất chúng.

Sau khi trừ tất cả những “đóng góp” này, khoản tiền Neil phải thanh toán từ hơn 31.000 AUD giảm xuống còn: 0 AUD.

Nhân viên hội đồng thành phố phải dành tổng cộng 275,5 giờ làm việc để quản lý giao thông, kiểm soát đám đông, sửa chữa hư hại và xử lý những vấn đề phát sinh. Ảnh: 7NEWS

Clarence City Council sau đó còn tiếp tục pha trò trên mạng xã hội: “Có ai có email của Neil the Seal không? Chúng tôi đang cố báo cho cậu ấy biết hóa đơn đã được thanh toán.”

Theo cách tính vui của hội đồng, Neil đã thanh toán khoản nợ bằng việc quảng bá du lịch, mang lại những nụ cười cho cộng đồng và để lại một chuyến ghé thăm khó quên.

Neil được xóa nợ vì quá đáng yêu. Ảnh: ABC News

Neil được xóa nợ vì quá đáng yêu. Ảnh: ABC News

Câu chuyện càng khiến Neil trở thành một nhân vật đặc biệt tại Tasmania. Sinh năm 2020 trên bán đảo Tasman, con hải tượng này đã nổi tiếng trong nhiều năm qua vì thường xuyên xuất hiện tại những địa điểm có con người sinh sống.

Những hình ảnh Neil nằm chắn đường, bò quanh khu dân cư hay “đấu vật” với các vật thể ven đường liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo các chuyên gia, hành vi này không hẳn xuất phát từ việc Neil thích phá phách. Với một con hải tượng đực trẻ, việc đẩy, vật lộn hoặc va chạm với các vật thể có thể tương tự những hành vi chúng thực hiện với những con cùng tuổi trong tự nhiên.

Đằng sau hóa đơn vui là lời cảnh báo: Đừng “yêu Neil đến chết”

Dù chính quyền lựa chọn kể câu chuyện bằng giọng hài hước, sự nổi tiếng của Neil lại đặt ra một vấn đề nghiêm túc hơn.

Trong những lần con vật xuất hiện trên bờ, rất đông người tìm đến chỉ để nhìn tận mắt, chụp ảnh hoặc quay video. Nhà chức trách Tasmania nhiều lần yêu cầu công chúng giữ khoảng cách an toàn, thông thường ít nhất 20 m, và không tiếp cận hay làm phiền Neil.

Đây vẫn là một động vật hoang dã nặng khoảng 1 tấn. Việc con người đến quá gần không chỉ nguy hiểm cho chính họ mà còn có thể khiến con vật bị căng thẳng hoặc thay đổi hành vi.

Trong những lần con vật xuất hiện trên bờ, rất đông người tìm đến chỉ để nhìn tận mắt, chụp ảnh hoặc quay video. Ảnh: ABC News

Cơ quan bảo tồn động vật hoang dã Tasmania từng đưa ra lời cảnh báo đáng chú ý: đừng “love Neil to death” – đừng yêu Neil đến chết.

Thị trưởng Clarence Brendan Blomeley cũng cho rằng số tiền hơn 31.000 AUD không phải vấn đề đáng lo ngại nhất. Điều khiến chính quyền quan tâm hơn là sự chú ý quá mức của con người có thể ảnh hưởng tới Neil và thậm chí dẫn đến những tình huống nguy hiểm.

Chi phí liên quan tới Neil trên thực tế cũng không dừng ở hóa đơn của Clarence. Theo các tài liệu được công bố theo cơ chế Right to Information, cơ quan tài nguyên và môi trường Tasmania đã chi hơn 45.000 AUD để quản lý bốn lần Neil lên bờ trong năm 2025 và 2026.

Sau 34 đêm khiến chính quyền bận rộn, Neil cuối cùng cũng trở lại biển an toàn vào đầu tháng 7. Các chuyên gia dự đoán con vật có thể tiếp tục quay lại Tasmania sau thời gian kiếm ăn ở Nam Đại Dương.

Và nếu điều đó xảy ra, người dân Tasmania có lẽ đã biết phải chuẩn bị cho điều gì: một “vị khách” nặng khoảng 1 tấn, không đặt phòng, không mang theo tiền, đôi khi phá vài món đồ trên đường đi – nhưng lại sở hữu thứ đủ sức giúp mình được xóa hóa đơn hơn 31.000 AUD: “độ đáng yêu xuất chúng”.

Nguồn: 7NEWS, SBS News/AAP