Vết bầm tím trên cơ thể con gái Lý Tiểu Lộ gây xôn xao

Màn xuất hiện mới đây của con gái Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng khiến cho cả mạng xã hội xôn xao, bàn tán.

Sáng 3/8, tờ 163 đưa tin, màn xuất hiện mới nhất của cô bé Điềm Hinh - con gái cặp đôi 1 thời Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng xứ Trung. Theo nguồn tin, Giả Nãi Lượng vừa lọt vào ống kính của “team qua đường” khi đưa Điềm Hinh tới vườn thú chơi.

Trước ống kính, 2 cha con xuất hiện với trang phục giản dị, toát ra bầu không khí ấm áp. Xuyên suốt buổi tham quan, Giả Nãi Lượng luôn chu đáo ở bên cạnh con gái, quan tâm và dõi theo từng bước đi của cô bé. Dọc đường, 2 cha con đi dạo, thong thả ngắm cảnh, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ trong khuôn viên. Dù biết mình đang bị người qua đường quay chụp nhưng Giả Nãi Lượng và con gái không hề né tránh ống kính, mà trái lại tỏ ra vô cùng thoải mái, tự nhiên. Màn lộ diện lần này cũng giúp đập tan tin đồn cho rằng mối quan hệ giữa Giả Nãi Lượng và con gái ngày càng xa cách.

Điềm Hinh hiện đã hơn 13 tuổi, thu hút sự chú ý với diện mạo xinh xắn cùng chiều cao nổi bật. Do Giả Nãi Lượng cao 1m81 nên nhiều khán giả suy đoán rằng thông số hiện tại của Điềm Hinh rơi vào khoảng 1m65.

Đặc biệt, không ít netizen đã đổ đồn sự chú ý vào cánh tay bầm tím của con gái Lý Tiểu Lộ trong màn xuất hiện mới đây, đồng thời tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô bé.

Điềm Hinh vừa lọt vào ống kính của khán giả khi cùng bố đi chơi ở 1 vườn thú. Hiện cô bé đã hơn 13 tuổi, gây chú ý với diện mạo xinh đẹp, cá tính. Ảnh: 163

Con gái Lý Tiểu Lộ lớn vọt hẳn lên, được dự đoán đã cao khoảng 1m65 khi mới hơn 13 tuổi. Ảnh: Sohu

Loạt ảnh mới đây đã góp phần đập tan tin đồn rạn nứt giữa 2 bố con Giả Nãi Lượng - Điềm Hinh. Ảnh: 163

Cánh tay bầm tím của Điềm Hinh đã thu hút sự quan tâm lớn từ netizen. Ảnh: 163

Trước đó không lâu, Lý Tiểu Lộ đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn độc quyền với truyền thông xứ Trung. Tại đây, nàng Ảnh hậu đình đám lần đầu tiên công khai chia sẻ về quá trình nuôi dạy con gái suốt bao năm qua. Nữ minh tinh họ Lý tiết lộ rằng, cô và Giả Nãi Lượng đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ tháng 3/2018, và mãi hơn 1 năm rưỡi sau đó mới chính thức công khai trên các phương tiện truyền thông. Cô quyết định giữ im lặng về những lùm xùm của bản thân suốt thời gian dài là do muốn bảo vệ con gái Điềm Hinh, không muốn đứa trẻ phải chìm sâu trong những ồn ào dư luận.

Lý Tiểu Lộ cho biết sau khi ly hôn, cô và chồng cũ Giả Nãi Lượng vẫn giữ liên lạc. Đặc biệt khi Điềm Hinh bước vào giai đoạn tuổi dậy thì, cô và Giả Nãi Lượng đã cùng thường xuyên trao đổi về các vấn đề liên quan tới giáo dục và định hướng tâm lý cho con. Họ đã đạt được sự đồng thuận, cam kết rằng sẽ mang lại cho Điềm Hinh tình yêu thương đủ đầy, không vì mối quan hệ tan vỡ của người lớn mà làm đứt gãy sự đồng hành của cả bố lẫn mẹ trong quá trình nuôi dạy con cái.

Hậu ly hôn, Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy Điềm Hinh. Ảnh: 163

Còn nhớ Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng từng là cặp vợ chồng kiểu mẫu của Cbiz, khiến bao người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cuối năm 2017, cuộc hôn nhân này đối mặt cơn sóng gió lớn sau khi vụ ngoại tình chấn động của Lý Tiểu Lộ và rapper PG One bị phanh phui. Sau đó, Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng quyết định đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của mình. Lúc ly hôn, Lý Tiểu Lộ giành được quyền nuôi con. Dù chia tay không êm đẹp, Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng vẫn cố gắng cùng nhau nuôi dạy Điềm Hinh, cho con có đầy đủ tình thương của cả bố lẫn mẹ.

Điềm Hinh được mẹ định hướng theo đuổi con đường nghệ thuật. Từ bé, Điềm Hinh đã được cho đi học múa nhảy, tham gia trình diễn ở 1 số show thời trang và chụp ảnh tạp chí. Trong quá khứ, cô bé từng cùng bố thu hút lượng lớn người hâm mộ nhờ tham gia các chương trình truyền hình thực tế về nuôi dạy con cái. Theo thời gian, Điềm Hinh càng lớn càng trổ mã và hứa hẹn sẽ trở thành mỹ nhân xinh đẹp không thua gì mẹ diễn viên trong tương lai.