Vén màn hệ sinh thái NextTech của Shark Bình xem có gì?

Năm 2001, khi còn là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Hòa Bình - người sau này được biết đến rộng rãi với danh xưng Shark Bình - đã thành lập Công ty Giải pháp phần mềm PeaceSoft. Đây chính là nền móng đầu tiên cho đế chế công nghệ NextTech Group sau này, với định hướng cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin giúp doanh nghiệp truyền thống chuyển đổi số, tối ưu vận hành và mở rộng khách hàng.

Khởi đầu với ba cái “không”: không vốn, không nhân viên và không trụ sở, Shark Bình từng phải “đánh du kích” các dự án phần mềm, tham gia các cuộc thi công nghệ để giành giải thưởng nuôi sống công ty. Bước ngoặt đến khi PeaceSoft nhận được vốn đầu tư từ quỹ IDG Ventures, từ đó nhanh chóng trở thành đối tác thương mại điện tử của eBay tại Việt Nam.

NextTech của Shark Bình từng được ví như “Alibaba của Việt Nam”.

Đến năm 2016, Nguyễn Hòa Bình tiến hành tái cấu trúc toàn bộ mô hình, đổi tên PeaceSoft thành NextTech Group với mục tiêu mở rộng hoạt động ra quy mô khu vực và đa dạng lĩnh vực. Dưới sự lãnh đạo của ông, NextTech hiện đã trở thành một tập đoàn công nghệ với hơn 1.000 nhân viên, có mặt tại 7 quốc gia gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Trung Quốc.

NextTech hiện hoạt động chủ yếu trong ba mảng: điện tử hóa thương mại, công nghệ tài chính (fintech) và dịch vụ hậu cần cho thương mại điện tử (e-logistics). Trong suốt quá trình phát triển, tập đoàn từng được ví như “Alibaba của Việt Nam” và lọt vào Top 10 doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Internet Việt Nam giai đoạn 2007–2017.

Danh mục đầu tư của NextTech có hơn 20 công ty hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử, fintech và truyền thông. Ở mảng tài chính, nổi bật là ví điện tử: Ngân Lượng, Vimo, nền tảng thanh toán AlePay, mPOS và Tienngay.vn. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, NextTech từng rót vốn cho Misell, Pushsale, Cuccu và Coolmate. Ở mảng e-logistics, có thể kể đến Boxme, HeyU và FastGo; còn trong lĩnh vực truyền thông và giáo dục là TopCV, Schola và Tick.com.

Hệ sinh thái của NextTech.

Một khoản đầu tư đáng chú ý là gần 10 tỷ đồng vào TopCV, tuy nhiên đại diện TopCV sau đó khẳng định công ty chỉ nhận vốn đầu tư, không trực thuộc hệ sinh thái NextTech.

Mặc dù được xem là một trong những hệ sinh thái công nghệ tiên phong tại Việt Nam, nhưng thực tế, không ít công ty trong “vòng tròn” của Shark Bình gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh.







