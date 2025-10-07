Công an mời Shark Bình lên làm việc

Ngày 7/10, theo nguồn tin của Dân Trí, Dân Việt, Công an TP Hà Nội đã mời ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group) lên làm việc, để xác minh các nội dung đơn tố giác.

Tờ Công Lý nói rõ thêm, theo nguồn tin, đây là trình tự làm việc giải quyết nguồn tin tố giác theo quy định của pháp luật. Cơ quan Công an chưa có bất kỳ quyết định tố tụng nào liên quan đến ông Bình.

Về việc tố giác, trước đó, tại buổi họp báo của Bộ Công an hôm 6/10, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết, trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí xuất hiện thông tin về việc nhiều người mất tiền khi tham gia dự án tiền ảo AntEx.



Đồng thời, giữa ông Nguyễn Hòa Bình và nhóm phát triển đồng tiền ảo này cũng có những tố cáo qua lại, gây chú ý trên mạng xã hội.

Trước các thông tin trên, Cơ quan điều tra Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Qua rà soát các nguồn tin báo tố giác tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội báo cáo đã tiếp nhận 1 trường hợp có đơn liên quan việc đầu tư Dự án tiền số AntEx. Đó là ông L.N.H. ở Ninh Bình gửi đơn tố giác với số tiền thiệt hại 2.000 USD (tương đương 47 triệu đồng) .﻿

Ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group).

Tờ Người lao động cho biết thêm, về việc này, Công an Hà Nội đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao; Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố vào cuộc, xác minh, làm rõ.

Công an TP Hà Nội khẳng định những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được Công an TP tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định theo đúng tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".



Shark Bình là ai, giàu cỡ nào?

Ông Nguyễn Hòa Bình (SN 1981) được biết đến là một trong những doanh nhân nổi bật tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ - thương mại điện tử.

Năm 2000, ông Nguyễn Hòa Bình thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Năm 2021, “Shark” Nguyễn Hòa Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược. Dự án AntEx này đang khiến vị doanh nhân vướng ồn ào điều tra.

AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước dù thời điểm đó các loại tài sản mã hoá chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.

Chỉ thời gian ngắn sau đó, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Tháng 3/2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh.﻿

Ngoài vai trò Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Nguyễn Hòa Bình tham gia chương trình Shark Tank Vietnam (Thương vụ bạc tỉ) từ mùa 3 (2019) đến mùa 7 (2024) trong vai trò là nhà đầu tư. Từ đây, ông được công chúng biết đến nhiều hơn với biệt danh Shark Bình.