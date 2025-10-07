Bộ Công an thông tin những vấn đề 'nóng' liên quan đến Hoàng Hường, 'Shark Bình'

Cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh

Chiều 6/10, tại họp báo quý của Bộ Công an, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Cục Phó cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã khởi tố, tạm giam bà Phan Thị Mỹ Thanh - cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai để điều tra tội Nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Free Land.

Cùng vụ án, C03 khởi tố ông Đinh Quốc Thái, Cao Tiến Dũng, đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Thanh Nhuận, nguyên Trưởng phòng đầu tư của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai; bà Vũ Minh Lý, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Free Land; để điều tra tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Sẽ giải quyết tất cả đơn tố giác liên quan tiền ảo của 'Shark Bình'

Cũng tại họp báo quý của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội thông tin về những tin đồn liên quan tiền ảo Antex của ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, sau khi nắm được các thông tin phản ánh, Cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, xác minh. Qua rà soát các phòng nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tiếp nhận đơn của anh K. ở Ninh Bình trình báo với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

"Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định trên tinh thần không ngoại lệ, không có vùng cấm", Đại tá Nguyễn Đức Long cho hay.

Bộ Công an đang điều tra hành vi khác trong vụ án Hoàng Hường

Tại họp báo Bộ Công an, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (Cục C01) thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại Hà Nội và các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Theo đại diện C01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố hồ sơ, tài liệu, nếu phát hiện có hành vi mới sẽ khởi tố bị can.

Hoàng Thị Hường bị bắt về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"

Trước đó, ngày 1/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 liên quan Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại Hà Nội và các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, cụ thể: Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Hường (chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường; Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB).

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hường, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường.

Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.



