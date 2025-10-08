Thất bại đau đớn nhất của Shark Bình

Livestream trưa ngày 6/10 với chủ đề "Tư duy lãnh đạo trong thời kỳ khó khăn đầy biến động" của ông Nguyễn Hòa Bình (hay Shark Bình) đã thu hút sự quan tâm lớn, đặc biệt trong bối cảnh lùm xùm liên quan đến dự án tiền số AntEx mà ông đang vướng phải. Trong buổi chia sẻ này, Shark Bình đã dành phần lớn thời gian để chiêm nghiệm về hành trình khởi nghiệp hơn 24 năm nhiều thử thách, và khẳng định cuộc đời ông “đầy rẫy thất bại”.

Trong phiên livestream, Shark Bình đã không ngần ngại đối diện với câu hỏi về cách ông đối mặt với thất bại, tiết lộ rằng mình từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thậm chí “mấp mé phá sản” đến 5-6 lần trong suốt hơn 20 năm kinh doanh. Ông tự nhận mình “vào đời là một thanh niên ngây ngô, chỉ có tâm sáng và sự thánh thiện”, nhưng chính những “cú ngã đó đã rèn bản lĩnh”.

Thất bại đau đớn nhất được ông đề cập là câu chuyện về sàn thương mại điện tử chodientu.vn. Đây là sàn thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam, nhưng đến năm 2013, đã không thể cạnh tranh được trên thị trường khi đối thủ là các “ông lớn” nước ngoài nhảy vào với số vốn gấp hàng trăm lần. Ông kể lại khoảnh khắc cực kỳ thất vọng khi các nhà đầu tư tuyên bố không tiếp tục rót vốn và thậm chí đề nghị rút số tiền còn lại.

Ông cho rằng, giai đoạn làm chợ điện tử từ 2004 đến 2013, ông “luôn sống nhờ ‘bầu sữa mẹ’, sống nhờ lòng tốt của nhà đầu tư”. Chính thất bại này đã khiến ông phải xoay chuyển cuộc sống và dựng lại được startup tồn tại được đến tận bây giờ từ hai bàn tay trắng.

Shark Bình chia sẻ trong livestream rằng mình từng "mấp mé phá sản" 5-6 lần.

Khi rơi vào tình thế tuyệt vọng nhất, điều đầu tiên Shark Bình lựa chọn là bình tĩnh và nghỉ ngơi. Sau đó, ông bắt đầu nhìn lại những công thức cơ bản: “doanh nghiệp của mình còn hợp thời hay đã hết thời? Cần nghỉ ngơi hay chờ thời?”. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc tư duy lại chiến lược, chuyên môn và năng lực cốt lõi của bản thân và doanh nghiệp. Lời khuyên của ông là: "Phải bình tĩnh, không được tham lam. Hai yếu tố là lý trí và bản lĩnh sẽ dẫn dắt hành động của bạn đúng hướng”.

Shark Bình khẳng định: “Sau mỗi thất bại, phải cô đọng còn tài sản gì, giá trị gì để làm cái mới”.

Liên quan đến ồn ào ﻿dự án tiền số AntEx, chiều 6/10, tại họp báo quý 3-2025 của Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chính thức thông tin về những nghi vấn liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình.

Cơ quan chức năng cho biết, thời gian qua đã tiếp nhận phản ánh từ cơ quan truyền thông, báo chí và cá nhân về vụ việc đầu tư tiền ảo liên quan đến dự án blockchain này. Hiện tại, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Cục Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành điều tra.

Bước đầu đã có một nhà đầu tư, trú tại tỉnh Ninh Bình, gửi đơn tố giác chính thức. Số tiền thiệt hại được cá nhân này trình báo là 2.000 USD (tương đương 47 triệu đồng). Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc.﻿