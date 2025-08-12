Vector AI trang bị cảm biến âm thanh được cung cấp cho Ukraine.

Trong tuyên bố hôm 10 tháng 8, Florian Seibel, đồng sáng lập công ty Quantum Systems cho biết: "Cảm biến âm thanh đã xuất hiện tại tiền tuyến ở Ukraine. Vector AI giờ có thể xác định hướng và khoảng cách đến vị trí khẩu pháo đang khai hỏa, đồng thời tăng thời gian bay lên 4 giờ".

Hình ảnh được công bố cho thấy phiên bản mới của máy bay không người lái (UAV) trinh sát Vector AI với cụm cảm biến âm thanh màu đen ở mũi.

Hãng cho biết thiết bị nặng khoảng 150 g, có thể xác định hướng phát ra tiếng pháo trong bán kính 15 km và tiếng súng bộ binh ở khoảng cách 2,5 km. Sai số với mục tiêu ở cách 5 km là khoảng 5 độ.

Công nghệ AI được tích hợp trên UAV sẽ xử lý thông tin thu được. Bộ cảm biến sẽ giúp tổ vận hành UAV ước lượng vị trí của pháo binh đối phương và định vị cụ thể bằng camera gắn trên phi cơ, qua đó phát hiện mục tiêu nhanh hơn.

Vị đại diện của Quantum Systems, khẳng định bộ cảm biến này là phiên bản sản xuất hàng loạt, đang được thử nghiệm ở các thao trường tại Ukraine cũng như trong nhiệm vụ chiến đấu, nhằm tiếp tục hoàn thiện phần mềm. Kết quả thử nghiệm và thực chiến của UAV Vector AI chưa được công bố.

Các phương tiện truyền thông Đức trước đó cho biết công ty đang nghiên cứu tính năng giúp UAV có thể tự động quay camera về hướng pháo binh khai hỏa mà không cần tổ vận hành can thiệp. Tuy nhiên, không rõ tính năng này đã được tích hợp trên UAV chuyển giao cho Ukraine hay chưa.

Để hoàn thành nhiệm vụ, UAV Vector AI được thiết kế với sải cánh 2,8 m, khối lượng cất cánh tối đa 8,5 kg, tầm điều khiển hơn 35 km và tầm bay 180 km, tốc độ hành trình 60 km/h.

Phi cơ có khả năng cất hạ cánh trong không gian hẹp, truyền tín hiệu hình ảnh theo thời gian thực về đài điều khiển mặt đất thông qua đường truyền dữ liệu được mã hóa, giảm nguy cơ bị đối phương can thiệp.

Máy bay không người lái Vector AI phát ra tiếng ồn rất nhỏ nên phù hợp với nhiệm vụ trinh sát bí mật. Nó được tích hợp máy tính nhúng Nvidia Jetson Orin, cho phép tự động phát hiện, phân loại và theo dõi các mục tiêu bằng thuật toán thị giác máy. Hệ thống AI còn cho phép UAV di chuyển trong môi trường không có tín hiệu vệ tinh.

"Khi những chiếc máy bay không người lái Vector AI chính thức tham chiến tại Ukraine, gần như mọi phát bắn của pháo binh Nga trong tầm hoạt động của chiếc UAV này đều sẽ bị phát hiện", Florian Seibel, nhấn mạnh.