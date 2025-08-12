Chuyên gia review: "Đây là các mẫu điện thoại tôi khuyên bạn không nên mua lúc này" - Samsung có 2 cái tên

Với kinh nghiệm một thập kỷ đánh giá và viết bài về điện thoại Android tại Android Authority , cây bút Joe Maring đưa ra danh sách những mẫu điện thoại người dùng nên né xa ở thời điểm này.

Dù có một số thiết bị trong từng được đánh giá tốt trước đây, chúng không hẳn là lựa chọn đáng tiền nhất trong tháng 8/2025, khi so sánh với các mẫu máy khác.

Dưới đây là chia sẻ dưới góc độ cá nhân của chuyên gia này.

Google Pixel 9

Dù từng nhận được những lời khen tích cực nhưng lý do không nên mua Pixel 9 lúc này là vì Pixel 10 dự kiến sẽ được công bố vào ngày 20/8 tới, và đây hứa hẹn sẽ là một bản nâng cấp cực kỳ đáng kể.

Pixel 10 được kỳ vọng sẽ có camera tele 5x mới (thứ mà Pixel 9 không có), sạc không dây Qi2 tích hợp nam châm, pin lớn hơn và sạc có dây nhanh hơn một chút.

Có lẽ quan trọng hơn cả là con chip Tensor G5 sẽ được trang bị bên trong Pixel 10. Giới công nghệ tin rằng G5 không chỉ là chip 3nm đầu tiên của Google mà còn là con chip đầu tiên do TSMC sản xuất.

Điều này có thể mang lại những cải tiến vượt trội về hiệu năng và hiệu suất so với cả chipset Tensor G4 của Pixel 9.

Với những nâng cấp đáng kể mà chúng ta kỳ vọng ở Pixel 10, việc mua một chiếc Pixel 9 khi chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là mẫu mới ra mắt không phải là một ý hay. Hơn nữa, Pixel 9 sẽ có mức giá giảm sâu sau khi "người kế nhiệm" trình làng.

Google Pixel 9 Pro/9 Pro XL/9 Pro Fold

Khác với phiên bản tiêu chuẩn, các phiên bản Pro được cho là sẽ không có phần cứng camera mới. Tuy nhiên, những nâng cấp khác — như sạc từ tính Qi2, pin lớn hơn, sạc có dây nhanh hơn và chip Tensor G5 — đều hoàn toàn có thể xuất hiện.

Sẽ rất đáng để chờ đợi thêm một chút nữa cho đến khi Pixel 10 Pro ra mắt.

Ngoài ra, có thể sẽ có một số thay đổi dành riêng cho dòng Pro, như tin đồn về tần số PWM cao hơn cho màn hình của Pixel 10 Pro/10 Pro XL, giúp màn hình dễ chịu hơn với những ai nhạy cảm với hiện tượng này. Đối với Pixel 10 Pro Fold, đã có thông tin về việc đây sẽ là chiếc điện thoại gập đầu tiên đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68.

Mặc dù lý do để chờ đợi có đôi chút khác biệt, nhưng logic vẫn tương tự như với Pixel 9 bản tiêu chuẩn. Nếu bạn đang phân vân về việc mua một mẫu Pixel 9 Pro, sẽ rất đáng để chờ thêm một thời gian ngắn nữa cho đến khi dòng Pixel 10 Pro ra mắt.

Samsung Galaxy S25 Edge

Google không phải là công ty duy nhất có những chiếc điện thoại Android nên tránh mua vào lúc này. Nhìn sang Samsung, tôi thấy rất khó để đề xuất ai đó mua chiếc Galaxy S25 Edge.

Đồng nghiệp của tôi, Ryan Haines, chỉ cho Galaxy S25 Edge một đánh giá khá "hờ hững" với 3/5 sao, chỉ trích khả năng tản nhiệt kém, thiếu camera tele, thời lượng pin yếu và tốc độ sạc chậm của máy. Với một chiếc điện thoại có giá 1.100 USD (giá hiện tại chỉ còn 23 triệu ở Việt Nam), Galaxy S25 Edge đơn giản là chưa đủ sức thuyết phục.

Galaxy S25 Edge ngay từ đầu đã là mẫu máy khó có thể giới thiệu cho người khác kể từ khi ra mắt vào tháng 5, và những tin đồn gần đây về Galaxy S26 Edge càng củng cố thêm cho nhận định này.

Một tin đồn cho rằng S26 Edge sẽ mỏng hơn 0.3mm so với S25 Edge trong khi vẫn được trang bị viên pin lớn hơn 4,400mAh — có khả năng khắc phục một trong những điểm yếu lớn nhất trên phiên bản Edge hiện tại.

Đáng chú ý, có bằng chứng cho thấy Samsung sẽ khai tử dòng Galaxy S26 Plus vào năm tới và thay thế bằng Galaxy S26 Edge.

Điều này đồng nghĩa S26 Edge có thể ra mắt sớm hơn nhiều so với dự kiến. Do đó, Galaxy S25 Edge có thể trở nên lỗi thời chỉ trong vài tháng nữa, vì vậy mua điện thoại này ngay bây giờ không phải là ý tưởng tốt nhất.

Samsung Galaxy A36 5G

Vẫn là Samsung, công ty còn có một chiếc điện thoại khá nhạt nhòa khác là Galaxy A36 5G. A36 là một thiết bị có giá 400 USD (giá ở Việt Nam khoảng 8 triệu), và nhìn bề ngoài thì có vẻ không tệ. Với màn hình AMOLED lớn, phần cứng ổn và thời lượng pin tốt, có gì để chê chứ?

Hóa ra, lại có khá nhiều vấn đề. Trong bài đánh giá Galaxy A36 5G, đồng nghiệp của tôi, Rushil, đã chỉ ra hàng loạt nhược điểm, trong đó đáng thất vọng nhất là hiệu năng kém.

Chipset Snapdragon 6 Gen 3 không chỉ cho điểm số benchmark thấp mà còn tỏ ra ì ạch ngay cả với những tác vụ đơn giản như lướt qua các ứng dụng hay mở camera. Kết hợp với cảm biến vân tay siêu chậm, A36 là một chiếc điện thoại sẽ thử thách sự kiên nhẫn của bạn, theo một cách không hề dễ chịu.

Motorola Moto G (2025)

Nói về dòng Moto G, có một thiết bị khác trong danh mục sản phẩm hiện tại của Motorola mà bạn tốt nhất là không nên "chạm" tới. Moto G (2025) có thiết kế đẹp, màn hình khá ổn, và với giá chỉ 200 USD, nó có vẻ là một món hời khó tin. Tuy nhiên, đây là một trong những trường hợp mà vẻ ngoài có thể đánh lừa bạn.

Đồng nghiệp của tôi đã không hề vòng vo trong bài đánh giá Moto G (2025), anh ấy nói thẳng rằng không nghĩ bạn nên mua chiếc điện thoại này — và tôi hoàn toàn đồng ý.

Moto G (2025) tồn tại hàng loạt vấn đề như hiệu năng chậm, camera đáng thất vọng, khả năng chống nước yếu và một chính sách cập nhật phần mềm tệ hại (Motorola chỉ cam kết cập nhật hệ điều hành Android trong hai năm).

Bạn có thể sẵn sàng bỏ qua một vài nhược điểm với một chiếc điện thoại rẻ như Moto G (2025), nhưng sự thật là bạn hoàn toàn có thể tìm được lựa chọn tốt hơn nhiều với số tiền đó.

Samsung Galaxy A16 5G có cùng mức giá nhưng lại là một chiếc điện thoại tốt hơn về tổng thể.