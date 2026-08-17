Vệ tinh Nga ghi lại hình ảnh ngoạn mục của nhật thực toàn phần

Đoạn video về hiện tượng nhật thực toàn phần diễn ra mới đây đã được quay từ vệ tinh Arktika-M của Nga cho thấy, bóng Mặt Trăng quét qua Trái Đất.

Hình ảnh cho thấy Mặt trăng đang dần "nuốt chửng" Mặt trời từ các phía khác nhau.

Tập đoàn vũ trụ Nga Roscosmos đã chia sẻ video này trên Telegram, cho người xem cái nhìn thoáng qua về hiện tượng nhật thực từ độ cao hàng trăm km phía trên Trái đất.

Roscosmos cũng chia sẻ một góc nhìn khác từ quỹ đạo, công bố 4 bức ảnh do phi hành gia Pyotr Dubrov chụp từ Trạm Vũ trụ Quốc tế, cách Trái đất khoảng 400km.

Những hình ảnh này cho thấy, Mặt trăng đang dần "nuốt chửng" Mặt trời từ các phía khác nhau.

Hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra vào ngày 12/8, với đường đi của vùng nhật thực toàn phần trải dài từ Greenland và Iceland băng qua Đại Tây Dương đến một số khu vực của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và miền Bắc nước Nga.

Nhật thực một phần được quan sát thấy ở phần lớn châu Âu, Bắc Mỹ và Tây Bắc châu Phi.

Nhật thực toàn phần xảy ra ở đâu đó trên Trái đất khoảng 18 tháng một lần, nhưng bất kỳ địa điểm nào cũng có thể phải chờ hàng thế kỷ mới được chứng kiến hiện tượng này.

Theo Đài quan sát Mặt trời Quốc gia Mỹ, lần nhật thực toàn phần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 2/8/2027.

Khi đó hiện tượng nhật thực toàn phần sẽ đi qua miền Nam Tây Ban Nha, Gibraltar, Maroc, Algeria, Tunisia, Libya, Ai Cập, Saudi Arabia, Somalia và Yemen.



