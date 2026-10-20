Vệ tinh Kosmos-2612 của Nga bám đuổi nguy hiểm ICEYE-X36 ở cự ly chỉ 26m

Nga được cho là đang thử nghiệm những "vệ tinh sát thủ", có khả năng vô hiệu hóa vệ tinh đối phương trên quỹ đạo.

Vệ tinh quân sự Kosmos-2612 của Nga bị phát hiện đang bám đuổi vệ tinh radar thương mại ICEYE-X36 và đã tiếp cận nó ở khoảng cách nguy hiểm là 26m.

Điều này được chứng minh bằng dữ liệu từ dịch vụ giám sát satellitemap.space. Cần lưu ý, vệ tinh ICEYE-X36 thuộc sở hữu của công ty ICEYE - một doanh nghiệp hợp tác với Ukraine và cung cấp ảnh viễn thám phục vụ mục đích trinh sát.

Theo ghi nhận của công ty, vào lúc 2h06 ngày 19/10, vệ tinh Kosmos-2612 nằm cách ICEYE-X36 khoảng 640m về phía sau và 2km về phía trên. Sau đó vào lúc 16h07, khoảng cách giữa hai vệ tinh giảm xuống còn 26m.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết, vào cuối tháng 9/2026, Kosmos-2612 đã bắt đầu một loạt các thao tác điều chỉnh quỹ đạo cho phép nó quay trở lại cùng mặt phẳng quỹ đạo với ICEYE-X36 và tiếp cận độ cao của vệ tinh này.

Vệ tinh Kosmos-2612 của Nga và ICEYE-X36 của Mỹ trong giai đoạn tiếp cận nguy hiểm ở khoảng cách 26m tại độ cao 541km.

Vào ngày 12/10, vệ tinh của Nga đã thực hiện một thao tác với sự thay đổi tốc độ khoảng 27,9m/s, điều chỉnh quỹ đạo lên độ cao khoảng 555km - gần giống như đối với ICEYE-X36.

Vệ tinh Nga hiện đang ở độ cao 557,5km, trong khi ICEYE-X36 ở độ cao 554,7km. Những thao tác như vậy đòi hỏi lượng nhiên liệu tiêu thụ đáng kể, vì việc thay đổi độ nghiêng quỹ đạo cần phải điều chỉnh rất nhiều tốc độ của vệ tinh.

Tuy nhiên, sau khi đi vào cùng một mặt phẳng quỹ đạo, thiết bị có thể tiếp cận một vệ tinh khác, tiêu tốn ít nhiên liệu hơn cho các lần hiệu chỉnh tiếp theo.

Điều này cho phép đối phương tiếp cận mục tiêu gần hơn để quan sát chi tiết, kiểm tra thiết kế hoặc khả năng can thiệp vào hoạt động của nó.