Vệ tinh đầu tiên của Việt Nam phóng vào vũ trụ: Mở ra kỷ nguyên chinh phục không gian của đất nước

Nguyệt Phạm |

Với lần phóng vệ tinh đầu tiên này, Việt Nam đã chính thức bước chân vào lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ, tạo nền tảng cho các dự án không gian trong tương lai.

Câu hỏi 1/5
Hỏi: Vệ tinh đầu tiên của Việt Nam được phóng vào vũ trụ có tên là gì?

Đáp án đúng là: B. VINASAT-1

Giải thích: VINASAT-1 là vệ tinh viễn thông địa tĩnh đầu tiên của Việt Nam, được phóng lên quỹ đạo ngày 19/4/2008 bằng tên lửa Ariane-5 của Pháp. Đây là dấu mốc quan trọng, giúp Việt Nam chính thức trở thành quốc gia thứ 93 trên thế giới có vệ tinh riêng. VINASAT-1 không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn khẳng định chủ quyền và vị thế của Việt Nam trong không gian.

Câu hỏi 2/5
Hỏi: VINASAT-1 – vệ tinh đầu tiên của Việt Nam – được phóng lên quỹ đạo vào thời gian nào?

Đáp án đúng là: C. 19/4/2008

Giải thích: VINASAT-1 được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa Ariane-5 ECA tại bãi phóng Kourou (Pháp) vào ngày 19/4/2008 theo giờ Việt Nam. Đây là cột mốc lịch sử đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 93 trên thế giới có vệ tinh riêng, tạo ra bước ngoặt trong việc làm chủ hạ tầng viễn thông quốc gia và khẳng định chủ quyền không gian.

Vệ tinh đầu tiên của Việt Nam phóng vào vũ trụ: Mở ra kỷ nguyên chinh phục không gian của đất nước- Ảnh 1.

Vệ tinh đầu tiên của Việt Nam phóng vào vũ trụ. (Ảnh: NEC)

Câu hỏi 3/5
Hỏi: Nhà sản xuất của vệ tinh VINASAT-1 là đơn vị nào?

Đáp án đúng là: B. Lockheed Martin

Giải thích: VINASAT-1 được chế tạo bởi Lockheed Martin (Mỹ) – một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ hàng không vũ trụ. Việc hợp tác với Lockheed Martin giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ vệ tinh hiện đại, bảo đảm vệ tinh đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về độ ổn định, tuổi thọ và khả năng phủ sóng rộng lớn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Việt Nam phát triển các dự án vệ tinh tiếp theo.

Câu hỏi 4/5
Hỏi: Ngoài VINASAT-1, vệ tinh nào sau đây là sản phẩm do chính Việt Nam tự nghiên cứu, chế tạo?

Đáp án đúng là: A. PicoDragon

Giải thích: PicoDragon là vệ tinh siêu nhỏ do các kỹ sư trẻ Việt Nam chế tạo, phóng lên từ Trạm Vũ trụ Quốc tế năm 2013. Với kích thước chỉ 10 x 10 x 11,35 cm và nặng 1 kg, PicoDragon vẫn hoàn thành nhiệm vụ chụp ảnh Trái Đất, thử nghiệm cảm biến và truyền thông tin. Đây là vệ tinh đầu tiên do Việt Nam chế tạo, mở ra thời kỳ làm chủ công nghệ vệ tinh trong nước.

Vệ tinh đầu tiên của Việt Nam phóng vào vũ trụ: Mở ra kỷ nguyên chinh phục không gian của đất nước- Ảnh 2.

Hình ảnh vệ tinh được đưa ra khỏi buồng chân không sau khi thử nghiệm nhiệt. (Ảnh: VNSC)

Câu hỏi 5/5
Hỏi: Tính đến nay, Việt Nam đã phóng thành công bao nhiêu vệ tinh do chính mình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo?

Đáp án đúng là: C. 3 vệ tinh

Giải thích: Việt Nam đã phóng thành công ba vệ tinh tự nghiên cứu, thiết kế và chế tạo: PicoDragon (2013), MicroDragon (2019) và NanoDragon (2021). Đây là các vệ tinh nhỏ và siêu nhỏ, đánh dấu sự trưởng thành của ngành công nghệ vũ trụ Việt Nam. Từ những bước đi đầu tiên này, Việt Nam hướng tới làm chủ công nghệ, tiến đến phát triển các vệ tinh lớn và phức tạp hơn, phục vụ đa dạng nhu cầu quốc gia.

