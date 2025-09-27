Vệ tinh đầu tiên của Việt Nam phóng vào vũ trụ: Mở ra kỷ nguyên chinh phục không gian của đất nước

Câu hỏi 1/5

Hỏi: Vệ tinh đầu tiên của Việt Nam được phóng vào vũ trụ có tên là gì?

A. PicoDragon sai B. VINASAT-1 đúng C. MicroDragon sai D. NanoDragon sai

Đáp án đúng là: B. VINASAT-1

Giải thích: VINASAT-1 là vệ tinh viễn thông địa tĩnh đầu tiên của Việt Nam, được phóng lên quỹ đạo ngày 19/4/2008 bằng tên lửa Ariane-5 của Pháp. Đây là dấu mốc quan trọng, giúp Việt Nam chính thức trở thành quốc gia thứ 93 trên thế giới có vệ tinh riêng. VINASAT-1 không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn khẳng định chủ quyền và vị thế của Việt Nam trong không gian.