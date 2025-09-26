Cặp đôi có võ công mạnh nhất trong truyện Kim Dung: Quách Tĩnh và Hoàng Dung chỉ lọt top 3

Đáp án đúng là: A. Vì Hoàng Dung ít luyện tập sau khi kết hôn, không có tiến bộ đáng kể
Giải thích: Mặc dù Quách Tĩnh và Hoàng Dung sở hữu võ công rất mạnh, như Cửu âm chân kinh, Hàng long thập bát chưởng, và Đả cẩu bổng pháp, nhưng Hoàng Dung đã ít luyện tập sau khi kết hôn, điều này khiến võ công của nàng không có sự tiến bộ mạnh mẽ như trước. Điều này làm họ chỉ có thể đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng các cặp đôi võ công mạnh nhất, dù võ công của họ rất vững chắc.
Đáp án đúng là: B. Top 2
Giải thích: Dương Quá và Tiểu Long Nữ đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng các cặp đôi võ công mạnh nhất. Dương Quá sở hữu võ công thâm hậu, trong đó có phần Cửu âm chân kinh và Ám nhiên tiêu hồn chưởng. Tiểu Long Nữ, mặc dù tuổi trẻ, lại sở hữu võ công Cổ Mộ và Ngọc nữ tâm kinh, cùng tuyệt kỹ Song kiếm hợp bích mạnh mẽ, giúp họ đứng thứ 2.
Đáp án đúng là: C. Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh
Giải thích: Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh là cặp đôi mạnh nhất trong các cặp đôi võ công của Kim Dung. Vương Trùng Dương, người sáng lập Toàn Chân giáo, đạt đến mức võ công cao nhất của phái này. Lâm Triều Anh là sư tổ của Cổ Mộ phái, với võ công mạnh mẽ, chỉ kém Vương Trùng Dương. Cặp đôi này được xem là sở hữu võ công mạnh nhất trong võ lâm và xứng đáng đứng ở vị trí số 1.