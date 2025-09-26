HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cặp đôi có võ công mạnh nhất trong truyện Kim Dung: Quách Tĩnh và Hoàng Dung chỉ lọt top 3

Nguyệt Phạm |

Trong 5 cặp gồm Vương Trùng Dương – Lâm Triều Anh, Quách Tĩnh – Hoàng Dung, Trương Vô Kỵ - Triệu Mẫn, Lệnh Hồ Xung – Nhậm Doanh Doanh thì cặp đôi nào mạnh nhất?

Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Vì sao Quách Tĩnh và Hoàng Dung sở hữu nhiều tuyệt kỹ võ công cao cường lại chỉ được xếp hạng 3?

Đáp án đúng là: A. Vì Hoàng Dung ít luyện tập sau khi kết hôn, không có tiến bộ đáng kể

Giải thích: Mặc dù Quách Tĩnh và Hoàng Dung sở hữu võ công rất mạnh, như Cửu âm chân kinh, Hàng long thập bát chưởng, và Đả cẩu bổng pháp, nhưng Hoàng Dung đã ít luyện tập sau khi kết hôn, điều này khiến võ công của nàng không có sự tiến bộ mạnh mẽ như trước. Điều này làm họ chỉ có thể đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng các cặp đôi võ công mạnh nhất, dù võ công của họ rất vững chắc.

Cặp đôi có võ công mạnh nhất trong truyện Kim Dung: Quách Tĩnh và Hoàng Dung chỉ lọt top 3- Ảnh 1.

Dương Quá và Tiểu Long Nữ. (Ảnh: Sohu)

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Trong 5 cặp đôi võ công mạnh nhất, Dương Quá và Tiểu Long Nữ đứng ở vị trí nào?

Đáp án đúng là: B. Top 2

Giải thích: Dương Quá và Tiểu Long Nữ đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng các cặp đôi võ công mạnh nhất. Dương Quá sở hữu võ công thâm hậu, trong đó có phần Cửu âm chân kinh và Ám nhiên tiêu hồn chưởng. Tiểu Long Nữ, mặc dù tuổi trẻ, lại sở hữu võ công Cổ Mộ và Ngọc nữ tâm kinh, cùng tuyệt kỹ Song kiếm hợp bích mạnh mẽ, giúp họ đứng thứ 2.

Cặp đôi có võ công mạnh nhất trong truyện Kim Dung: Quách Tĩnh và Hoàng Dung chỉ lọt top 3- Ảnh 2.

Cặp đôi Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh. (Ảnh: Sohu)

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Cặp đôi nào được đánh giá là mạnh nhất trong 5 cặp đôi võ công mạnh nhất của Kim Dung?

Đáp án đúng là: C. Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh

Giải thích: Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh là cặp đôi mạnh nhất trong các cặp đôi võ công của Kim Dung. Vương Trùng Dương, người sáng lập Toàn Chân giáo, đạt đến mức võ công cao nhất của phái này. Lâm Triều Anh là sư tổ của Cổ Mộ phái, với võ công mạnh mẽ, chỉ kém Vương Trùng Dương. Cặp đôi này được xem là sở hữu võ công mạnh nhất trong võ lâm và xứng đáng đứng ở vị trí số 1.

Tags

cặp đôi

Kim Dung

Vương Trùng Dương

Lâm Triều Anh

Tiểu Long Nữ

Quách Tĩnh

Hoàng Dung

Dương Quá

triệu Mẫn

Trương Vô Kỵ

Lệnh Hồ Xung

Nhậm Doanh Doanh

tiểu thuyết võ hiệp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại