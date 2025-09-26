Cặp đôi có võ công mạnh nhất trong truyện Kim Dung: Quách Tĩnh và Hoàng Dung chỉ lọt top 3

Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Vì sao Quách Tĩnh và Hoàng Dung sở hữu nhiều tuyệt kỹ võ công cao cường lại chỉ được xếp hạng 3?

A. Vì Hoàng Dung ít luyện tập sau khi kết hôn, không có tiến bộ đáng kể đúng B. Vì võ công của họ không đủ mạnh so với các cặp đôi khác trong top 1 và top 2 sai C. Vì cả hai đều thuộc chính phái, không có sự đột phá trong chiến thuật sai D. Vì Quách Tĩnh chỉ có võ công nội lực, không có chiêu thức tấn công mạnh mẽ sai