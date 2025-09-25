‘Quân sư thần đoán’ bên cạnh Tào Tháo: Giúp chủ công bắt sống Lữ Bố, đánh bại Viên Thiệu

Đáp án đúng là: A. Quách Gia
Giải thích: Quách Gia được ví là "quân sư thần đoán" của Tào Tháo, nhờ vào khả năng mưu lược và dự đoán chính xác các sự kiện quan trọng. Ông không chỉ là một mưu sĩ tài ba mà còn nổi bật với khả năng dùng người và nhìn nhận chiến lược. Tào Tháo coi Quách Gia như "kỳ tá" và luôn đem ông theo bên mình để tham vấn các kế sách chiến lược.
Đáp án đúng là: C. Hiến kế dùng nước ngập Hạ Phì, bắt sống Lữ Bố
Giải thích: Trong trận Quan Độ, Quách Gia đã hiến kế giúp Tào Tháo dùng chiến thuật nước ngập Hạ Phì để làm suy yếu lực lượng của Viên Thiệu, đồng thời phối hợp để bắt sống Lữ Bố, một trong những tướng mạnh của đối phương. Đây là một ví dụ điển hình về sự mưu lược của Quách Gia, giúp Tào Tháo giành chiến thắng quyết định.
Đáp án đúng là: D. Đề nghị giết Lưu Bị nếu không sẽ phải giam lỏng ông
Giải thích: Quách Gia và Trình Dục đã có cùng quan điểm khi đề nghị giết Lưu Bị, nếu không thì phải giam lỏng ông, nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ Lưu Bị đối với Tào Tháo. Đây là một quyết định chiến lược, phản ánh sự nhạy bén và mưu lược trong chính trị và quân sự của các mưu sĩ dưới trướng Tào Tháo.