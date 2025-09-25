‘Quân sư thần đoán’ bên cạnh Tào Tháo: Giúp chủ công bắt sống Lữ Bố, đánh bại Viên Thiệu

Giải thích: Quách Gia được ví là "quân sư thần đoán" của Tào Tháo, nhờ vào khả năng mưu lược và dự đoán chính xác các sự kiện quan trọng. Ông không chỉ là một mưu sĩ tài ba mà còn nổi bật với khả năng dùng người và nhìn nhận chiến lược. Tào Tháo coi Quách Gia như "kỳ tá" và luôn đem ông theo bên mình để tham vấn các kế sách chiến lược.

Hỏi 1: Ai là "quân sư thần đoán" bên cạnh Tào Tháo, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ông đạt được nhiều chiến công lớn?

Quách Gia có đóng góp không nhỏ đối với sự nghiệp thống nhất phương Bắc của Tào Tháo. (Ảnh: Sohu)

Giải thích: Trong trận Quan Độ, Quách Gia đã hiến kế giúp Tào Tháo dùng chiến thuật nước ngập Hạ Phì để làm suy yếu lực lượng của Viên Thiệu, đồng thời phối hợp để bắt sống Lữ Bố, một trong những tướng mạnh của đối phương. Đây là một ví dụ điển hình về sự mưu lược của Quách Gia, giúp Tào Tháo giành chiến thắng quyết định.

Hỏi 2: Quách Gia đã giúp Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu trong trận Quan Độ bằng cách nào?

Hỏi 3: Quách Gia cùng Trình Dục có chung quan điểm gì trong việc đối phó với Lưu Bị?

A. Đề nghị Tào Tháo tha cho Lưu Bị vì có thể giúp ích sau này sai B. Đề nghị hợp tác với Lưu Bị để chống lại Viên Thiệu sai C. Đề nghị để Lưu Bị tự do, không gây hại sai D. Đề nghị giết Lưu Bị nếu không sẽ phải giam lỏng ông đúng