Cao thủ sở hữu võ công đỉnh cao trong Thiên Long Bát Bộ

Nhắc đến Thiên Long Bát Bộ, Vô Danh Thần Tăng là một nhân vật huyền thoại đầy bí ẩn. Sở hữu võ công tuyệt đỉnh, được xem là cao thủ số một đương thời, nhưng ông lại cam tâm che giấu thân phận, ngày ngày làm công việc quét dọn tầm thường trong Thiếu Lâm Tự. Khi Thiếu Lâm Tự đối mặt với nguy cơ diệt vong, chính lão tăng này đã một mình xoay chuyển càn khôn, hóa giải cơn khủng hoảng kinh hoàng.

Nhắc đến Thiên Long Bát Bộ, Vô Danh Thần Tăng là một nhân vật huyền thoại đầy bí ẩn. (Ảnh: Sohu)

Điều này khiến vô số độc giả tò mò: Tại sao một cao thủ phi phàm như vậy lại chọn ẩn danh tại Thiếu Lâm Tự? Điều khó hiểu hơn là ngay cả các cao tăng Thiếu Lâm cũng không ai nhận ra thân phận thực sự của ông, như thể ông chỉ là một tạp dịch bình thường trong Tàng Kinh Các. Vô Danh Thần Tăng đang trốn tránh điều gì? Ông thực sự sợ hãi ai?

Theo Sohu và Sina, Kim Dung không đưa ra câu trả lời rõ ràng trong tác phẩm. Tuy nhiên, thông qua việc đọc kỹ nhiều chi tiết trong truyện, các chuyên gia phân tích đã tìm ra một số manh mối.

Lý do khiến Vô Danh Thần Tăng ẩn cư tại Thiếu Lâm Tự

Đầu tiên, cần chú ý rằng Vô Danh Thần Tăng đã ẩn cư ở Thiếu Lâm Tự 42 năm, khoảng thời gian này cực kỳ quan trọng. Trong truyện, Hoàng Mi lão tăng từng hồi tưởng rằng 42 năm trước, ông ta từng gặp một phụ nữ mặc đồ tang, bên cạnh có một cậu bé. Hai mẹ con này chính là Mộ Dung Bác và mẹ, ông ta là một trong những nhân vật sau này vang danh giang hồ.

Vô Danh Thần Tăng đặc biệt quan tâm đến Mộ Dung Bác. (Ảnh: Sohu)



Điều trùng hợp là Vô Danh Thần Tăng khi trò chuyện với mọi người cũng nói rõ rằng ông đã ở Thiếu Lâm Tự được 42 năm. Hai mốc thời gian trùng khớp một cách hoàn hảo khiến người ta không khỏi suy đoán: Vị cao thủ bí ẩn này rất có thể chính là cha ruột của Mộ Dung Bác, tức là gia chủ đời trước của gia tộc Mộ Dung.

Rất có thể 42 năm trước, ông đã lên kế hoạch giả chết, sau đó ẩn danh vào Thiếu Lâm Tự. Giả thuyết này cũng giải thích hoàn hảo lý do tại sao ông đặc biệt quan tâm đến Mộ Dung Bác.

Thứ hai, tại sao Vô Danh Thần Tăng lại quan tâm đến Mộ Dung Bác như vậy? Điều này không phải ngẫu nhiên. Vào thời khắc nguy cấp nhất của Mộ Dung Bác, ông đã ra tay cứu giúp, không chỉ hóa giải mối thù máu giữa Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác mà còn giúp Mộ Dung Bác toàn thân trở lui. Hành động thiên vị rõ ràng này hiển nhiên xuất phát từ tình cảm sâu nặng của ông đối với gia tộc Mộ Dung.

Vô Danh Thần Tăng đã ra tay cứu giúp, không chỉ hóa giải mối thù máu giữa Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác. (Ảnh: Sohu)

Mộ Dung Bác chính là con trai ruột của ông. Tuy cha con xa cách nhiều năm, nhưng tình thân máu mủ khó mà chia cắt. Khi thấy con trai lâm vào cảnh khốn cùng, Vô Danh Thần Tăng đã chọn ra tay tương trợ, không phải vì đạo nghĩa giang hồ mà đơn thuần là xuất phát từ bản năng của một người cha bảo vệ con trai. Suy cho cùng, nếu Mộ Dung Bác gặp chuyện bất trắc, đại nghiệp phục quốc của Mộ Dung Phục sẽ hoàn toàn tan vỡ, đây là kết cục mà Vô Danh Thần Tăng không muốn nhìn thấy nhất.

Vậy tại sao một người võ công cái thế như Vô Danh Thần Tăng lại chọn ẩn danh ở Thiếu Lâm Tự, không dám lộ diện trên giang hồ? Câu trả lời rất đơn giản: ông đang trốn tránh một cao thủ võ công vượt xa mình, đó chính là Tiêu Dao Tử, người sáng lập phái Tiêu Dao.

Thứ ba, trong truyện có một chi tiết quan trọng: Vô Danh Thần Tăng vừa xuất hiện đã nhận ra ngay Cưu Ma Trí đang sử dụng Tiểu Vô Tướng Công. Cần biết rằng, Tiểu Vô Tướng Công là bí mật bất truyền của phái Tiêu Dao, người ngoài không thể nào biết được. Vậy thì Vô Danh Thần Tăng làm sao biết được môn võ công này?

Vô Danh Thần Tăng vừa xuất hiện đã nhận ra ngay Cưu Ma Trí đang sử dụng Tiểu Vô Tướng Công. (Ảnh: Sohu)

Việc Vô Danh Thần Tăng có thể nhận ra Cưu Ma Trí sử dụng Tiểu Vô Tướng Công là một chi tiết rất quan trọng. Cần biết rằng, Tiểu Vô Tướng Công là bí kíp bất truyền của phái Tiêu Dao, người ngoài không có cơ hội được thấy. Điều này chứng tỏ khi còn trẻ, Vô Danh Thần Tăng chắc chắn đã từng tiếp xúc mật thiết với phái Tiêu Dao, và sự tiếp xúc này rất có thể chính là trận quyết đấu kinh thiên động địa giữa ông và Tiêu Dao Tử.

Chúng ta có thể suy luận rằng, khi còn trẻ, Vô Danh Thần Tăng đã từng có một trận quyết đấu long trời lở đất với Tiêu Dao Tử. Trong trận so tài đó, Vô Danh Thần Tăng hoàn toàn bị áp đảo bởi võ công của Tiêu Dao Tử, cuối cùng phải bỏ chạy.

Gia tộc Mộ Dung đời đời mang trọng trách khôi phục Đại Yên, tự hào có nhiều cao thủ, Vô Danh Thần Tăng với tư cách là gia chủ thời bấy giờ, tất nhiên cũng là một kỳ tài võ học. Nhờ thiên phú võ học, Vô Danh Thần Tăng đã tung hoành giang hồ nhiều năm, trở thành cao thủ lừng danh thiên hạ. Tuy nhiên, chính vì gặp phải Tiêu Dao Tử, một cao nhân võ công thâm sâu khó lường.

Võ công của Tiêu Dao Tử cao đến mức vượt quá sức tưởng tượng của Vô Danh Thần Tăng. Trong trận quyết đấu sinh tử đó, tuy may mắn trốn thoát nhưng Vô Danh Thần Tăng biết rõ khoảng cách giữa mình và Tiêu Dao Tử giống như vực sâu không đáy. Để bảo toàn tính mạng, Vô Danh Thần Tăng đã đưa ra một quyết định là giả chết để thoát thân. Vì vậy, ông đã cẩn thận sắp xếp một màn kịch giả chết, sau đó lén lút vào Thiếu Lâm Tự, tránh xa những tranh chấp giang hồ, chuyên tâm nghiên cứu tuyệt học Thiếu Lâm, hy vọng một ngày nào đó võ công đại thành sẽ tái đấu với Tiêu Dao Tử.

Võ công của Tiêu Dao Tử cao đến mức vượt quá sức tưởng tượng của Vô Danh Thần Tăng. (Ảnh: Sohu)

Trong thời gian ẩn cư tại Thiếu Lâm Tự, Vô Danh Thần Tăng chuyên tâm nghiên cứu võ học tuyệt đỉnh của Thiếu Lâm. Ông sống lâu năm trong Tàng Kinh Các, đọc các sách võ công tích lũy hàng trăm năm của Thiếu Lâm Tự, không ngừng phát triển võ công của mình. Từ Dịch Cân Kinh đến Đạt Ma kiếm pháp, từ 72 tuyệt kỹ đến các loại nội công tâm pháp, Vô Danh Thần Tăng gần như nắm vững tất cả võ học đỉnh cao của Thiếu Lâm Tự, võ công của ông đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao.

Tuy nhiên, võ công càng cao, nỗi sợ hãi trong lòng Vô Danh Thần Tăng lại càng lớn. Theo năm tháng, Vô Danh Thần Tăng càng hiểu rõ rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ vượt qua được Tiêu Dao Tử. Vì vậy, ông đã chọn tiếp tục ẩn cư, cam tâm làm một lão tăng vô danh tiểu tốt, không dám bước chân ra khỏi Thiếu Lâm Tự.

Theo Sohu, Sina, 163