Cơ thể khỏe mạnh

Người đàn ông tên Tân (Trung Quốc) từng có lối sống “vô tư”, thích ăn nhiều thịt, tham gia các bữa tiệc đến đêm. Người thân, bạn bè đã quen với hình ảnh người đàn ông bụng to, dáng đi nặng nề. Thế nhưng qua tuổi 50, ông Tân bắt đầu giảm cân, trông khoẻ mạnh và năng động hơn. Nhiều người cho rằng ông Tân bắt đầu để ý đến ngoại hình, nhưng hoá ra lý do nằm ở sức khoẻ.

Thói quen ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh khiến ông Tân bị huyết áp cao, cholesterol cao, gan nhiễm mỡ và có nguy cơ đột quỵ. Bác sĩ cảnh báo nếu không kiểm soát cân nặng, tình trạng của ông sẽ trở nên tồi tệ hơn và thậm chí có thể đe dọa tính mạng. Sau nhiều trăn trở, người đàn ông bắt đầu chế độ ăn và tập thể dục điều độ. Nhờ vậy, ông Tân không còn gặp tình trạng tim đập nhanh, khó thở, các chỉ số cơ thể cũng ổn định hơn.

Sống qua nửa cuộc đời, ông Tân mới ngậm ngùi: “Thời trẻ không chăm sóc sức khỏe, về già mới biết hậu quả”. Đến tuổi 55, khi thể lực bắt đầu suy giảm là lúc người trung niên cần kiểm tra sức khoẻ, lên kế hoạch cải thiện thể chất và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh cần thiết. Duy trì sức khỏe tốt và xây dựng thói quen sống lành mạnh ở giai đoạn này sẽ mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn sau này.

"Tôi nhận ra sức khỏe là nền tảng của cuộc sống. Không có sức khỏe, dù bạn có bao nhiêu tiền, tất cả đều vô ích", ông Tân nói.

Khả năng sống một mình

Câu chuyện về cụ ông đặt 60.000 đơn hàng trước khi qua đời vì nhồi máu cơ tim đã gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Người đàn ông bắt đầu mua sắm trực tuyến từ năm 2006, nhưng không bao giờ mở các gói hàng nhận được mà chỉ chất đống trong nhà. Các căn phòng dần trở nên chật chội đến mức ông còn không có chỗ ngủ, khiến cụ ông chọn ngủ trên một chiếc giường cũ kỹ gần cầu thang chung cư.

Nhiều cư dân mạng khi đọc được tin tức này đã thắc mắc về hành vi kỳ lạ của cụ ông. Một số chuyên gia tâm lý đã phân tích rằng nguyên nhân có thể đến từ việc người đàn ông cảm thấy quá cô đơn khi vợ mất sớm, con trai duy nhất sống ở nước ngoài và ít khi trở về. Vậy nên ông đã chọn cách mua sắm để sự hứng thú nhất thời làm dịu nỗi đơn. Điều cụ ông thích không phải sản phẩm, mà là quá trình mua hàng và mong đợi gói hàng đến tay.

Rất nhiều người bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của cụ ông khi phải tìm kiếm niềm vui tuổi già, chống chọi với nỗi cô đơn. Sau 55 tuổi, mọi người không chỉ chứng kiến sự thay đổi về thể chất mà còn thấy nhiều đổi khác trong các mối quan hệ xã hội khi con cái trưởng thành và rời khỏi nhà, bạn đời có thể ra đi trước, bạn bè thưa thớt dần.

Chính vì vậy khả năng sống một mình chính là “bảo hiểm” cho sự tự do, an toàn và hạnh phúc tuổi già. Người trung niên cần học cách tự chủ trong cuộc sống, làm phong phú đời sống tinh thần bằng những thói quen và đam mê lành mạnh để ứng phó với “khoảng trống bất ngờ” do người thân để lại.

Mục tiêu cuộc sống

Sau tuổi 55, hầu hết mọi người bước vào giai đoạn nghỉ hưu. Không còn duy trì công việc đều đặn hàng ngày, nhiều người không xác định được mục đích cuộc sống, dẫn đến trạng thái chán nản và trì trệ, mất phương hướng. Về lâu dài, tình trạng này còn dẫn đến sự suy giảm cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trong khi đó, mục tiêu là "la bàn" quan trọng với người trung niên, cao tuổi để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Những mục tiêu nhỏ – học một kỹ năng mới, tăng cường sức khoẻ hay gắn kết mối quan hệ gia đình bằng các các hoạt động chung có thể góp phần tăng chất lượng cuộc sống, giúp mọi người hạnh phúc hơn.