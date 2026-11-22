Huỳnh Thị Khánh SN 1962 bị bắt khi đang ăn tại quán cà phê.

Thông tin từ Công an phường Nha Trang (Khánh Hoà) cho biết, chiều 21/11, đơn vị này đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Huỳnh Thị Khánh (sinh năm 1962, trú phường Cam Linh), đối tượng đang bị truy nã về tội “Đánh bạc”. Huỳnh Thị Khánh bị bắt khi đang ăn tại một quán cà phê trên đường Trịnh Phong, phường Nha Trang.

Chân dung đối tượng Khánh. Ảnh: CA Khánh Hoà

Qua kiểm tra, xác minh, tổ công tác xác định đúng người bị truy nã theo Quyết định Truy nã ngày 11/9/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa. Sau đó, lực lượng Công an đưa đối tượng Khánh về trụ sở làm việc và lập biên bản bắt người đang bị truy nã theo quy định.

Trước đó, ngày 22/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố Huỳnh Thị Khánh về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự. Do bị can bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã vào ngày 11/9/2026.

Theo CA tỉnh Khánh Hoà