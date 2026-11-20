Người đàn ông 42 tuổi rủ con trai 19 tuổi cùng hai người khác đột nhập nhà dân ở Cà Mau, lấy trộm két sắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, liên quan đến vụ đột nhập nhà dân lấy đi két sắt chứa 39 lượng vàng cùng lượng lớn ngoại tệ tại phường Hòa Thành.

Theo báo Tuổi Trẻ, danh tính 4 bị can bị bắt giữ gồm: Lý Văn Phong (42 tuổi, trú tại xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang); Lý Văn Linh (19 tuổi, trú tại phường Tân Hiệp Đông, TP.HCM – con ruột của Phong); Nguyễn Văn Phước (25 tuổi, trú tại xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, trú tại phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau).

Trước đó, vào tối 3/11, Phong chủ động rủ con ruột là Linh cùng Phước và Tuấn đi trộm cắp tài sản. Để thực hiện kế hoạch, Tuấn điều khiển vỏ máy chở cả nhóm theo đường sông tiến vào địa bàn phường Hòa Thành tìm kiếm mục tiêu.

Công an làm việc với đối tượng trong vụ việc. Ảnh: TPO

Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 4/11, phát hiện nhà ông Đ.V.T. (ngụ khóm Bùng Binh, phường Hòa Thành) đã tắt đèn đi ngủ, các đối tượng thống nhất ra tay. Phân công vai trò cụ thể, Tuấn ở bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới, trong khi hai cha con Phong, Linh cùng Phước cạy cửa sổ bên hông đột nhập vào nhà, dùng vải che khuất tầm nhìn camera an ninh rồi khiêng trọn chiếc két sắt ra ngoài.

Tiền Phong cho biết, kiểm tra tài sản bên trong chiếc két sắt bị đánh cắp gồm có: 15 lượng vàng 24K, 24 lượng vàng 18K, 16.000 đô la Mỹ, 7.000 đô la Úc, 9 triệu đồng tiền mặt cùng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng giá trị tài sản thiệt hại được xác định lên tới hơn 5 tỷ đồng. Sau khi gây án, nhóm đối tượng tìm nhiều cách chia nhỏ và tiêu thụ tài sản nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Tiếp nhận tin báo khẩn cấp từ bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lần theo các dấu vết để lại và khoanh vùng, xác định chính xác nhóm nghi phạm.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng liên quan, lực lượng công an đã thu giữ nhiều lượng vàng, dao tự chế, bình xịt hơi cay, xe máy cùng điện thoại di động. Tại cơ quan điều tra, bước đầu cả 4 bị can đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.