Vụ việc xảy ra tại một cửa hàng bán đồ nội thất tại Đài Loan (Trung Quốc) khiến các khách hàng đều cảm thấy bối rối.

Với các cặp đôi yêu nhau thì những cử chỉ âu yếm là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, họ phải phân biệt được đâu là không gian riêng tư, đâu là nơi công cộng để không có những hành động đi quá giới hạn khiến người khác phải ngại ngùng.

Mới đây, một câu chuyện xảy ra tại một cửa hàng bán đồ nội thất của hãng IKEA tại Đài Loan (Trung Quốc) khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Cặp đôi nằm trên giường trưng bày và có hành vi khiến người khác phải đỏ mặt

Thông tin được tờ Mothership dẫn lại từ tờ Oriental Daily cho biết, cặp đôi một nam một nữ tuổi còn khá trẻ bị bắt gặp hôn nhau và có những cử chỉ thân mật trên chiếc giường trưng bày tại cửa hàng.

Từ hình ảnh được ghi lại tại hiện trường, có thể thấy cặp đôi này đã không ngần ngại nằm cả lên giường, nghịch điện thoại cùng nhau một cách tự nhiên như thể đang ở phòng ngủ của họ.

Chưa hết, cặp đôi còn hôn nhau và có những hành vi động chạm cơ thể khiến người chứng kiến phải đỏ mặt.

Cặp đôi nằm trên giường trưng bày, thân mật như ở nhà họ. Nguồn ảnh: bei_0721/Threads

"Nếu đang có tâm trạng, làm ơn hãy đến nơi nào đó vắng người hơn được không?"Một cặp đôi đã bị bắt gặp nằm trên giường trưng bày tại cửa hàng IKEA ở Đài Loan, hôn nhau và có những cử chỉ thân mật công khai trước mặt những người mua sắm khác.Vụ việc đã gây ra tranh luận trên mạng sau khi một phụ huynh đăng tải về nó.

Theo báo Oriental Daily, một phụ huynh đã đăng bài về vụ việc trên Threads sau khi con của cô báo cho cô biết rằng có người trong khu vực trưng bày đang "nằm trên giường hôn nhau và có những cử chỉ thân mật". Khi cô đến xem, cô thấy cặp đôi đang thân mật trên chiếc giường trưng bày, hoàn toàn không để ý đến những người mua sắm xung quanh. Cô lưu ý rằng người phụ nữ mặc một chiếc áo cổ thấp, và khi nằm nghiêng, đồ lót ren của cô ấy lộ ra, thu hút ánh nhìn của những vị khách khác.

Sự việc diễn ra trong một cửa hàng có nhiều khách ghé thăm khiến nhiều người bối rối. Nguồn ảnh: bei_0721/Threads

Vị phụ huynh này cho rằng mọi người nên giữ khoảng cách cơ bản ở nơi công cộng, và nói thêm rằng các cặp đôi muốn thân mật nên "về nhà, lên xe hoặc tìm một phòng riêng". Người phụ nữ cũng đặt câu hỏi liệu nhân viên IKEA có can thiệp nếu họ chứng kiến hành vi như vậy hay không.

Bài đăng đã khơi dậy các cuộc thảo luận trên mạng, với nhiều ý kiến chỉ trích cặp đôi vì thiếu ý thức về phép lịch sự nơi công cộng. Những người khác thì bày tỏ sự tiếc nuối khi ranh giới giữa không gian công cộng và riêng tư dường như ngày càng trở nên mờ nhạt.

Một người bình luận tự nhận là quen biết nhân viên IKEA cho biết những sự việc như vậy thực tế vẫn thỉnh thoảng xảy ra, và nhân viên thường sẽ "nhắm mắt làm ngơ" miễn là mọi chuyện không đi quá giới hạn vì không muốn làm mất lòng khách hàng. Một người khác viết: "Tôi thực sự không hiểu những người này đang nghĩ gì nữa. Nếu có hứng thú thì làm ơn hãy tìm một nơi nào đó vắng vẻ mà làm chứ?"

Trong khi đó, nhiều người khác lại đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh của những chiếc giường trưng bày. Một người khác bình luận: "Bạn đâu có biết trước đó đã có ai nằm ở đó đâu, vậy mà vẫn dám đặt đầu lên chiếc gối đó được.

Gia Linh (Theo Mothership)