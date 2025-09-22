Vàng đắt hay rẻ?

Giá vàng đã dao động quanh mức 3.700 đô la một ounce trong tuần qua và đã tăng gần 40% tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi một số nhà đầu tư tận dụng sự thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) để quay trở lại chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ làm lý do để chốt lời. Tuy nhiên, dường như chưa có nhà phân tích nào sẵn sàng chốt lời trong đợt tăng giá này trong thời gian tới.



Ngay cả khi vàng đạt mức tăng trưởng hàng năm tốt nhất kể từ năm 1979, không có nhà phân tích nào khuyên các nhà đầu tư nên giảm tốc. Ngân hàng Pháp Société Générale đã tăng tỷ lệ nắm giữ vàng, nắm giữ tối đa 10% trong Chiến lược Danh mục Đầu tư Đa Tài sản.

Họ không phải là trường hợp duy nhất. Tỷ phú Ray Dalio, người sáng lập Bridgewater, đã phát biểu hôm thứ 6 (19/9) tại Diễn đàn Toàn cầu FutureChina 2025 rằng các nhà đầu tư nên nắm giữ ít nhất 10% danh mục đầu tư bằng vàng.

Trong khi đó, Giám đốc Đầu tư Mike Wilson của Morgan Stanley khuyến nghị các nhà đầu tư xây dựng danh mục đầu tư 60/20/20, với vàng và trái phiếu kho bạc được cân bằng đồng đều.

Để hiểu rõ hơn về tiềm năng nhu cầu này, lượng vàng nắm giữ chỉ chiếm khoảng 2% tổng tài sản tài chính toàn cầu.

Đồng thời, ngay cả khi giá vàng gần chạm mức cao kỷ lục, dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy lượng vàng nắm giữ trên toàn cầu trong các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng vẫn thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục được ghi nhận vào năm 2020.

Không có gì ngạc nhiên khi vàng đang thu hút sự chú ý đáng kể khi các nhà đầu tư tìm cách bảo vệ tài sản của mình. Lạm phát, do nợ chính phủ gia tăng, đã trở thành một rủi ro đáng kể trên thị trường. Thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ đã tăng 2 nghìn tỷ đô la trong năm nay, nâng tổng nợ lên hơn 37 nghìn tỷ đô la. Tuy nhiên, đây không chỉ là câu chuyện của riêng Hoa Kỳ.

Cả thế giới đang chìm trong nợ nần gia tăng. Kết quả là, vàng tiếp tục đạt mức cao kỷ lục so với tất cả các loại tiền tệ chính, bao gồm đô la Canada, bảng Anh, euro, yên Nhật và đô la Úc.

Cùng với nợ chính phủ Mỹ gia tăng, các nhà đầu tư cũng đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho đồng đô la Mỹ khi nhiều người bắt đầu lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang đang mất đi sự độc lập về chính sách tiền tệ.

Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang đã vạch ra một lộ trình nới lỏng khá nhẹ nhàng, một số nhà phân tích lưu ý rằng vẫn có khả năng cắt giảm mạnh hơn - đặc biệt là vào năm 2026, khi Tổng thống Trump bổ nhiệm thêm các thống đốc vào hội đồng quản trị.

Mặc dù có khả năng xảy ra một số biến động hoặc một giai đoạn củng cố mới, nhiều nhà phân tích dự đoán nhu cầu đầu tư sẽ không sớm giảm bớt và những đợt giảm giá trên thị trường sẽ được xem là cơ hội mua vào - một xu hướng đã rõ ràng trong ba năm qua.



