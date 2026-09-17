Vàng bật tăng sau khi Fed nâng lãi suất, một loạt ngân hàng lớn dự đoán giá sẽ tiến tới mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới phục hồi sau cú giảm mạnh ngay sau quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khi nhiều ngân hàng và chuyên gia cho rằng triển vọng dài hạn của kim loại quý vẫn tích cực nhờ.

Sáng 17/9 tại thị trường châu Á, vàng giao ngay được giao dịch quanh 4.288 USD/ounce. Trước đó vài giờ, giá có lúc lao dốc 2,7%, xuống 4.234 USD, khi nhà đầu tư phản ứng với quyết định chính sách mới nhất của Fed.

Ngân hàng trung ương Mỹ sáng 17/9 nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lần tăng đầu tiên trong 3 năm. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho rằng lạm phát tại Mỹ đã duy trì ở mức "quá cao trong thời gian quá dài".

Động thái này không gây nhiều bất ngờ bởi thị trường đã đặt cược vào một đợt tăng 0,25 điểm phần trăm trong nhiều tuần, giữa lúc lạm phát dai dẳng và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông quay trở lại.

Sự chú ý của giới đầu tư hiện chuyển sang khả năng Fed có tiếp tục tăng lãi suất hay không. Kenny Ng Lai-yin, chiến lược gia tại Everbright Securities International, cho rằng một đợt tăng nữa có thể diễn ra trước cuối năm và khiến vàng tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn.

Theo công cụ CME FedWatch, gần 50% nhà giao dịch ngày 17/9 đặt cược Fed sẽ nâng thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 10, tăng từ 43,5% trước cuộc họp.

Dù lãi suất cao gây sức ép lên vàng trong ngắn hạn, Ng cho rằng xu hướng dài hạn có thể khác biệt. Mỹ đang đối mặt với những vấn đề mang tính cấu trúc, bao gồm quy mô nợ chính phủ khổng lồ và việc các ngân hàng trung ương toàn cầu giảm tỷ trọng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ.

Theo ông, về dài hạn Fed cuối cùng vẫn phải đưa lãi suất trở lại xu hướng giảm. Những yếu tố trên có thể giúp giá vàng một lần nữa tiến tới 5.000 USD mỗi ounce trong năm 2027.

UBS cũng khuyến nghị nhà đầu tư không nên quá tập trung vào một quyết định lãi suất riêng lẻ. Ngân hàng Thụy Sĩ cho rằng hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương, cùng sự phục hồi nhu cầu tại Trung Quốc và Ấn Độ, có thể hỗ trợ giá trong quý cuối năm.

"Vàng vẫn dễ bị tác động trước những bất ngờ theo hướng cứng rắn, nhưng dường như ngày càng nhạy cảm hơn với các chất xúc tác tích cực", Joni Teves, chiến lược gia kim loại quý của UBS, nhận định.

Julius Baer có quan điểm tương tự. Ngân hàng này cho rằng các đợt tăng lãi suất trong lịch sử thường không gây ảnh hưởng quá lớn đến thị trường nếu đã được nhà đầu tư dự báo đầy đủ. Kết luận được đưa ra sau khi tổ chức này xem xét diễn biến thị trường trong 20 ngày Fed tăng lãi suất dưới thời hai cựu Chủ tịch Janet Yellen và Jerome Powell.

Vàng từng lập kỷ lục trên 5.400 USD/ounce hồi tháng 1, trước khi đánh mất tới một phần ba mức tăng trong năm. Những lo ngại liên quan đến xung đột Mỹ - Israel với Iran cùng khối nợ ngày càng lớn của các tập đoàn trí tuệ nhân tạo Mỹ đã khiến thị trường biến động mạnh.

Đến cuối tháng 7, vàng bắt đầu thu hút dòng tiền trở lại khi nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục sau làn sóng bán cổ phiếu AI và bán dẫn.

Một điểm tựa quan trọng khác là nhu cầu từ các ngân hàng trung ương. UBS cho biết nhóm này vẫn bổ sung vàng dự trữ với tốc độ "có ý nghĩa lớn xét theo lịch sử".

Trung Quốc đã tăng dự trữ vàng tháng thứ 22 liên tiếp trong tháng 8, mua thêm khoảng 650.000 ounce, đưa tổng lượng nắm giữ lên 76,73 triệu ounce, tương đương khoảng 2.386 tấn.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Hà Lan quyết định chuyển khoảng 85 tấn vàng đang lưu trữ tại Mỹ và Canada sang London.

Theo Teves, hoạt động mua mạnh của các ngân hàng trung ương sẽ giúp củng cố niềm tin rằng nhu cầu chính thức vẫn đủ sức hỗ trợ thị trường trong bối cảnh Fed tiếp tục thắt chặt tiền tệ.

ANZ cũng cho rằng việc Mỹ tăng lãi suất khó ngăn cản hoàn toàn quá trình phục hồi của vàng. Hai chuyên gia Soni Kumari và Daniel Hynes nhận định mối quan hệ giữa vàng và lợi suất Mỹ đang thay đổi. Thay vì chỉ quan tâm tới lãi suất, nhà đầu tư ngày càng chú ý tới sức khỏe tài khóa, tính bền vững của nợ công và nguy cơ tiền tệ mất giá.

Theo SCMP﻿