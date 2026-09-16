Xách túi đen, bảng không số, ông Johnathan Hạnh Nguyễn ủng hộ 10 tỷ đồng cho nhiều trẻ em Việt Nam

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn xúc động nhớ lại cuộc gọi với con gái cách đây 6 năm và kêu gọi tất cả mạnh thường quân và Việt kiều hãy đóng góp cho Việt Nam.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn xúc động chia sẻ tại chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời". Ảnh chụp màn hình - MH

Tối 16/9, chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" năm 2026 do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức, tại Công viên số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP HCM. Đây là hoạt động đánh dấu chặng đường 5 năm của Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên khởi xướng ngày 16/9/2021, nhằm đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi có cha hoặc mẹ qua đời vì đại dịch Covid-19.

Toàn cảnh khu vực sân khấu tại "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" năm 2026 Công viên số 1 đường Lý Thái Tổ. Ảnh: VTV

Xuất hiện trên sân khấu "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời", tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, vị doanh nhân nổi tiếng với tấm lòng thiện nguyện đóng góp nhiều cho các hoạt động trong xã hội, có những chia sẻ xúc động.

Ông xúc động chia sẻ: "Chương trình này thật sự quá có ý nghĩa. Khi xem những hình ảnh vừa rồi, tôi đã khóc rất nhiều vì thương các em nhỏ mồ côi không cha, không mẹ. Tôi chỉ mong các mạnh thường quân trên khắp đất nước Việt Nam và anh chị em Việt kiều trên toàn thế giới hãy mở lòng hướng về quê hương".

Theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn, không nhất thiết phải là số tiền quá lớn, mỗi người góp một ít, từ vài trăm ngàn, vài triệu hay 10 triệu đồng, để chung tay hỗ trợ các em.

Bản thân ông đã từng trải qua cảm giác xót xa ấy: "Khi con gái Thảo Tiên của tôi ở bên Anh bị sốt và gọi điện về: 'Ba ơi, con không thở được nữa rồi!', tôi đã phải thuê chuyên cơ đưa cháu về nước, trao trọn sinh mạng của con cho các bác sĩ, y sĩ và thầy thuốc Việt Nam. Nhờ sự cứu chữa tận tình của các y bác sĩ quê nhà, cháu đã được cứu sống.

Nhìn con mình nằm cách ly, lòng tôi đau đớn và xót xa vô cùng. Thấu hiểu nỗi đau đó, tôi càng thương các em nhỏ mất đi cha mẹ sau đại dịch Covid-19 và muốn kêu gọi mọi người cùng chung tay bù đắp phần nào hậu quả để lại".

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn ủng hộ 10 tỷ đồng

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đích thân viết con số 10 tỷ đồng lên tấm bảng ủng hộ. (Ảnh chụp màn hình - MH)

Cầm tấm bảng ủng hộ "không số" lên sân khấu, ông chủ của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) chia sẻ: "Ban đầu, tôi dự định trích 2 tỷ đồng từ tiền lương hưu để sẵn để đóng góp. Nhưng trước khi tôi đi, bà xã đã nói: 'Ông ăn có bao nhiêu đâu, lớn tuổi rồi dùng không nổi thì thôi đem ra đi'. Các con tôi cũng nhắn tin động viên: 'Ba quyết định đi, tụi con sẽ sẻ chia cùng ba'. Cả gia đình không chỉ ủng hộ mà còn sẵn sàng ứng trước 10 năm lương hưu để tôi đi làm từ thiện. Đó là niềm hạnh phúc vô giá mà tôi có được từ người vợ và các con của mình".

Vừa xúc động chia sẻ, ông Johnathan Hạnh Nguyễn lấy bút điền con số 10 tỷ đồng lên tấm bảng không số.

Theo ông, 10 tỷ đồng hôm nay là có sự ủng hộ đồng lòng của cả gia đình. Ảnh chụp màn hình - MH

"Tôi xin cảm ơn trời Phật đã cứu tôi tai qua nạn khỏi, cho tôi sức khỏe để tiếp tục sống. Tôi hứa sẽ luôn đồng hành cùng VTV9 và các công tác xã hội để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Hôm nay, tôi quyết định trao tặng 10 tỷ đồng cho các em nhỏ mồ côi vì đại dịch, trong đó trao trước 2 tỷ đồng tiền mặt (từ chiếc túi màu đen – PV) để tiếp thêm tinh thần cho chương trình", ông Johnathan Hạnh Nguyễn bày tỏ.

Những lời chia sẻ giản dị và chân thành, cùng nghĩa cử cao đẹp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn khiến nhiều người có mặt tại Công viên số 1 đường Lý Thái Tổ vô cùng xúc động. Số tiền ủng hộ 10 tỷ đồng này không chỉ mang ý nghĩa tiếp sức mà còn lan tỏa, thúc đẩy tinh thần đoàn kết và sẻ chia trong cộng đồng, nhất là với các em nhỏ mồ côi vì đại dịch.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao trước 2 tỷ đồng tiền mặt ủng hộ đựng trong chiếc túi màu đen cho BTC chương trình. Ảnh chụp màn hình - MH