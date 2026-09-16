Hết lỗ, EVN báo lãi hơn 1.500 tỷ đồng/tháng

Theo lãnh đạo EVN, tập đoàn đã xử lý hết khoản lỗ lũy kế từ những năm trước và ước lãi 12.215 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm nay.

EVN báo lãi trong 8 tháng đầu năm 2026. Ảnh: EVN

Sáng 15/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình sản xuất, kinh doanh và định hướng tái cơ cấu, phát triển Tập đoàn trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, quy mô lớn.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An cho biết, trong 8 tháng đầu năm nay, EVN tập trung vận hành hệ thống điện, bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và cân đối tài chính tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Cụ thể, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 235,82 tỷ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng điện thương phẩm đạt 210,4 tỷ kWh, tăng 9,8%. Đáng chú ý, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong tháng 5 và tháng 6, lần lượt tăng 12% và 14,53% so với cùng kỳ; riêng miền Bắc tăng 14,7% và 17,5%.

Ngoài ra, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật về độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng của EVN tiếp tục nằm trong nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN.

Đặc biệt, trong 8 tháng đầu năm 2026, giá trị khối lượng đầu tư toàn EVN ước đạt 76.820 tỷ đồng, bằng 62,2% kế hoạch; giải ngân đạt 69.535 tỷ đồng, bằng 56,3% kế hoạch. EVN cũng đã khởi công 118 công trình lưới điện từ 110-500 kV và đóng điện 116 công trình.

EVN hết lỗ lũy kế, báo lãi hơn 12.200 tỷ đồng

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Báo cáo Phó Thủ tướng, ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch HĐTV EVN cho biết sau giai đoạn khó khăn 2022 - 2023, tập đoàn tiết giảm chi phí, điều hành và cơ cấu lại hoạt động. Tính đến cuối tháng 6 năm nay, EVN đã xử lý hết số lỗ lũy kế tích tụ từ các năm trước.

Trước đó, trong giai đoạn 2022 - 2023, EVN lỗ khoảng 50.029 tỷ đồng vì nhiều chi phí sản xuất, cung ứng điện chưa được tính đủ vào giá bán lẻ điện. Tính đến ngày 30/6/2026, EVN đã xử lý hết số lỗ lũy kế tích tụ từ các năm trước.

Đặc biệt, trong 8 tháng đầu năm nay, EVN ghi nhận doanh thu hơn 482.000 tỷ đồng, tương đương với 70% kế hoạch năm. Lợi nhuận của EVN ước đạt 12.215 tỷ đồng (tương ứng với hơn 1.500 tỷ đồng/tháng), bằng 103% kế hoạch. Trong khi đó, số nộp ngân sách khoảng 17.160 tỷ đồng.

Tập đoàn EVN phấn đấu cả năm 2026 đạt lợi nhuận trên 13.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 26.300 tỷ đồng; đồng thời tiếp tục tiết giảm chi phí, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Theo ông Đặng Hoàng An, EVN đặt mục tiêu đến năm 2030 điện sản xuất và mua đạt khoảng 505 tỷ kWh, điện thương phẩm 465 tỷ kWh. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 830.000 tỷ đồng. Tập đoàn cũng phấn đấu các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và độ tin cậy cung cấp điện nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN, qua đó hướng tới trở thành một trong 3 doanh nghiệp Việt Nam góp mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Từ nay đến cuối năm, Tập đoàn EVN phấn đấu bảo đảm cung ứng điện trong mọi tình huống, với dự báo nhu cầu điện 4 tháng cuối năm tăng khoảng 10,5 - 12%. Đồng thời, EVN đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2026 với tổng vốn 123.560 tỷ đồng; tập trung hoàn thành phát điện Nhiệt điện Quảng Trạch I, đẩy nhanh các dự án nguồn điện và triển khai các dự án lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Trên thực tế, theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, hệ thống điện cần bổ sung nguồn với công suất khoảng 93.000 MW tới năm 2030. Trong số đó, EVN được giao đầu tư, hoàn thành nguồn điện khoảng 6.066 MW và 1.700 MW hệ thống lưu trữ năng lượng.

Theo lãnh đạo EVN, thách thức là nhu cầu điện tăng nhanh, trong khi tiến độ nguồn điện giữa các chủ đầu tư chưa đồng đều. Theo đó, một số dự án của khu vực tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài chậm tiến độ, có thể ảnh hưởng khả năng bổ sung nguồn theo quy hoạch.

Ngoài ra, tiến độ đầu tư nguồn và lưới điện có độ lệch. Cụ thể, các dự án điện gió, mặt trời có thể triển khai tương đối nhanh, trong khi đường dây truyền tải 220 - 500 kV mất nhiều thời gian cho thủ tục, giải phóng mặt bằng và xây dựng. Do đó, lãnh đạo EVN kiến nghị nghiên cứu cơ chế thu hút nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng truyền tải để giảm áp lực vốn.

EVN phải giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Tập đoàn EVN tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, việc phát triển nguồn phải gắn với phát triển lưới, trong đó hệ thống truyền tải cần đi trước một bước, tránh tình trạng nhà máy hoàn thành nhưng không đủ khả năng giải tỏa công suất. Bên cạnh đó, Tập đoàn EVN cần đẩy nhanh nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, điện gió và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Về tái cơ cấu ngành điện, theo Phó Thủ tướng, EVN cần tổ chức lại hoạt động theo các trụ cột rõ ràng, gắn với chiến lược phát triển, nâng năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động.

Về điều hành giá điện, Phó Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn EVN thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Tập đoàn EVN tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng. Ảnh: VGP

Đối với các kiến nghị của EVN về cơ chế tài chính, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền; đồng thời những vấn đề vượt thẩm quyền phải tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để phát sinh cơ chế xin - cho.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh nguồn điện tự sản, tự tiêu, điện mặt trời mái nhà; thúc đẩy cơ chế mua bán điện trực tiếp, tăng cường tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải, nhất là trong thời gian cao điểm. Cùng với đó, cần từng bước hình thành văn hóa tiết kiệm điện, sử dụng điện phù hợp, hiệu quả, qua đó giảm chi phí và áp lực đầu tư cho hệ thống.

























