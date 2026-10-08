Vận động thành công Võ Thị Kim Ngân SN 1988 ra đầu thú

Trước đó, Võ Thị Kim Ngân là đối tượng bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản".

Cuối tháng 8 vừa qua, Công an phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp Công an phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vận động thành công đối tượng truy nã Võ Thị Kim Ngân, sinh ngày 16/8/1988, ngụ tại phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản" theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra đầu thú, góp phần phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đối tượng truy nã Võ Thị Kim Ngân tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, rà soát, xác minh đối tượng, Công an phường Gò Dầu đã chủ động phối hợp Công an phường Khánh Hội tiến hành xác minh, vận động gia đình và đối tượng chấp hành pháp luật, tự nguyện ra đầu thú.

Với tinh thần kiên trì, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã tuyên truyền, giải thích rõ về hành vi vi phạm, trách nhiệm trước pháp luật cũng như chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn, tự nguyện đầu thú.

Sau quá trình vận động, Võ Thị Kim Ngân đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân và tự nguyện đến cơ quan Công an đầu thú, chấp hành các quy định của pháp luật.

Việc vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an phường Gò Dầu trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; đồng thời cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an phường Gò Dầu và Công an phường Khánh Hội trong công tác xác minh, truy tìm, vận động đối tượng truy nã. Qua đó góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.