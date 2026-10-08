HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vận động thành công Võ Thị Kim Ngân SN 1988 ra đầu thú

Duy Anh
|

Trước đó, Võ Thị Kim Ngân là đối tượng bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản".

Cuối tháng 8 vừa qua, Công an phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp Công an phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vận động thành công đối tượng truy nã Võ Thị Kim Ngân, sinh ngày 16/8/1988, ngụ tại phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản" theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra đầu thú, góp phần phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Võ Thị Kim Ngân tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, rà soát, xác minh đối tượng, Công an phường Gò Dầu đã chủ động phối hợp Công an phường Khánh Hội tiến hành xác minh, vận động gia đình và đối tượng chấp hành pháp luật, tự nguyện ra đầu thú.

Với tinh thần kiên trì, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã tuyên truyền, giải thích rõ về hành vi vi phạm, trách nhiệm trước pháp luật cũng như chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn, tự nguyện đầu thú.

Sau quá trình vận động, Võ Thị Kim Ngân đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân và tự nguyện đến cơ quan Công an đầu thú, chấp hành các quy định của pháp luật.

Việc vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an phường Gò Dầu trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; đồng thời cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an phường Gò Dầu và Công an phường Khánh Hội trong công tác xác minh, truy tìm, vận động đối tượng truy nã. Qua đó góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an kiểm tra lúc 7 giờ 30 phút: Bắt 2 nam thanh niên cùng SN 2005
Tags

trộm cắp tài sản

Công an Tây Ninh

Thành Phố Hồ Chí Minh

báo công an

tin hình sự

Phụ nữ

Hay độc lạ

truy nã

đầu thú

Truy tìm

Tin ngắn

báo mới

Tin nóng trong ngày

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

01:44
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại