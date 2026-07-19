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Va chạm xe khách trên Quốc lộ 1, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Chúc Trí - Thịnh Tiến
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Chiều 19/7, một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách và xe máy xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Đồng Tháp, khiến người phụ nữ khoảng 30 tuổi đi xe máy tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, chiều 19/7, xe ô tô khách lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng từ các tỉnh miền Tây đi TPHCM, khi vừa lên cầu Bà Tồn tại xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra va chạm với xe máy do một người phụ nữ (khoảng 30 tuổi) điều khiển, đang di chuyển cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh làm xe máy ngã ra đường, nữ tài xế tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu khiến một người tử vong.

Tại hiện trường, hai phương tiện nằm chiếm hoàn toàn một phần đường trên cầu Bà Tồn theo hướng đi TPHCM.

Do vụ tai nạn xảy ra trên tuyến quốc lộ huyết mạch vào giờ cao điểm, làm một đoạn quốc lộ ùn ứ.

Nhận được tin báo, lực lượng thuộc Trạm Kiểm soát Giao thông Trung Lương đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tiết, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.

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