Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu VNG báo cáo việc thu thập dữ liệu người dùng Zalo

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (thuộc Bộ Công Thương) vừa gửi giấy mời làm việc tới Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, liên quan đến hoạt động thu thập, khai thác dữ liệu người dùng và việc cung cấp các dịch vụ trên nền tảng Zalo.

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, buổi làm việc dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 31/12/2025, nhằm làm rõ các vấn đề phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cơ quan này đề nghị VNG phối hợp báo cáo và cung cấp nhiều nhóm thông tin, tài liệu có liên quan trực tiếp đến người dùng cá nhân. Trước hết là các thông tin pháp lý cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm tư cách pháp nhân, vai trò của VNG trong việc sở hữu, quản lý và vận hành nền tảng Zalo tại Việt Nam, cũng như phạm vi, đối tượng người dùng của nền tảng.

Bên cạnh đó, VNG được yêu cầu cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu về điều khoản sử dụng Zalo đang áp dụng đối với người dùng cá nhân tại Việt Nam, đồng thời gửi kèm các phiên bản điều khoản đã được áp dụng trong vòng 12 tháng gần nhất. Với từng phiên bản, cần làm rõ thời điểm ban hành, thời điểm có hiệu lực và hình thức công bố tới người dùng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đề nghị VNG báo cáo chi tiết về việc chỉnh sửa, cập nhật điều khoản sử dụng, bao gồm cách thức thông báo, yêu cầu người dùng chấp thuận điều khoản mới, cũng như các hệ quả phát sinh trong trường hợp người dùng không đồng ý với các nội dung cập nhật.

Ngoài ra, VNG phải cung cấp toàn bộ các văn bản, tài liệu hiện hành liên quan đến việc thu thập, xử lý, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu người dùng trên nền tảng Zalo. Trong trường hợp không có một văn bản riêng về chính sách bảo vệ thông tin người dùng, doanh nghiệp cần làm rõ hình thức thể hiện, vị trí công bố và cách thức để người dùng có thể tiếp cận, tìm hiểu đầy đủ các nội dung liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng yêu cầu VNG báo cáo về mô hình tổ chức, vận hành và cung cấp dịch vụ cho người dùng cá nhân trên môi trường trực tuyến; quy trình cung cấp thông tin cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ; cùng các lựa chọn mà người dùng được đưa ra khi chấp nhận hoặc không chấp nhận các điều khoản, chính sách liên quan đến thông tin cá nhân.

Trước đó, Zalo đã phát đi thông báo yêu cầu người dùng cập nhật và chấp thuận bộ điều khoản dịch vụ mới để tiếp tục sử dụng nền tảng. Trong các nội dung được đưa ra, có những điều khoản gây chú ý khi Zalo nêu rõ quyền thu thập và chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng, bao gồm cả thông tin cơ bản như số điện thoại, họ tên, giới tính, quan hệ gia đình, thông tin căn cước công dân… cũng như dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Theo thông báo, trường hợp người dùng không đồng ý với thỏa thuận mới, tài khoản Zalo sẽ bị ngừng sử dụng và hệ thống sẽ tự động xóa sau 45 ngày nếu người dùng không thay đổi quyết định. Chính những quy định này đã vấp phải phản ứng từ người dùng, khi nhiều ý kiến cho rằng các điều khoản trên có nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư và quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân.