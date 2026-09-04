Thực hiện chủ trương của chính quyền trung ương, huyện Thạch Thành, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã triển khai các chương trình thí điểm và dịch vụ mai mối nhằm giảm, tiến tới xóa bỏ khoản tiền mà nhà trai phải bỏ ra để cưới vợ.

Trong 4 năm qua, chính quyền huyện Thạch Thành, tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc, đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm mạnh khoản tiền "thách cưới".

Theo Tân Hoa Xã, tại một hội nghị toàn quốc về xây dựng nếp sống mới ở nông thôn tổ chức ngày 26/8 ở thành phố Cám Châu, tỷ lệ các gia đình chi dưới 50.000 nhân dân tệ (khoảng 7.400 USD/ dưới 200 triệu đồng) cho lễ vật cưới đã tăng từ 16% năm 2022 lên hơn 27% năm 2025.

Tục trao lễ vật cưới, hay “cai li”, xuất hiện từ thời Tây Chu (1046-771 trước Công nguyên). Khi đó, người đàn ông muốn cưới một cô gái sẽ mang những món quà như da hươu hoặc lụa đến nhà gái để xin phép kết hôn.

Những món quà này vừa được xem như sự bù đắp cho gia đình khi con gái rời nhà, vừa thể hiện khả năng người đàn ông có thể chu cấp cho gia đình tương lai. Vì thế, người đàn ông càng hào phóng càng được đánh giá cao.

Tiền thách cưới đang trở thành gánh nặng đối với nhà trai - Ảnh: Sixth Tone

Theo thời gian, tập tục này dần trở thành một cách thể hiện địa vị và tiềm lực của gia đình. Khoản lễ vật mà nhà trai phải chuẩn bị vì thế ngày càng lớn.

Một phần nguyên nhân được cho là tình trạng mất cân bằng giới tính trên cả nước. Theo nghiên cứu của Đại học Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, mức lễ vật cưới trung bình ở khu vực nông thôn đã tăng từ 10.000-20.000 nhân dân tệ vào đầu những năm 2000 lên khoảng 140.000 nhân dân tệ vào năm 2021. Hiện nay, một số gia đình phải chi tới 2 triệu nhân dân tệ.

Trong nhiều năm, chính quyền trung ương Trung Quốc đã tìm cách kiểm soát tập tục này. Văn kiện chính sách quốc gia về nông thôn được công bố vào tháng 2 năm nay tiếp tục yêu cầu các địa phương ngăn chặn tình trạng lễ vật cưới quá cao, đồng thời thúc đẩy những phong tục cưới hỏi “đơn giản” và “văn minh”.

Theo định hướng mới, các cơ quan chức năng huyện Thạch Thành phối hợp triển khai các chương trình thí điểm và dịch vụ mai mối công khai, với mục tiêu giảm hoặc xóa bỏ khoản tiền mà các gia đình phải chi cho lễ vật cưới.

Tại hội nghị ở Cám Châu, các quan chức công bố những số liệu mới cho thấy tập tục này đang thay đổi. Trong 361 cặp đôi kết hôn tại huyện Thạch Thành trong nửa đầu năm nay, gần 1/3 được cho là không phải trả lễ vật cưới.

Đây là sự thay đổi đáng kể so với trước đây, khi khoản tiền này gần như được xem là một phần không thể thiếu trong việc cưới hỏi.

Tại một số ngôi làng ở Thạch Thành, việc phản đối lễ vật cưới quá cao đã được đưa vào các quy định và phong tục địa phương. Nhờ đó, tổng chi phí tổ chức đám cưới được cho là đã giảm xuống chỉ còn khoảng 1/5 so với trước đây.

Các địa phương cũng thành lập những “hội việc hiếu, việc hỷ” (hongbai lishihui), với tên gọi bắt nguồn từ hai màu sắc tượng trưng cho đám cưới và tang lễ. Những hội này có nhiệm vụ can thiệp khi phát hiện các gia đình chi tiêu quá mức cho lễ vật cưới.

Các cặp đôi và gia đình không đưa ra thách cưới sẽ nhận được nhiều ưu đãi từ chính quyền địa phương - Ảnh minh họa

Tại làng Trường Khê, huyện Thạch Thành, người dân còn được vận động tiết giảm chi phí tổ chức đám cưới nói chung. Tiệc cưới được yêu cầu giữ mức không quá 680 nhân dân tệ mỗi bàn.

Người dân trong làng cũng thống nhất rằng lễ vật cưới nên ở mức 3.600 hoặc 6.900 nhân dân tệ (hơn 26 triệu đồng). Đây là những con số được xem là may mắn trong văn hóa Trung Quốc. Số 6, đọc là “liu”, đồng âm với từ mang nghĩa “suôn sẻ”, trong khi số 9, đọc là “jiu”, đồng âm với cụm từ mang nghĩa “lâu dài”. Vì vậy, hai con số này được cho là tượng trưng cho một cuộc hôn nhân thuận lợi và bền lâu.

Huyện Thạch Thành cũng đưa ra các ưu đãi dành cho những cặp đôi và cha mẹ của họ không chi khoản tiền lớn cho lễ vật cưới.

Những gia đình này có thể đăng ký một loại thẻ ưu đãi, cho phép họ được giảm giá tiệc cưới, hưởng ưu đãi khi vay vốn kinh doanh, miễn phí vào các điểm tham quan tại địa phương và khám thai miễn phí. Hơn 1.000 thẻ được cho là đã được cấp trong năm nay.

“Chiếc thẻ không chỉ mang giá trị về tiền bạc mà còn là một niềm vinh dự”, ông Lai Hua, Phó giám đốc Cục Dân chính huyện Thạch Thành, nói với truyền thông trong nước.

“Chúng tôi muốn những người ủng hộ nếp sống mới cảm thấy họ được ghi nhận, được khen thưởng và có thể tự hào về lựa chọn của mình”.