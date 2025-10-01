Uralvagonzavod đang chuẩn bị phục chế hàng trăm chiếc T-72A?

Hàng trăm thân xe tăng T-72A gần đây đã xuất hiện gần nhà máy Uralvagonzavod ở Nizhny Tagil, mặc dù chúng không hề có ở đó vài tháng trước.

Và trong khi một số quan điểm coi đây là tin tức cho thấy Nga đang cạn kiệt xe bọc thép, thì thực tế lại hé lộ những kết luận khác, nguy hiểm hơn.

Nhà phân tích hình ảnh vệ tinh Jonpy99 từ mạng xã hội X đã ghi nhận diễn biến này. Theo vị chuyên gia, điều này cho thấy có khoảng 1.000 khung thân xe tăng trong kho dự trữ của Nga sẽ được sử dụng để phục chế.

Việc xuất hiện hàng loạt xe tăng T-72A tại các địa điểm của Uralvagonzavod bắt đầu vào khoảng tháng 8 năm nay, nghĩa là có thể giả định quá trình này đã diễn ra trong vài tháng.

Khung thời gian nói trên có thể được ước tính dựa trên thời gian cần thiết để ra quyết định và mang chúng ra khỏi các căn cứ lưu trữ.

Xe tăng T-72A đang được đưa khỏi các căn cứ lưu trữ của Nga.

Theo Defense Express, trước tiên chúng ta hãy cùng giải thích ngắn gọn sự khác biệt giữa T-72A và T-72B. Phiên bản "A" là loại cũ hơn, được sản xuất từ năm 1979 đến năm 1985. Nó có giáp chính yếu kém vững chắc, động cơ B-46-6 780 mã lực yếu hơn và hệ thống điều khiển hỏa lực đơn giản.

Và dường như những chiếc xe tăng được đưa đến doanh nghiệp sẽ có 2 số phận. Theo phương án thứ nhất, rất có thể chúng sẽ được gửi đi phục chế và hiện đại hóa, sau đó đưa ra mặt trận. Lý do là vì Liên bang Nga đã cạn kiệt những chiếc T-72B hiện đại hơn, và cần phải bù đắp tổn thất bằng cách nào đó.

Cần lưu ý rằng xe tăng T-72A đang trong tình trạng tồi tệ hơn đáng kể, vì vậy chúng sẽ cần nhiều công sức hơn để trở lại hoạt động. Chi phí của dự án cũng sẽ tăng thêm do phương pháp "thủ công" tại Uralvagonzavod, nơi phần khối lượng tự động hóa rất ít, chủ yếu nâng cao sản lượng bằng việc tuyển dụng nhiều nhân sự hơn.

Và đây là số phận thứ hai, cụ thể là việc chế tạo các xe chiến đấu đặc biệt dựa trên những chiếc xe tăng này. Đối với những chiến xa trong tình trạng tốt hơn, có thể sẽ được chuyển đổi sang hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường Shturm, với pháo rút ngắn và thậm chí được cho là có điều khiển từ xa.

Còn đối với những phương tiện đơn giản hơn, những xe trong tình trạng kém hoặc không có tháp pháo sẽ được cải tạo thành BMPT Terminator - loại xe được cho là có đơn đặt hàng nhiều hơn.

T-72A cũng có thể được sử dụng để sản xuất xe bọc thép chở quân hạng nặng, vì Nga thường trang bị cho xe tăng của mình khả năng chống máy bay không người lái, bao gồm cả không gian cho lính dù, phục vụ các hoạt động tấn công.

Hơn nữa, một mẫu xe tương tự có khả năng chở tới 8 người đã được phát hiện gần Uralvagonzavod vào tháng 7 năm 2024, cho thấy tiềm năng sản xuất hàng loạt của nó.

Nhìn chung, tổn thất thực sự đang làm cạn kiệt các kho dự trữ, buộc Liên bang Nga phải mua những phương tiện kém chất lượng hơn, đòi hỏi thêm thời gian và nguồn lực để phục hồi. Đồng thời việc ngừng sử dụng hoàn toàn xe bọc thép vẫn còn rất xa vời, xét đến việc các xe MT-LBu, BTR-60 và BRDM-2 không bị ảnh hưởng quá nặng nề.