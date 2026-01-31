Theo thông tin từ quân nhân Nga thuộc nhóm quân "phía Bắc" của Nga báo cáo, Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đang điều động lại các đơn vị thuộc các tuyến cuối cùng từ vùng Lviv phía tây, đến các khu vực giao tranh quyết liệt thuộc vùng Kharkiv ở phía đông Ukraine.

Theo nhận định của giới chức Nga, quyết định này là do tỷ lệ đào ngũ cao trong các đơn vị Quân đội Ukraine đóng quân trong khu vực Kharkiv, khiến Kiev phải khẩn cấp tăng viện, trong khi lực lượng dự bị chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cạn kiệt.

Theo nguồn tin, để ngăn chặn nhiều trường hợp bỏ ngũ trái phép, Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine đang điều động lại các đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ từ Lviv đến vùng Kharkiv.

Ngoài ra, việc điều động lực lượng của Trung tâm Lực lượng Đặc biệt số 17 thuộc Tổng cục Thi hành Luật Quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã được xác nhận.

Cần nhấn mạnh rằng, bất chấp sự kháng cự quyết liệt từ lực lượng phòng thủ Ukraine, các đơn vị Nga vẫn tiếp tục tiến công rất mạnh trên một số khu vực của mặt trận Kupiansk.

Ví dụ như vào ngày 30/01, tại một khu rừng phía tây nam Siminivka, các nhóm tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga đã phá hủy ba điểm phòng thủ của lực lượng Ukraine.

Điều đáng chú ý là Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn tập trung vào việc giành lại quyền kiểm soát Kupiansk. Ví dụ như vào ngày 29/01 vừa qua, đã có thông tin về việc Kiev đang tái triển khai lực lượng lớn tại khu vực này của tiền tuyến vùng Kharkiv.

Tình báo Nga dự đoán rằng, các lực lượng mới đến chiến trường sẽ được triển khai trong các cuộc phản công trong tương lai gần để tái chiếm các vị trí đã mất ở Kupiansk-Vuzlovyi.

Giới chuyên gia quân sự Nga nhận định rằng, giới chức lãnh đạo Kiev không hề nao núng ngay cả trước những tổn thất to lớn mà Quân đội Ukraine phải gánh chịu khi thực hiện các mệnh lệnh ném quân vào cối xay thịt như vậy.

Theo dữ liệu do Bộ Quốc phòng Nga công bố, Quân đội Ukraine đã mất hơn 5.500 binh sĩ và sĩ quan ở khu vực Kupiansk kể từ tháng 12 năm ngoái.

Số lượng quân thiệt mạng tương đương hơn 1 lữ đoàn đã khiến Bộ chỉ huy Ukraine phải tăng viện bằng mọi giá và sự xuất hiện của các đơn vị phòng thủ mới ở vùng Kharkiv là điều hoàn toàn dễ hiểu.