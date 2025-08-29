Vũ khí mới

Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine vừa công bố bước tiến lớn khi đưa vào sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình Flamingo - dòng vũ khí được kỳ vọng sẽ thay đổi cán cân chiến trường.

Theo thông tin ban đầu, Flamingo có tầm bắn vượt quá 3.000 km, nghĩa là đủ khả năng tấn công hầu khắp lãnh thổ châu Âu của Nga, thậm chí vươn tới cả vùng Siberia. Đây là năng lực mà trước đó Kiev chưa từng có trong tay, bởi phần lớn kho vũ khí tên lửa hiện có chỉ đạt tầm ngắn hoặc trung bình.

Tên lửa Flamingo. Ảnh Zona Militar

Flamingo được thiết kế theo dạng hành trình cận âm với tốc độ khoảng Mach 0,75, chậm hơn so với nhiều dòng vũ khí cùng loại nhưng bù lại nó sở hữu đầu đạn nặng tới 1.000 kg, tức lớn hơn đa số tên lửa hành trình hiện nay.

Đầu đạn này có thể hủy diệt mục tiêu kiên cố như căn cứ không quân, kho nhiên liệu hay cơ sở hạ tầng quân sự trọng yếu. Một bức ảnh do nhà báo Ukraine Yefrem Lukatsky công bố gần đây cho thấy nguyên mẫu của Flamingo đã xuất hiện ở một địa điểm bí mật, làm dấy lên dự đoán rằng quá trình thử nghiệm đã tiến rất xa và Kiev đã sẵn sàng cho loạt sản xuất đầu tiên.

Trong bối cảnh Nga duy trì ưu thế tấn công với nhiều loại tên lửa siêu thanh, tên lửa hành trình và UAV cảm tử, sự ra đời của Flamingo được coi là công cụ giúp Ukraine bù đắp khoảng trống về năng lực phản công tầm xa.

Từ khi xung đột toàn diện nổ ra năm 2022, Kiev luôn phải đối mặt với bất lợi khi khó có thể đánh vào sâu trong lãnh thổ đối phương, trong khi Moskva lại duy trì được nhịp độ tấn công đều đặn vào cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Cơ sở sản xuất tên lửa hành trình Flamingo. Ảnh Militarnyi

Bước đi giữa lúc tổn thất nặng nề

Việc Ukraine tuyên bố sản xuất hàng loạt Flamingo diễn ra chỉ ít ngày sau khi nhiều cơ sở công nghiệp quốc phòng trọng yếu bị Nga phá hủy bằng loạt đòn tập kích chính xác. Trong số này có nhà máy hóa chất - cơ khí tại Pavlograd, Viện Nghiên cứu Hóa học Nhà nước ở Shostka và nhà máy Zvezda, vốn đều tham gia phát triển chương trình tên lửa đạn đạo Sapsan. Đây được coi là dự án trọng điểm nhưng đang đứng trước nguy cơ tê liệt do hạ tầng sản xuất bị phá hủy nghiêm trọng.

Chính vì thế, Flamingo xuất hiện như một “lá bài thay thế”, nhằm trấn an dư luận và tái khẳng định rằng Ukraine không chỉ phụ thuộc vào một dự án duy nhất. Một chi tiết đáng chú ý là chương trình này được cho là nhận sự tài trợ trực tiếp từ Đức.

Thủ tướng Friedrich Merz vào tháng 5 đã công bố kế hoạch Berlin sẽ hỗ trợ Kiev sản xuất tên lửa tầm xa, coi đây là cách tăng cường năng lực răn đe Nga trong dài hạn. Điều này đồng nghĩa Flamingo không chỉ mang ý nghĩa quân sự, mà còn là thông điệp chính trị gửi tới Moskva rằng châu Âu sẽ không để Ukraine đơn độc trong nỗ lực cân bằng cán cân hỏa lực.

Thử nghiệm tên lửa Flamingo. Ảnh Politico

Trước đó, minh chứng rõ rệt nhất cho tham vọng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga chính là Chiến dịch “Mạng nhện” ngày 1/6. Ukraine khi đó đã triển khai loạt UAV từ trong lãnh thổ Nga, tấn công đồng loạt nhiều căn cứ không quân ở miền Bắc và miền Tây.

Hình ảnh vệ tinh xác nhận một số máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-22M3 đã bị phá hủy. Giới chuyên gia nhận định đây là tổn thất nghiêm trọng, có thể khiến lực lượng hàng không chiến lược Nga mất nhiều năm mới khôi phục. Với Flamingo, Kiev có trong tay một công cụ giúp tái lập kịch bản này trên quy mô lớn và chủ động hơn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào UAV.

Flamingo dẫu vậy không phải không có hạn chế. Tốc độ chỉ ở mức cận âm khiến nó dễ bị phát hiện và đánh chặn bởi các hệ thống phòng không hiện đại của Nga như S-400 hay Buk-M3. Tuy nhiên, lợi thế nằm ở tầm bắn xa cùng đầu đạn nặng, cho phép Ukraine chọn lọc mục tiêu chiến lược và tấn công theo loạt với số lượng lớn, gây quá tải cho mạng lưới phòng không đối phương. Giới phân tích cho rằng nếu Kiev có thể triển khai Flamingo một cách khôn khéo, chỉ cần vài đợt tấn công trúng đích cũng đủ để tạo ra tác động lớn về cả quân sự lẫn tâm lý.

Sự ra đời của Flamingo cho thấy Ukraine đang quyết tâm gia tăng năng lực phản công chiều sâu, bất chấp các tổn thất nặng nề trong công nghiệp quốc phòng.