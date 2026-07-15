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Ukraine 'trả hận' tàu Izumrud của Nga bằng xuồng không người lái Sargan-3000

Sao Đỏ
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Xuồng không người lái Sargan-3000 của Ukraine gây thiệt hại đáng kể cho tàu tuần tra Izumrud và sau đó nó đã bị chìm.

Tàu Izumrud bị hư hại trong vụ va chạm hồi năm 2018.

Hải quân Ukraine đã đánh chìm tàu biên phòng hạng 2 mang tên Izumrud của Nga tại vị trí cảng Gelendzhik gần Novorossiysk, bằng xuồng không người lái cảm tử Sargan-3000. Hậu quả là thủy thủ đoàn của tàu có người chết và bị thương.

Thông tin này được đăng tải trên trang Facebook của Hải quân Lực lượng Vũ trang Ukraine. Con tàu này được chú ý vì đã nổ súng vào tàu pháo cỡ nhỏ Berdyansk của Ukraine trong cuộc xung đột năm 2018 ở Biển Đen.

Điều đáng nói là khi đó trong khi cố gắng chặn các tàu kéo của Ukraine trong eo biển, tàu Izumrud đã va chạm với một tàu khác của FSB đó là chiếc Don, khiến cả hai đều bị hư hại phần thân.

Cùng năm đó, con tàu biên phòng này cũng đứng gác gần các tàu nạo vét của Nga trong thời gian khai thác cát ở vùng biển thuộc lãnh thổ Ukraine.

Sau vụ tấn công mới nhất, hình ảnh vệ tinh được phía Ukraine đăng tải cho thấy con tàu nói trên đã bị chìm một phần và việc sửa chữa bị đánh giá bất khả thi do hỏng quá nặng, chi phí khôi phục ngang đóng tàu mới.

Tàu chiến Nga Izumrud bị phá hủy tại cảng Gelendzhik.

Chiếc Izumrud được chế tạo tại Nhà máy đóng tàu Almaz ở St. Petersburg và hạ thủy vào tháng 8/2013, chính thức đi vào hoạt động trong lực lượng bảo vệ bờ biển của "Cục Biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại bán đảo Crimea" vào ngày 1/5/2015.

Tàu Izumrud được trang bị một sân đáp trực thăng. Chiều dài của nó là 62,5m, lượng giãn nước đầy tải khoảng 630 - 750 tấn, tốc độ tối đa lên tới 27 hải lý/giờ (khoảng 50km/h).

Xuồng cảm tử không người lái Sargan-3000 của Ukraine.

Chiếc Sargan-3000 đã phá hủy con tàu là một hệ thống chiến đấu không người lái đa năng của Hải quân Ukraine, được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông chính thức như một nền tảng đã được thử nghiệm và đưa vào sử dụng rộng rãi.

Phương tiện này sở hữu tốc độ rất cao, khả năng cơ động linh hoạt, bọc giáp nhẹ và mang theo đầu đạn lớn. Đây là phương tiện hủy diệt đặc biệt đáng sợ đối với tàu mặt nước.

Theo Militarnyi
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Tags

Ukraine

Nga

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