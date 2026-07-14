Lần đầu thế giới: UAV trên biển cõng UAV trên bộ, Ukraine tiến công vào lãnh thổ Nga

UAV trên bộ của Ukraine được trang bị một khẩu súng máy và khai hỏa ngay sau khi cập bến.

UAV trên biển "cõng" UAV trên bộ

Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công đổ bộ hoàn toàn bằng robot, sử dụng máy bay không người lái trên biển để vận chuyển robot mặt đất vào lãnh thổ do Nga chiếm đóng. Một kỷ nguyên chiến đấu mới bắt đầu, Kyiv Independent ngày 13/7 dẫn tuyên bố từ lực lượng Ukraine cho biết.

Khi UAV trên biển của Ukraine đến bờ biển, nó đã triển khai một robot mặt đất. Theo đoạn video được Lữ đoàn 123 chia sẻ trên Telegram, máy bay không người lái này được trang bị một khẩu súng máy. Sau khi cập bến, máy bay không người lái bắt đầu khai hỏa vào một mục tiêu không xác định. Ukraine không tiết lộ loại robot nào tham gia vào cuộc tấn công đổ bộ, khả năng của chúng, hay mục tiêu của nhiệm vụ.

Hôm 13/7, Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Độc lập 123 của Ukraine tuyên bố đã thực hiện thành công nhiệm vụ, tiết lộ rằng họ đã điều khiển một UAV trên biển từ xa băng qua Biển Đen đến một vị trí phía sau chiến tuyến của Nga trên bán đảo Kinburn. Bán đảo này nằm ngay phía tây Kherson. Các quan chức Ukraine gọi khu vực này là một cứ điểm chiến lược quan trọng để lực lượng Nga hạn chế đường biển tiếp cận Biển Đen.

UAV trên biển của Ukraine đang vận chuyển UAV trên bộ lên bờ biển Kinburn. Ảnh: Kyiv Independent

Ukraine: Hình thức tác chiến đầu tiên được thế giới biết đến

Ukraine cho biết đây là nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên thuộc dạng này được triển khai. Đây là ví dụ mới nhất về cách các hệ thống không người lái có thể được sử dụng trong các tình huống và môi trường cực kỳ nguy hiểm thay vì binh lính, giúp con người tránh khỏi nguy hiểm.

Trong tuyên bố của mình, Lữ đoàn công bố vào ngày 13/7 cho biết đây là "nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên được biết đến thuộc loại này trên thế giới".

Vào tháng 4, Ukraine tuyên bố lần đầu tiên họ đã giành lại được lãnh thổ do Nga kiểm soát chỉ bằng robot mặt đất và máy bay không người lái.

Bãi cát Kinburn là một bán đảo cát hẹp ở miền nam Ukraine, nằm giữa cửa sông Dnipro-Buh và Biển Đen.

Quân đội Nga đã tiến vào Bãi cát Kinburn dài 40 km (khoảng 25 dặm) vào tháng 3/2022 từ phần lãnh thổ tỉnh Kherson khi đó đang bị chiếm đóng.

Bãi cát này vẫn giữ vị trí chiến lược quan trọng, vì việc kiểm soát khu vực này cho phép lực lượng Nga gây ảnh hưởng đến việc tiếp cận một số khu vực của Biển Đen. Các tuyến đường vận chuyển từ các cảng Kherson và Mykolaiv hội tụ gần đó.

Quân đội Ukraine đã cắm cờ trên bãi cát Kinburn khi lực lượng Nga rút khỏi các vị trí của họ trong khu vực, Lực lượng Phòng vệ phía Nam của Ukraine cho biết vào ngày 25/6.

Trong bối cảnh bom mìn, pháo binh và bầu trời đầy rẫy máy bay không người lái đe dọa binh lính, Ukraine đã tập trung vào việc chế tạo thêm các phương tiện không người lái có thể điều khiển từ xa để vận chuyển đạn dược và vật tư, sơ tán binh lính bị thương, rải mìn, phóng các máy bay không người lái khác hoặc tấn công.

Việc ngày càng phụ thuộc vào các hệ thống này đang làm thay đổi cách các nhà sản xuất máy bay không người lái của Ukraine chế tạo các phương tiện mới. Họ đang tập trung vào các hệ thống chi phí thấp có thể được triển khai với số lượng lớn nếu chúng bị nhắm mục tiêu và phá hủy.