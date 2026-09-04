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Ukraine tố Nga tập kích UAV vào nhà máy Coca-Cola ngoại ô Kiev

Kông Anh/VTC News
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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết máy bay không người lái Nga đã tấn công và gây hư hại đối với nhà máy Coca-Cola ở ngoại ô thủ đô Kiev.

Hôm 3/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tố Nga thực hiện cuộc tấn công vào nhà máy Coca-Cola nằm ở ngoại ô thủ đô Kiev bằng máy bay không người lái (UAV).

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Nga tấn công nhà máy Coca-Cola ở Ukraine. (Ảnh: UNITED24 Media)

Hình ảnh do Reuters ghi lại cho thấy đội cứu hỏa đến hiện trường và khói bốc lên nghi ngút từ nhà máy cũng như trên cánh đồng gần đó.

Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Ukraine Andy Hunder cho biết nhân viên của nhà máy không bị thương. “Công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan để đánh giá tình hình. Đảm bảo an toàn và sức khỏe của người dân vẫn là ưu tiên hàng đầu”, ông Hunder cho hay.

Hơn 4 năm kể từ khi cuộc xung đột toàn diện nổ ra, cả Nga và Ukraine đều gia tăng loạt đòn tập kích vào lãnh thổ của nhau. Ngoài mục tiêu lưới điện, chiến dịch quân sự của Kiev còn nhắm mục tiêu vào hạ tầng quan trọng khác của Nga, bao gồm kho hàng thương mại điện tử, cơ sở năng lượng. Mục đích của Ukraine nhằm làm gián đoạn nguồn lực hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Nga.

Cùng thời điểm, Thị trưởng Sergey Sobyanin thông tin hệ thống phòng không Nga vừa bắn hạ ít nhất 10 máy bay không người lái hướng thủ đô Moskva.

“Lực lượng phòng không của Bộ Quốc phòng đẩy lùi cuộc tấn công bằng 10 UAV. Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại khu vực nơi mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống” , ông Sobyanin viết trên ứng dụng nhắn tin Max.

Cuộc tấn công khác của Ukraine vào thành phố Shebekino thuộc vùng Belgorod giáp biên giới với Nga cũng khiến 4 dân thường, trong đó có 2 nhân viên y tế thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Cuộc tấn công còn khiến nhiều nhà cửa và xe cộ bị hư hại.

“4 người, trong đó có 2 nhân viên y tế đã thiệt mạng trong vụ tấn công của chính quyền Kiev vào Shebekino. Trong khi, 3 người khác bị thương”, Thống đốc Alexander Shuvayev tuyên bố.

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Tags

Coca-Cola

Kiev

Volodymyr Zelensky

Nga

UAV

Ukraine

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