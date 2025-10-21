Tiêu điểm

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy xác nhận Ukraine đang lên kế hoạch ký hợp đồng dài hạn với Mỹ để mua thêm 25 hệ thống phòng không Patriot.

Bối cảnh

Thông tin được ông Zelensky đưa ra sau chuyến thăm chóng vánh tới Washington, nơi ông gặp gỡ nhiều đại diện ngành công nghiệp quốc phòng, bao gồm cả nhà sản xuất Patriot, Raytheon. Trong chuyến thăm, ông đã có cuộc gặp rất căng thẳng với Tổng thống Mỹ.

Họ nói gì - nghĩ gì?

Tổng thống Ukraine Zelensky:

"Phối hợp với các cơ quan liên quan của Mỹ, chúng tôi đã sắp xếp thảo luận với các công ty quốc phòng về các hệ thống phòng không và chúng tôi đang chuẩn bị một hợp đồng cho 25 hệ thống Patriot".

"Đây là một chuyện tích cực - phức tạp nhưng là một thỏa thuận dài hạn".

"Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian cho việc trao đổi với các công ty, các cuộc thảo luận tại Nhà Trắng, cũng như gặp trực tiếp Tổng thống (Trump)".

Đáng chú ý

Yếu tố sống còn: Theo Kyiv Independent, khả năng triển khai các hệ thống Patriot được xem là yếu tố sống còn giúp Ukraine duy trì sức kháng cự trước các đợt tấn công của Nga.

Patriot "khan hiếm": Là hệ thống phòng không tiên tiến nhất do phương Tây sản xuất, Patriot hiện đang có nhu cầu rất cao, với danh sách chờ kéo dài nhiều năm cho cả các tổ hợp phóng lẫn tên lửa đánh chặn.

Đây là hệ thống duy nhất của phương Tây có khả năng đánh chặn ổn định tên lửa đạn đạo Nga.

Patriot là hệ thống tên lửa đất đối không do Mỹ sản xuất, lần đầu được chuyển giao cho Ukraine dưới thời Tổng thống Biden vào năm 2023. Ukraine đã nhận ít nhất 7 tổ hợp Patriot từ Mỹ, Đức, Hà Lan, Romania và một tổ hợp không công bố từ Israel.

Tình hình tài trợ quân sự cho Ukraine:

Kể từ khi ông Trump nhậm chức, Mỹ chưa thông qua gói tài trợ quân sự lớn nào cho Ukraine.

Các quốc gia châu Âu đã đồng ý gánh một phần chi phí, thông qua cơ chế mới có tên là "Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine" (PURL), được triển khai vào mùa thu này giữa Mỹ và các nước thành viên NATO khác.