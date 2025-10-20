Tiêu điểm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất rằng cách tốt nhất để kết thúc xung đột Ukraine là "cắt" khu vực Donbas theo như hiện trạng.

Bối cảnh

Phát ngôn được ông Trump đưa ra sau cuộc gặp căng thẳng với Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng, trong đó lãnh đạo Ukraine không nhận được cam kết cung cấp tên lửa Tomahawk từ Mỹ.

Họ nói gì - Nghĩ gì?

Tổng thống Mỹ Donald Trump:

"Cứ để nó (Donbass) như vậy đi. Nó đang bị cắt như vậy".

"Sau này họ có thể đàm phán một vấn đề gì đó. Nhưng ngay bây giờ, (cả hai bên trong cuộc xung đột) nên dừng lại ở tiền tuyến – về nhà, ngừng chiến đấu, ngừng giết chóc".

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông hiểu đề xuất của ông Trump nghĩa là Ukraine và Nga có thể tạm dừng giao tranh ở tiền tuyến hiện tại, nhưng khẳng định Kiev không có ý định nhượng "lãnh thổ" cho Nga.

Đáng chú ý

Cãi vã lớn tiếng: Theo CNBC, cuộc họp tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky ngày 17/10 đã bùng nổ thành một cuộc cãi vã lớn tiếng. Ông Trump đã gây áp lực lên ông Zelensky để chấp nhận các điều khoản của Nga, cảnh báo rằng Tổng thống Putin sẽ "hủy diệt" Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff là một trong những nhân vật thúc ép mạnh mẽ Ukraine đồng ý với đề xuất "hoán đổi" lãnh thổ, theo Reuters.

Ông Zelensky ra về "tay trắng: Phái đoàn Ukraine ra về đầy thất vọng, không đạt được mục tiêu trong việc giành được tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa sau nhiều tuần vận động hành lang.

Cuộc điện đàm Trump - Putin: Ông Trump có thể đã bị ảnh hưởng bởi cuộc gọi với ông Putin hôm 16/10, trong đó, theo Washington Post, ông Putin đã đề xuất một thỏa thuận đổi lãnh thổ, trong đó Ukraine sẽ nhượng lại các vùng Donetsk và Luhansk để đổi lấy việc Nga rút khỏi một số phần nhỏ của Zaporizhzhia và Kherson.