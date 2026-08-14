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Ukraine tập kích nhiều tàu chiến Nga ở Novorossiysk

Quỳnh Như
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Ukraine tuyên bố tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào căn cứ hải quân Novorossiysk, cách tiền tuyến hơn 300 km, khiến 4 tàu chiến Nga bị hư hại và đánh trúng một số mục tiêu phòng không, cảng biển.

Lực lượng Ukraine tuyên bố đã tiến hành cuộc tập kích nhằm vào căn cứ hải quân Novorossiysk ở vùng Krasnodar của Nga trong đêm ngày 12/8, gây thiệt hại cho 4 tàu chiến của Hạm đội Biển Đen.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, các tàu bị hư hại gồm hai tàu khu trục thuộc Đề án 11356 là Admiral Makarov và Admiral Essen, một tàu tên lửa cỡ nhỏ Project 21631 Buyan-M và tàu tuần tra Đề án 22160 Vasily Bykov. Mức độ thiệt hại của từng tàu chưa được công bố.

Ukraine cho biết cuộc tập kích đồng thời nhằm vào hệ thống radar 30N6E thuộc tổ hợp phòng không S-300, một vị trí phóng di động tại cầu cảng số 2, khu vực dẫn vào đường hầm chứa dầu tại nhà ga Sheskharis cùng cơ sở hạ tầng tại các cầu cảng số 3, 6 và 7.

- Ảnh 1.

Căn cứ hải quân Nga ở Novorossiysk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch sử dụng nhiều loại vũ khí, gồm tên lửa lai Palianytsia, tên lửa chống hạm Neptune và các phương tiện không người lái trên biển. Theo ông, các hệ thống này được sử dụng để đồng thời tấn công các mục tiêu hải quân, phòng không và cơ sở cảng của Nga.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nhận định Novorossiysk là một trong những căn cứ quan trọng nhất của Hạm đội Biển Đen và trở thành nơi đóng quân chủ yếu của nhiều tàu chiến Nga sau khi Moscow gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động an toàn tại Crimea.

Chính quyền vùng Krasnodar cho biết cuộc tập kích khiến 3 người thiệt mạng, hơn 10 người bị thương và làm hư hại hàng chục ngôi nhà. Thành phố Novorossiysk được đặt trong tình trạng khẩn cấp, trong khi hai kho ngũ cốc tại cảng tạm thời đóng cửa.

Hình ảnh vệ tinh được Đài Radio Svoboda phân tích cho thấy dấu hiệu cháy tại khu kỹ thuật có các cầu tàu ngầm bên trong căn cứ.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết cuộc tập kích nằm trong chiến dịch nhằm làm suy giảm năng lực chiến đấu của lực lượng Nga và gây sức ép buộc Moscow chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tuy nhiên, phía Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

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