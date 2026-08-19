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Ukraine nói gì về chiến đấu cơ MiG-29 nhận được từ Ba Lan?

Hoàng Vân
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Một nhà ngoại giao Ukraine mới đây đã đưa ra những đánh giá về năng lực của các máy bay chiến đấu MiG-29, mà lực lượng Ukraine nhận được từ Ba Lan.

Máy bay chiến đấu MiG-29 của Ba Lan.

Ông Vasyl Bodnar, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Ukraine tại Ba Lan, mới đây đã phát biểu trên đài phát thanh RMF FM, Ukraine đang gặp phải những trở ngại kỹ thuật nghiêm trọng trong nỗ lực đưa vào hoạt động viện trợ nước ngoài.

Theo nhà ngoại giao này, các máy bay do phía Ba Lan chuyển giao không thể được triển khai ngay lập tức tại khu vực chiến đấu, do tình trạng kỹ thuật không đạt yêu cầu và không đáp ứng được các tiêu chuẩn hiện đại.

Một cuộc kiểm tra do các kỹ sư chuyên ngành thực hiện đã cho thấy nhu cầu cấp thiết phải nâng cấp các hệ thống trên máy bay.

Nhà ngoại giao Ukraine nêu rõ, các máy bay của Ba Lan cần được hiện đại hóa toàn diện, vì sau khi đánh giá tình trạng của chúng, các chuyên gia kết luận, MiG-29 chỉ có thể được sử dụng cho huấn luyện bay.

Những máy bay chiến đấu này cần phải thực hiện thêm nhiều công việc nữa để đạt được khả năng hoạt động đầy đủ.

Những bình luận này của phía Ukraine được đưa ra trong bối cảnh lực lượng không quân thường trực nước này chịu tổn thất nặng nề.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2026, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo, các phi hành đoàn thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã bắn hạ thành công một máy bay chiến đấu MiG-29 khác của không quân Ukraine.

Sự việc này đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu máy bay hoạt động được của lực lượng Ukraine.

Tính đến nay, Ukraine đã nhận được tổng cộng 14 máy bay chiến đấu MiG-29 từ Ba Lan, được chuyển giao vào mùa Xuân năm 2023.

Theo Avia-pro
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Tags

Ukraine

MiG-29

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