Đừng dùng Gemini hay ChatGPT nữa, chuyển sang ứng dụng miễn phí có tên Quizlet này hay hơn nhiều

Đặt biệt tốt cho mục đích nghiên cứu, học tập.

Gemini hay ChatGPT tốt nhưng có thứ khác cũng ổn không kém

Trải nghiệm các trợ lý AI như Gemini Notebook hay ChatGPT Learn để tự làm tài liệu nghiên cứu, học tập dễ khiến nhiều người trầm trồ ngay từ lần đầu dùng thử.

Bạn chỉ việc nạp dữ liệu từ ghi chú, giáo trình, website hay video giảng bài, AI sẽ tự động biến chúng thành đề cương, đề thi thử hay flashcard nhanh chóng. Dù tiện lợi là vậy, đây chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất giúp bạn thực sự làm chủ kiến thức trước mỗi kỳ thi.

Thay vào đó, Quizlet lại là một giải pháp hỗ trợ học tập hiệu quả hơn hẳn. Ứng dụng này không chỉ tích hợp các tính năng AI hữu ích tương tự mà còn sở hữu kho tài liệu khổng lồ do chính học sinh, sinh viên và giáo viên xây dựng. Quan trọng hơn cả, bạn luôn là người chủ động hoàn toàn trong lộ trình học của mình.

Việc để AI tự tạo tài liệu theo yêu cầu tuy thú vị nhưng lại thiếu đi tính nhất quán cần thiết. Điểm yếu lớn của các AI nói trên khi tạo flashcard hay bài tập trắc nghiệm là kết quả xuất ra thay đổi liên tục sau mỗi lần chạy.

Cùng một nguồn dữ liệu đầu vào, bài thi thử lần này có thể xoáy vào nhóm chủ đề này, nhưng lần sau lại lệch sang một hướng khác. Sự bất ổn đó khiến người học khó lòng đặt trọn niềm tin khi ôn luyện.

Bên cạnh đó, việc chờ máy chủ đám mây xử lý các yêu cầu phức tạp từ AI cũng ngốn không ít thời gian. Quá trình tạo tài liệu có thể kéo dài vài phút, khiến bạn lãng phí những khoảng thời gian quý giá lẽ ra nên dành cho việc học bài, để rồi nhận về những bộ tài liệu chưa chắc đã mang lại giá trị thực tế.

Quizlet lựa chọn một hướng đi tối ưu hơn hẳn. Nền tảng này cho phép chuyển đổi ghi chú viết tay, tài liệu đánh máy hay file ghi âm thành các học phần ôn tập một cách linh hoạt.

Điểm sáng lớn nhất của Quizlet nằm ở mô hình đóng góp cộng đồng với hầu hết tài liệu được chia sẻ công khai. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các học phần khớp chính xác với môn học, cuốn giáo trình đang dùng, hoặc thậm chí là bộ tổng hợp do chính các đàn anh, đàn chị khóa trước biên soạn.

Nhờ kho lưu trữ khổng lồ hơn 900 triệu học phần từ 60 triệu người dùng, bạn chỉ mất vài giây để tiếp cận nguồn tài liệu chất lượng do con người tạo ra thay vì chờ đợi sự "đoán mò" của AI. Trường hợp muốn tự tạo học phần mới, Quizlet vẫn hỗ trợ gợi ý thuật ngữ và định nghĩa tự động nhưng cho phép bạn chủ động chọn lọc chi tiết theo ý mình.

Quizlet nhanh hơn

Tốc độ và sự linh hoạt của Quizlet thể hiện rõ nhất khi bạn thực sự bắt tay vào ôn tập. Không giống như Gemini Notebook hay ChatGPT Learn luôn bắt bạn chờ đợi khởi tạo lại dữ liệu mỗi khi đổi công cụ, Quizlet cho phép bạn nhảy ngay vào làm bài thi thử, mở chế độ Học hay chơi game ôn tập tức thì. Bạn cũng có thể tùy chỉnh bài thi chỉ bằng vài nút gạt đơn giản thay vì phải tốn công suy nghĩ những câu lệnh prompt dài dòng.

Trong số các công cụ của Quizlet, chế độ Học (Learn mode) mang lại hiệu quả rất cao nhờ khả năng chia nhỏ tài liệu thành các vòng câu hỏi và theo dõi sát sao tiến độ. Hệ thống không vội kết luận bạn đã thuộc bài chỉ sau một lần làm đúng. Trái lại, ứng dụng sẽ liên tục điều chỉnh độ khó, thay đổi dạng câu hỏi và phân loại kiến thức thành hai nhóm "Đã quen thuộc" và "Đã ghi nhớ sâu" cho đến khi bạn thực sự nắm vững.

Khả năng tùy biến của Quizlet cũng tỏ ra vượt trội khi cung cấp các mức độ chấm điểm linh hoạt từ Nhẹ nhàng, Vừa phải đến Nghiêm ngặt. Đáng chú ý là tính năng "Gõ lại đáp án đúng", bắt buộc bạn phải tự tay nhập lại câu trả lời chuẩn ngay sau khi làm sai, giúp khắc sâu kiến thức vào bộ nhớ một cách nhanh chóng.

Nền tảng này còn mang đến hệ sinh thái học tập đa dạng với nhiều chế độ như Thẻ ghi nhớ, Kiểm tra, Ghép thẻ cùng các trò chơi giải trí như Tháp khối hay Bùng nổ. Tùy thuộc vào mục tiêu ôn tập — dù là thi trắc nghiệm, bài tập nối từ hay thi tự luận — bạn đều có thể linh hoạt chọn chế độ phù hợp để việc học không bị gò bó hay căng thẳng.

Sau cùng, điều mà các trợ lý AI còn thiếu chính là yếu tố con người. AI có thể thu thập thông tin từ chính các nền tảng như Quizlet để xâu chuỗi nội dung, nhưng chúng không thể biết chính xác đâu là chi tiết đắt giá nhất trong bài học của bạn. Với Quizlet, dù là tài liệu bạn tự soạn hay tham khảo từ cộng đồng, luôn có sự chắt lọc trí tuệ từ những con người bằng xương bằng thịt.

Dù Quizlet đang đẩy mạnh các gói trả phí và giới hạn lượt dùng một số tính năng nâng cao, phiên bản miễn phí của ứng dụng vẫn đáp ứng rất tốt nhu cầu tìm kiếm và học tập cơ bản.

Nhìn vào những giá trị thiết thực và sự đồng hành hiệu quả trong suốt những năm tháng đi học, Quizlet hoàn toàn là một đầu tư đáng giá cho bất kỳ ai muốn chinh phục các kỳ thi.