Ukraine muốn đàm phán ngoại giao với Nga

Ngày 20/8, chính quyền Tổng thống Ukraine đã bày tỏ ý định quay trở lại các cuộc đàm phán ngoại giao về phương thức chấm dứt cuộc xung đột hiện tại.

Phó Chánh Văn phòng thứ nhất Tổng thống Ukraine Serhiy Kyslytsya.

“Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga về giải quyết xung đột. Ukraine sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán, lắng nghe lập trường của Mỹ.

Chúng tôi sẵn sàng tham gia đối thoại với phía Nga và bảo vệ các lập luận của mình”, Phó Chánh Văn phòng thứ nhất Tổng thống Ukraine Serhiy Kyslytsya nói trong một cuộc phỏng vấn với Ukrinform hôm 20/8.

Vị quan chức này thừa nhận một số khó khăn trong việc tổ chức các cuộc tham vấn đang diễn ra, do lập trường của Mỹ.

Ông Kyslytsya cũng cho biết, quá trình đàm phán có sự tham gia của Mỹ hiện đang bị đình trệ.

Tuy nhiên, phía Ukraine đang trông đợi vào chuyến thăm của các nhà đàm phán Mỹ, điều mà họ kỳ vọng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối lại đối thoại.

Các quan chức Ukraine nhấn mạnh, chìa khóa để khởi động lại một tiến trình ngoại giao toàn diện nằm ở sự tham gia tích cực của các đối tác phương Tây.

Hiện các nhà chức trách Mỹ cũng như phía Nga chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về những phát biểu này của ông Kyslytsya.