HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ukraine không thể sử dụng tiêm kích F-16 của Na Uy do 'chất lượng tồi tệ'

Bạch Dương |

Ukraine đã nhận được những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên từ Na Uy, nhưng không thể đưa chúng vào hoạt động.

Ukraine không thể sử dụng tiêm kích F - 16 của Na Uy do chất lượng tồi tệ - Ảnh 1.

Nguyên nhân là do Na Uy đã gửi cho Ukraine tiêm kích trong tình trạng bị lỗi. Vì vậy, mặc dù về mặt kỹ thuật chúng vẫn đáp ứng được yêu cầu, nhưng lại không thể được đưa vào sử dụng.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store thừa nhận các máy bay chiến đấu được giao cho Ukraine bị lỗi và đã bị loại biên vào năm 2021 trong quá trình chuyển đổi sang dòng F-35 hiện đại hơn.

Trong khi đó, số tiêm kích F-16 hứa hẹn cung cấp vào năm 2023 đã được giao vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm nay. Chính xác hơn, chúng đang được gửi đến Bỉ để sửa chữa, nhưng về mặt chính thức, toàn bộ đã được coi là của Ukraine. Tuy vậy, tất cả sẽ không thể hoạt động cho đến năm 2027.

"Những máy bay này hiện thuộc sở hữu của Ukraine và đang được các kỹ thuật viên tại Bỉ sửa chữa và bảo dưỡng theo một thỏa thuận cũng đạt được với Mỹ và Ukraine", thông báo nói rõ.

Ukraine không thể sử dụng tiêm kích F - 16 của Na Uy do chất lượng tồi tệ - Ảnh 2.

Không quân Ukraine đang thiếu chiến đấu cơ hiện đại.

Ukraine đang cố gắng che giấu tình hình này, báo chí Ukraine hoàn toàn không có phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Na Uy, đơn giản là không có bất kỳ bài báo nào được đăng tải.

Bên cạnh đó cũng không xuất hiện thông tin về tổng số máy bay chiến đấu F-16 đã được Ukraine tiếp nhận và triển khai cho Không quân Ukraine. Chỉ biết rằng một số chiếc đã bị mất trong điều kiện chiến đấu.

Xin nhắc lại, Hà Lan, Bỉ và Na Uy đã đồng ý chia sẻ những tiêm kích F-16 cũ của họ với Ukraine sau những nỗ lực không mệt mỏi của Tổng thống Zelensky. Trong số đó, chỉ có Hà Lan là đủ khả năng bàn giao máy bay còn các nước khác vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Topwar
Tags

Ukraine

quân sự

vũ khí

tiêm kích F-16

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại