Nguyên nhân là do Na Uy đã gửi cho Ukraine tiêm kích trong tình trạng bị lỗi. Vì vậy, mặc dù về mặt kỹ thuật chúng vẫn đáp ứng được yêu cầu, nhưng lại không thể được đưa vào sử dụng.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store thừa nhận các máy bay chiến đấu được giao cho Ukraine bị lỗi và đã bị loại biên vào năm 2021 trong quá trình chuyển đổi sang dòng F-35 hiện đại hơn.

Trong khi đó, số tiêm kích F-16 hứa hẹn cung cấp vào năm 2023 đã được giao vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm nay. Chính xác hơn, chúng đang được gửi đến Bỉ để sửa chữa, nhưng về mặt chính thức, toàn bộ đã được coi là của Ukraine. Tuy vậy, tất cả sẽ không thể hoạt động cho đến năm 2027.

"Những máy bay này hiện thuộc sở hữu của Ukraine và đang được các kỹ thuật viên tại Bỉ sửa chữa và bảo dưỡng theo một thỏa thuận cũng đạt được với Mỹ và Ukraine", thông báo nói rõ.

Không quân Ukraine đang thiếu chiến đấu cơ hiện đại.

Ukraine đang cố gắng che giấu tình hình này, báo chí Ukraine hoàn toàn không có phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Na Uy, đơn giản là không có bất kỳ bài báo nào được đăng tải.

Bên cạnh đó cũng không xuất hiện thông tin về tổng số máy bay chiến đấu F-16 đã được Ukraine tiếp nhận và triển khai cho Không quân Ukraine. Chỉ biết rằng một số chiếc đã bị mất trong điều kiện chiến đấu.

Xin nhắc lại, Hà Lan, Bỉ và Na Uy đã đồng ý chia sẻ những tiêm kích F-16 cũ của họ với Ukraine sau những nỗ lực không mệt mỏi của Tổng thống Zelensky. Trong số đó, chỉ có Hà Lan là đủ khả năng bàn giao máy bay còn các nước khác vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.