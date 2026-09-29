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Ukraine hứng loạt tên lửa và máy bay không người lái, nhiều tiếng nổ vang lên ở Kiev

Minh Hạnh
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Cảnh báo không kích đã được ban bố tại thành phố Kiev và một số tỉnh của Ukraine trong đêm ngày 28, rạng sáng 29/9 do nguy cơ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga. Tiếng nổ đã vang lên tại thủ đô và một số đám cháy đã bùng phát.

Ukraine đối phó tên lửa và máy bay không người lái , tình hình căng thẳng tại Kiev - Ảnh 1.

Trước đó một ngày, 28/9, thủ đô Kiev của Ukraine cũng đã hứng chịu một đợt tấn công của quân đội Nga. (Ảnh: Reuters)

Ngay sau nửa đêm ngày 28/9, Không quân Ukraine đã cảnh báo về nguy cơ tấn công tên lửa đạn đạo từ lãnh thổ Nga. Cảnh báo không kích đã được ban bố tại thủ đô Kiev và một số tỉnh. Ngay sau đó, những tiếng nổ đã vang lên tại Kiev.

Theo Cơ quan Quản lý Quân sự thành phố Kiev, các mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống một khu vực đất trống ở quận Solomianskyi. Thông tin về thiệt hại và thương vong đang được xác minh.

Các báo cáo ban đầu cho thấy một đám cháy đã bùng phát tại một tòa nhà ở quận Pecherskyi.

Sau 2h, mối đe dọa từ tên lửa tại Kyiv đã chuyển sang mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV).

Theo thống kê của Không quân Ukraine, các lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng một tên lửa chống hạm Zircon/Oniks, hai tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400 và 152 máy bay không người lái. Trong đó, lực lượng phòng không đã bắn hạ 109 mục tiêu trên không.

Quân đội Nga hiện chưa bình luận về đợt tấn công này.

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Tags

Ukraine

Kiev.

tên lửa đạn đạo

máy bay không người lái

phòng không

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