Ngày 28/9, Tổng cục Tình báo Ukraine (HUR) cho biết, Nga có kế hoạch thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới với tầm bắn lên tới 800km trước cuối năm nay.

Tên lửa đạn đạo 9M723-2 của Nga.

Theo HUR, kế hoạch này phản ánh việc dỡ bỏ các hạn chế trước đây đã kìm hãm sự phát triển tên lửa phóng từ mặt đất của Nga.

Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) cấm các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500km.

Hiệp ước này đã hết hiệu lực vào năm 2019 sau khi Mỹ rút khỏi.

HUR cũng cho biết, Nga đang tiếp tục hiện đại hóa tên lửa đạn đạo 9M723 được sử dụng bởi hệ thống Iskander.

Một phiên bản hiện đại hóa đã được đặt biệt danh không chính thức là “Iskander-1000”, mặc dù theo HUR, cái tên này phóng đại tầm bay thực tế của nó.

“Mặc dù có tên là "Iskander-1000", tầm bay của nó chỉ là 550km. Nếu đầu đạn được làm nhẹ hơn, tầm bay có thể tăng lên 700km”, HUR cho biết.

Trước đó, Nga đã sử dụng tên lửa 9M723-2 được nâng cấp trong một cuộc tấn công phối hợp vào Ukraine mùa Hè năm nay.

Tên lửa được nâng cấp này được cho là có tầm bắn lên tới 550km, so với khoảng 390km của phiên bản 9M723-1 trước đó.

Trong những tháng gần đây, các cơ quan tình báo Ukraine đã công bố một số đánh giá về nỗ lực của Nga trong việc phát triển tên lửa đạn đạo mới, và tăng cường sản xuất loại vũ khí này.

Những thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang chật vật để đảm bảo nguồn cung tên lửa đánh chặn, chủ yếu là cho hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất.

Trong khi đó, toàn phương Tây cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tên lửa trầm trọng, do cuộc chiến chống Iran gây ra.

Tất cả những đánh giá này không chỉ phản ánh sự hoảng loạn ở Ukraine mà còn là một nỗ lực có hệ thống, nhằm tìm kiếm các tên lửa đánh chặn từ Mỹ và các nước ủng hộ khác.