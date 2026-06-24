Nhà máy VZPP ở Voronezh-Nga, nơi sản xuất linh kiện tên lửa Kh-101 và R-500 Iskander-K đã bị Quân đội Ukraine phá hủy bằng tên lửa hành trình.

Theo giới truyền thông Nga và Ukraine, Nhà máy Thiết bị Bán dẫn Voronezh (VZPP) ở Voronezh mới bị một số tên lửa hành trình Ukraine đánh trúng vào hôm 23/6 là doanh nghiệp sản xuất các linh kiện điện tử bán dẫn cho các tên lửa hành trình tầm xa của Nga như Kh-101 và R-500.

Theo Defense Express, Ukraine đã tấn công thành công doanh nghiệp quân sự Nga VZPP (gồm 2 cơ sở là VZPP-Mikron và VZPP-S) bằng một cuộc tấn công tên lửa chính xác cao.

Đoạn phim do người dân tỉnh Voronezh của Nga đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một số tên lửa, rất có thể là tên lửa hành trình, đang lao vào tòa nhà chính của doanh nghiệp và liên tiếp bắn trúng tòa nhà dọc theo toàn bộ chiều dài của nó.

Theo tin của GUR (cơ quan tình báo quân sự Ukraine), doanh nghiệp VZPP ở Voronezh là nhà phát triển và sản xuất linh kiện điện tử hàng đầu, sản xuất trọn bộ tên lửa hành trình Kh-101 phóng từ máy bay ném bom Nga.

Nhà máy cũng sản xuất các linh kiện điện tử (cụm transistor 1NT2514 NPN và ma trận transistor 2TS622A cho khối UVK-208, được sử dụng trong hệ thống dẫn đường); cũng như các linh kiện tương tự cho máy tính số trên khoang Zarya-61M của tên lửa hành trình loại R-500 OTRK Iskander-K.

Ngoài việc sản xuất các linh kiện cho tên lửa hành trình tầm xa, công ty này còn cung cấp các linh kiện điện tử cho việc sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa tầm gần/thấp Pantsir-S.

Do nhà máy này chứa các thiết bị sản xuất chất bán dẫn rất nhạy cảm ngay cả với rung động và lượng bụi trong không khí nên việc nhiều tên lửa hành trình bắn trúng nhà máy, gây ra hỏa hoạn và sập các công trình, đã khiến việc nối lại sản xuất trong tương lai gần trở nên bất khả thi.

Cũng cần phải nói thêm, các nhà máy như vậy ở Liên bang Nga thường sử dụng rộng rãi thiết bị nước ngoài từ các nhà sản xuất hàng đầu phương Tây, được mua chính thức trước năm 2014, hoặc sau đó thông qua các kế hoạch “mua bán chui” để lách lệnh trừng phạt của phương Tây.

Do nguồn cung khó khăn bởi lệnh trừng phạt nên không chỉ việc sửa chữa mà ngay cả việc hiệu chuẩn cũng vô cùng phức tạp.

Hiện phía Ukraine vẫn chưa công bố loại vũ khí tầm xa nào đã được sử dụng để tấn công ở khoảng cách hơn 180km từ biên giới Ukraine tới nhà máy này.

Tuy nhiên, một doanh nghiệp sản xuất thiết bị vi điện tử khác ở Bryansk là công ty Kremny El, đã bị phá hủy bởi một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Storm Shadow vào ngày 10/3 năm nay.